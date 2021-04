Vai Roma, difendi l’Italia e Fonseca

AS ROMA NEWS – E’ il giorno della verità. La Roma questa sera affronterà l’Ajax nella gara di andata dei quarti di finale dell’Europa League, e si gioca una bella fetta della qualificazione alla Johan Cruyff Arena.

“La Roma difende l’Italia e Fonseca”, titola oggi la Gazzetta dello Sport. Ma anche gli altri quotidiani sportivi si accodano. Tuttosport scrive: “Vai Roma, sei l’Italia!”, mentre il Corriere dello Sport apre con le parole di Fonseca: “Serve una Roma perfetta”. Più enfatica la prima pagina de Il Romanista che titola: “Combattete per noi”.

La squadra stasera deve tirare fuori il meglio di quello che ha dentro di sé: la Roma è rimasta l’ultima squadra a rappresentare l’Italia in Europa e questa coppa diventa il grandissimo obiettivo stagionale. La sfida contro i lancieri pur difficile non rappresenta un ostacolo insormontabile per i giallorossi.

Ieri Mancini ha difeso Fonseca smentendo le voci di dissidi sulla preparazione atletica della squadra. Ora è il momento di far parlare il campo: in ballo, scrive Il Romanista in prima pagina, non non c’è solo una storica semifinale, ma anche “la credibilità di una squadra chiamata a dimostrare quanto vale“.

