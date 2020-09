Ryan Friedkin all’esordio a Verona: sarà sugli spalti del Bentegodi per vedere la sua Roma

AS ROMA NOTIZIE – Esordio da proprietario della Roma per Ryan Friedkin. Il figlio del presidente Dan sarà presente questa sera a Verona per il primo match di campionato dei giallorossi.

Lo rivela l’edizione odierna de Il Tempo (F. Biafora). Ryan Friedkin, che in questi giorni ha seguito da vicino gli affari del club ma anche quelli legati al mercato della Roma, si imbarcherà questa mattina su un volo per Verona.

I giallorossi scenderanno in campo questa sera alle 20:45 per affrontare la squadra di Juric, e lo faranno sotto l’occhio vigile della nuova proprietà, che conferma quanto promesso e cioè di essere molto presente e il più vicina possibile alla squadra.

Fonte: Il Tempo