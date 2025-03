SAELEMAEKERS: “Il quarto posto non lo guardiamo. Il mio segreto? La fiducia della squadra e del mister”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Alexis Saelemaekers parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Como. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Olimpico:

Quarta vittoria di fila, chi vi ferma più?

“Era importante vincere oggi, abbiamo iniziato la partita così così contro il Como che è una grande squadra. Era importante prendere il risultato davanti ai nostri tifosi e siamo contenti di questo”.

Dall’arrivo di Ranieri hai segnato più di tutti, 6 gol. Qual è il segreto?

“Essere professionale anche fuori dal campo, la fiducia di mister e squadra e provi a fare tutto sul campo. Non c’è altro”.

In questo momento il quarto posto è a sei punti, ci credete?

“Non guardiamo questo, guardiamo partita per partita poi vedremo in futuro dove arriveremo”.

ALEXIS SAELEMAEKERS A SKY SPORT

Avevi qualche sensazione particolare all’ingresso in campo?

“Volevo solo aiutare la squadra per vincere. Con il gol ho dato una spinta in più, sono contento”.

Si è aperta la porta per tornare in Europa tramite il campionato?

“Pensiamo partita dopo partita, vedremo alla fine”.