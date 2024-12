RANIERI: “Soulè è il futuro della Roma, Dovbyk deve tornare al 100% per rendere al massimo. Il contratto di Pellegrini? Non so cosa voglia fare” (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Claudio Ranieri parla in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Braga, gara di Europa League che si giocherà domani pomeriggio, ore 18:45, allo stadio Olimpico.

Queste le dichiarazioni dell’allenatore giallorosso sull’impegno contro la formazione portoghese e sulle condizioni della sua squadra a poco più di 24 ore dalla sfida di coppa.

Situazione indisponibili? Come sta Soulè?

“Tutti recuperati, tranne Cristante. Su Soulè, è il futuro. Dopo un anno meraviglioso a Frosinone, pensava di potersi ripetere, ma il cambio di squadra ha pesato. Ci conto molto così come la Roma, cercheremo di tirare fuori il suo meglio”.

Le due coppe sono due territorio dove raccogliere più soddisfazioni?

“Ogni partita deve farci riflettere e farci dare il massimo. Dobbiamo far bene in qualsiasi competizione, dobbiamo dare il massimo in ogni partita”.

Come si può rilanciare Dovbyk e toglierlo dalla morsa dei difensori avversari? E’ ipotizzabile per gennaio affiancargli una seconda punta?

“Dovbyk deve tornare in una buona condizione fisica, rimettersi al 100%, quando un giocatore della sua stazza non è al massimo della condizione non rende. Poi dobbiamo capire come va servito”.

A che punto è la ricarica di Pellegrini? In queste settimane ha avuto modo di parlarci? La situazione sul suo contratto?

“Non c’ho parlato sotto l’aspetto contrattuale, non so cosa voglia fare in futuro. E’ un ragazzo che merita, lo vedo più sereno e in allenamento ha ripreso a trovare la porta. La sua caratura è notevolissima”.

Dybala come sta?

“La sera tiro le conclusioni, e poi con alcuni giocatori dovrò parlare perchè è importante la coppa ma anche il Como…”

La Roma ha un’energia diversa. Cosa ha dato soprattutto alla squadra, è solo testa? Quanto la sta occupando attualmente il suo ruolo da dirigente. Sul nuovo allenatore ci sta già lavorando?

“Mi sto impegnando 50 e 50, questi giocatori meravigliosi mi permettono anche di pensare al futuro. Con la proprietà e con Ghisolfi stiamo pensando a tutto. Sull’allenatore non è la priorità, ci stiamo pensando, ma senza entrare nella specificità di chi o come. Dalla squadra sto cercando empatia, se mi trovo bene con loro, capiscono le mie necessità. Questa era una squadra ben allenata, poi ogni allenatore ha il suo modo di vedere il calcio. Se abbiamo corso tanto è perchè la squadra era allenata da prima. Io ho usufruito della loro preparazione, il merito è dei precedenti”.

Dobbiamo aspettarci qualche cambio domani?

“Tiro le somme questa sera e domani parlo coi ragazzi. Ci sono giocatori che non hanno i 90 minuti, devo valutare cose che deciderò tra stasera e domani”.

Lei ha detto che sarebbe potuto essere l’allenatore del prossimo anno…

“No, era una battuta alla Petrolini…niente di che…”

Al di là del nome dell’allenatore, c’è un profilo che state seguendo? Giovane, italiano, straniero…

“Uno bravo…basta. E poi speriamo di non sbagliarlo…”

Chi è il calciatore che può sostituire Angelino?

“C’è Saelemaekers, Zalewski, El Shaarawy…non mi sto creando il problema…”

Che Braga si aspetta? Roma favorita?

“Mi aspetto un Braga che sappia giocare a calcio, che gioca in verticale, che sa pressare. Mi aspetto una gran bella partita, con due squadre che vogliono vincere”.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!