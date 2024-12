ROMA-PARMA 5-0: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma torna a sorridere travolgendo all’Olimpico il Parma, battuto 5 a 0. Dybala mattatore, autore di una doppietta. Brilla Saelemaekers, a segno Paredes e Dovbyk.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi allo Stadio Olimpico per affrontare i ducali nel match valido per la diciassettesima giornata di campionato:

Svilar 7 – Gran parata sul destro potente di Hernani dalla distanza. Nel finale salva il suo clean sheet più che meritato.

Mancini 6,5 – Preciso nelle chiusure, un po’ meno quando tenta di sganciarsi in attacco. Ma la prova resta positiva.

Hummels 7 – Provvidenziale in un paio di chiusure in occasioni potenzialmente pericolose dei ducali.

Ndicka 6,5 – Si trova più a suo agio giocando a sinistra nei tre di difesa.

Saelemaekers 8 – Praticamente immarcabile, lascia spesso sul posto il diretto avversario. Segna un gran gol con la complicità di un Suzuki rivedibile. Nella ripresa si procura anche il rigore realizzato da Paredes. Prestazione sontuosa, la fascia destra è sua.

Konè 7 – Viaggia a velocità doppia. Sfiora il gol in un paio di occasioni. Presenza fondamentale a centrocampo.

Paredes 7,5 – Il monumento di Ranieri dispensa palloni d’oro, spesso non sfruttati a dovere. Realizza con merito il rigore del momentaneo poker giallorosso.

Angelino 7 – Altra bella prova del terzino spagnolo, che spinge con costanza sulla sua fascia di competenza. Confezione l’assist per il raddoppio giallorosso.

Dybala 8 – Realizza con la consueta precisone il rigore che lui stesso si era procurato, poi si toglie lo sfizio della doppietta con un gol a porta vuota. Riesce anche nel compito di far segnare Dovbyk. Gioca a tutto campo con la consueta qualità.

El Shaarawy 6 – Il Faraone non è in giornata, e nel primo tempo sbaglia quasi tutto, comprese un paio di ghiotte occasioni davanti a Suzuki. Nella ripresa però la sua prestazione decolla e strappa la sufficienza.

Dovbyk 6,5 – Parte bene con un paio di sponde pregevoli, una delle quali propizia il rigore su Dybala. Poi però incide poco anche perchè scarsamente assistito. Cerca in tutti i modi di segnare, ci riesce solo nel finale grazie a un cioccolatino dell’argentino.

CLAUDIO RANIERI 7,5 – Partita praticamente perfetta dei giallorossi, che all’Olimpico hanno un rendimento completamente diverso. Con i titolarissimi la Roma è un’altra. Il tecnico lancia un segnale chiarissimo al gruppo, non cambiando nemmeno un calciatore nel corso del match.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!