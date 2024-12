DYBALA: “Grandissima partita, i due gol mi danno tanta fiducia. Per i tifosi e la maglia do sempre il massimo”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Paulo Dybala parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Parma. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Olimpico:

Un bel regalo di Natale…

“Grandissima partita, ho fatto due gol che mi danno tanta fiducia. Contento per il risultato, lo meritavamo”.

Grande ovazione del pubblico, non ti hanno mai lasciato solo…

“Lo so, questa gente dal primo giorno al Colosseo Quadrato mi ha sempre dato il suo calore. E io do sempre il massimo per la maglia, per loro”.

Siete pronti per Milan e Lazio?

“Certo che siamo pronti. Sono le partite più belle da giocare”.

