Saelemaekers più Frattesi, Ghisolfi al lavoro. Il centrocampista mette la Roma davanti a tutti

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – Florent Ghisolfi e Lorenzo Vitali sono tornati a Roma ieri dopo i due giorni passati a Milano. i due dirigenti del club giallorosso hanno partecipato all’Assemblea di Lega, ma per il ds è stata anche l’occasione per intavolare delle trattative di calciomercato.

E i fronti caldi in casa Roma sono due: quello con l’Inter per Davide Frattesi e quello con il Milan per Alexis Saelemaekers. Il centrocampista nerazzurro, scontento per lo scarso impiego da parte di Inzaghi, ha aperto ad un trasferimento nella Capitale. Sullo sfondo c’è anche il Napoli che può incassare 80 milioni dalla cessione di Kvaratskhelia. Anche la Juve ha effettuato un sondaggio. Ma Davide non ha dubbi: preferisce la Roma. E la volontà è la stessa dei nerazzurri che non vorrebbero rinforzare una diretta concorrente per lo scudetto, e che dunque, se proprio devono trattare la cessione di Frattesi, preferirebbero farlo con i giallorossi.

A complicare l’affare però c’è il costo del cartellino del calciatore, che resta molto alto: la richiesta di Marotta è al momento ferma a 45 milioni di euro, che però sembrano essere trattabili. La Roma ha provato a inserire il cartellino di Cristante nell’affare per far abbassare le pretese dei nerazzurri: lo scambio non decolla, ma l’idea è stata presa in considerazione. La trattativa non è facile, ma qualcosa si muove.

Capitolo Saelemaekers: ancora nessun accordo tra Roma, che vuole acquistare il belga a titolo definitivo fin da questo gennaio, e Milan. Ma i discorsi sono stati semplicemente rimandati alla seconda metà di gennaio, quando il procuratore del belga incontrerà i due club. L’affare si può fare, le parti sono ottimiste e molto presto si ritroveranno per trovare un’intesa definitiva e chiudere la questione.

Fonti: Il Messaggero / Corriere dello Sport

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!