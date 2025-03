(LIVE!) ROMA-COMO: le probabili formazioni

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Sfruttare il fattore Olimpico per continuare la cavalcata verso l’Europa: la Roma questo pomeriggio ospita il Como, rivelazione di questo campionato, con l’obiettivo di ottenere altri tre punti pesanti. Ranieri sa bene che la squadra di Fabregas rappresenta un’insidia da non sottovalutare: Fiorentina e Napoli sono le ultime vittime eccellenti dei lombardi.

LE ULTIME LIVE DALL’OLIMPICO

Ore 16:00 – Due ore esatte al fischio d’inizio del match. Tempo variabile sopra la Capitale, ma non dovrebbe piovere. Tra poco vi comunicheremo le scelte di formazione dei due tecnici: nella Roma sciolto il rebus sulla trequarti, con Pellegrini che giocherà titolare.

ROMA-COMO, LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino, Dybala, Pellegrini, Shomurodov. All.: Ranieri.

A disp.: -.

COMO (4-3-3): Butez; Smolcic, Goldaniga, Kempf, Valle; Perrone, Caqueret, Da Cunha; Strefezza, Paz, Diao. All.: Fabregas (squalificato, in panchina Guindos)

A disp.: -.

ARBITRO: Pairetto di Nichelino. ASSISTENTI: Baccini-Imperiale. IV UFFICIALE: Giua. VAR: Chiffi. AVAR: Piccinini.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini