Saelemaekers migliora ma serve ancora calma

NOTIZIE ROMA CALCIO – Serve pazienza. Alexis Saelemaekers, scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport, non è ancora pronto a rientrare.

La settimana prossima il chirurgo che lo ha operato in Belgio sentirà lo staff medico della Roma dopo aver visionato le immagini di una risonanza magnetica alla caviglia. Ad ogni modo è difficile che Saelemaekers possa essere convocato per l’esordio di Claudio Ranieri a Napoli. Potrebbe essere necessario qualche giorno in più.

La settimana scorsa Alexis è stato a Bruxelles con i compagni che giocavano all’Heysel contro l’Union Saint-Gilloise ma non è stato sottoposto ad alcuna visita. Fin qui ha sofferto tanto a restare fuori, non soltanto per il dolore fisico ma anche per i risultati disastrosi che non ha potuto frenare.

Saelemaekers è stato davvero sfortunato perché si è fatto male da solo dopo un contrasto sulla linea laterale, proprio davanti alla panchina della Roma. La diagnosi dopo gli esami è stata pesantissima: frattura del malleolo mediale. Nei tempi ci siamo, perché i due mesi scadono il 16 novembre. La speranza del belga è quella di essere pronto il prima possibile. Ranieri lo aspetta con ansia. Ieri si sono incontrati quando lui era sul lettino della fisioterapia ma presto vorrà scoprirlo anche in campo. Saelemaekers sarebbe perfetto sia da esterno a tutta fascia in un 3-5-2 che in un ipotetico 4-4-2.

Fonte: Corriere dello Sport

