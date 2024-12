SAELEMAEKERS: “Ho la testa a Roma. Futuro in giallorosso? Non dipende solo da me” (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Alexis Saelemaekers è il calciatore della Roma che affiancherà Claudio Ranieri nella conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro il Braga.

Queste le parole dell’esterno belga sull’impegno contro i portoghesi e sulla sua avventura in giallorosso, ripresa a pieno regime dopo essersi messo alle spalle l’infortunio alla caviglia.

Preferisci giocare più dentro al campo o più esterno?

“Dove posso aiutare la squadra lo farò, è importante aiutare la squadra, fare punti in questo periodo e la mia prestazione viene in secondo piano”.

Un bilancio sulla tua avventura Roma? Futuro?

“Mi sono trovato subito bene qui, per il momento la cosa più importante ora è giocare a calcio e aiutare la squadra. Quello che succederà in futuro non dipenderà solo da me, vedremo. Ma ora ho la testa solo alla Roma”.

Che aria si respira nello spogliatoio?

“L’aria non è mai cambiato dall’inizio della stagione, c’è determinazione, voglia di far bene, di lavorare duro. Noi giocatori siamo sempre stati professionisti nel dare sempre tutto in ogni allenamento, è vero che il ritorno di mister Ranieri ci ha dato una spinta in più per provare a tornare in alto”.

Come vedi il tuo momento dopo l’infortunio?

“Non sono stato soggetto a molti infortuni, quindi per la prima volta ho dovuto gestire un momento simile. È vero che sono arrivato con De Rossi ma io sono qui per la Roma, spero di essere un protagonista nel finale di stagione, proverò a dare il massimo che è quello che è più importante”.

