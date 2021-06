Rosella Sensi: “Vedo ancora gli occhi di mio padre pieni di amore per noi e la sua gente”

NOTIZIE AS ROMA – Rosella Sensi, figlia del presidente che ha conquistato lo storico terzo scudetto della Roma, nel giorno del ventennale da quella vittoria ha rilasciato delle dichiarazioni a Il Messaggero. Ecco le sue parole:

“Sono tanti vent’anni. Sinceramente troppi per noi romanisti. Parlo da tifosa, come sempre. Vent’anni dopo, però, il ricordo è ancora vivo proprio per questo. Oggi come ieri. Una giornata indimenticabile, dopo un’annata stupenda e verso un’estate infinita. E soprattutto con una squadra fortissima.

Con Capello, il top: Totti, Batistuta, Cafu, Candela, Samuel, Tommasi, Delvecchio, Emerson, Nakata… Li sto dicendo tutti, vero? Avevamo i migliori. Anche Montella e Di Francesco. Io ringrazio ancora tutti, a cominciare da Capello e Francesco, ma il principale protagonista resta mio padre. Da quando è diventato proprietario unico, nel novembre del 1993, ha pensato solo allo scudetto.

Il suo sogno è stato per anni quello di qualsiasi tifoso. Ho ancora davanti i suoi occhi dopo la vittoria contro il Parma. Pieni di amore e gioia. Sapeva di aver fatto felice se stesso e insieme la sua gente”.

