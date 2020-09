La mossa di Fonseca che spiazza la Roma: “Smalling qui nei prossimi giorni”

AS ROMA NEWS – Fonseca va contromano, scrive oggi “Il Messaggero” (S. Carina). Le sue parole di ieri in conferenza stampa sorprendono e non poco la dirigenza all’interno di Trigoria quando il tecnico decide di prendere una posizione decisamente netta sulla questione Smalling.

“Sono fiducioso su Chris e stiamo lavorando per averlo. Sono sempre in contatto con lui, anche giovedì ci ho parlato. Ha voglia di tornare e noi lo vogliamo riavere. Penso che nei prossimi giorni potremo averlo“. Insomma, Fonseca dà quasi per scontato il ritorno del centrale inglese.

Parole che spiazzano la dirigenza. Il rischio dell’effetto-boomerang è dietro l’angolo. Paulo, infatti, non poteva non sapere come al momento non sia in programma nessun rilancio dopo il no di domenica scorsa da parte dello United (dal quale poi è nata la virata-lampo su Kumbulla).

E allora, queste parole non possono che essere interpretate come una difesa preventiva verso l’esterno in caso di mancato riscatto dell’inglese e/o un tentativo mediatico per mettere pressione alla società.

Fonte: Il Messaggero