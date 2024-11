Doppio Ranieri: salva la Roma e poi sceglie l’allenatore del futuro. E c’è già chi sogna l’accoppiata con De Rossi

AS ROMA NEWS – Paghi uno e prendi due. Il casting di Dan e Ryan Friedkin a Londra ha dato un doppio incarico a Claudio Ranieri: sarà il nuovo allenatore della Roma fino a giugno e poi, consulente della proprietà per tutte le questioni sportive.

L’annuncio ufficiale si è fatto attendere ma adesso si è capito il motivo: era un contratto complicato. Il lavoro del tecnico si dividerà in due parti: la prima riguarda il suo terzo mandato da allenatore, dove cercherà di ridare serenità allo spogliatoio, oltre a punti in classifica, e a valorizzare nuovamente la rosa. Per il momento a Ranieri è stato chiesto di tenere conto anche del futuro dei nuovi acquisti, fermo restando che la formazione sarà sempre scelta solo dall’allenatore.

Poi Sir Claudio si trasferirà nelle stanze di Trigoria per assumere la carica di “dirigente senior” per le questioni sportive. La dirigenza giallorossa ha infatti messo nero su bianco che Ranieri è stato scelto anche per scegliere il nome del prossimo allenatore che siederà sulla panchina giallorossa dopo di lui.

In tanti pensano già al ticket con De Rossi e d’altronde le parole di qualche giorno fa suonavano come apertura: “Trigoria è casa mia, un giorno tornerò“. Ma chiaramente DDR non sarà l’unica pista perché di allenatori liberi ce ne sono parecchi. Troppo presto per dire su chi punterà la Roma, ma molto della rifondazione giallorossa passerà anche dal CEO.

Fonti: Corriere della Sera / TuttoSport / Il Messaggero / La Repubblica

