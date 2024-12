SAELEMAEKERS: “Mi sento molto bene. Dovevamo dimostrare che la Roma non era quella di Como”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Alexis Saelemaekers parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Parma. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Olimpico:

Stai ritornando in una forma incredibile, come ti senti?

“Mi sento molto bene. Oggi la cosa più importante erano i tre punti, dovevamo mostrare a tutti che a Como non era la nostra squadra”

Sei molto duttile, ora come esterno destro ti senti nel tuo posto?

“Io sto bene così, ma dove serve mi metterò anche in altri posti. Dove mi chiede di stare il mister io farò di tutto”.

