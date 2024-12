GHISOLFI: “I tifosi sono la Roma. Io, i Friedkin e Ranieri faremo il massimo per voi e per il club”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – “Ho capito il vostro amore per la Roma, perché voi siete la Roma, dagli sponsor ai tifosi, voi siete la Roma. E faremo il massimo con la proprietà, con il mister Ranieri, per voi e per la Roma“.

Parole sicuramente belle, ma il fatto è che l’abbia detto il responsabile dell’area tecnica Ghisolfi è però già una mezza notizia, forse la notizia è che l’abbia fatto anche in italiano. Da un palco. Martedì 10 a Villa Miani c’è stata una seconda celebrazione del Natale giallorosso. Roba di sponsor, di Business Club.

Erano presenti anche il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, Ed Shipley (pilota e fidato amico di Dan Friedkin) e Lorenzo Vitali. Inoltre c’erano Niccolò Pisilli, Mile Svilar, Matias Soulé e Alexis Saelemaekers.

Fonte: ilromanista.eu

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!