ROMA-BRAGA, i convocati di Ranieri: ok Celik, out Cristante

AS ROMA NEWS – Claudio Ranieri ha diramato la lista dei convocati per la partita di domani, ore 18:45, contro il Braga. Nell’elenco figurano Artem Dovbyk e Mehmet Zeki Celik. Assente, invece, l’infortunato Bryan Cristante, il quale non ha preso parte nemmeno all’allenamento di rifinitura.

Questo l’elenco completo dei convocati per la partita di giovedì 12 dicembre allo stadio Olimpico:

Portieri: Marin, Ryan, Svilar.

Difensori: Abdulhamid, Angelino, Celik, Hermoso, Hummels, Mancini, Ndicka, Sangaré.

Centrocampisti: Baldanzi, El Shaarawy, Koné, Le Fée, Paredes, Pellegrini, Pisilli, Saelemaekers, Zalewski.

Attaccanti: Dovbyk, Dybala, Shomurodov, Soulé.

