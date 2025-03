GHISOLFI: “Soulè ha un potenziale enorme, Roma piazza non facile per esprimersi. Il piazzamento influenzerà il budget per il mercato”

AS ROMA NEWS – Il direttore sportivo giallorosso Florent Ghisolfi risponde alle domande dei giornalisti nei minuti che precedono l’inizio del match Roma-Como. Ecco le dichiarazioni del dirigente francese sulla partita di campionato che si sta per giocare allo stadio Olimpico.

FLORENT GHISOLFI A SKY SPORT

Soulé dal primo minuto sulla fascia, perché avete scelto di non venderlo?

“E’ vero, abbiamo avuto tante offerte ma crediamo in lui. Mati era un investimento importante per la società, crediamo in lui e ha fatto bene nelle ultime gare. Spero che oggi riesca a fare una grande partita. Ha un potenziale enorme. Roma non è un posto facile per esprimersi ma spero che passo dopo passo ci riesca”

C’è anche Svilar, a che punto siamo per il suo rinnovo e quello di Paredes?

“Vogliamo andare avanti con entrambi, però non mi piace parlare di questi argomenti prima di una gara così importante. Penso che Roma-Como sia una partita difficilissima e dobbiamo essere tutti concentrati”.

Sul futuro allenatore? C’è una deadline?

“Non abbiamo fretta, abbiamo tempo e vogliamo fare la scelta giusta. Vogliamo anche restare focalizzati sul presente. Per il momento abbiamo sempre risposto con trasparenza sull’argomento, oggi non c’è nulla di nuovo”.

Vista la rincorsa della Roma verso le posizioni che porteranno alle coppe, la stessa partecipazione alle coppe europee può condizionare il budget per il mercato?

“Sì, la classifica finale sarà importante per fare il prossimo mercato. Abbiamo due competizioni e vogliamo restare su entrambi i fronti, faremo il massimo”.

La partecipazione alle Coppe europee condizionerà il budget per il mercato estivo?

“Sì, sicuro. La classifica finale sarà importante per fare il prossimo budget. Abbiamo due competizioni e non vogliamo mollare nulla. Faremo il massimo”.