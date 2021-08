Salernitana pronta alle barricate. E Mou pensa all’attacco pesante

NOTIZIE ROMA CALCIO – Carles Perez è il nome più gettonato dai giornali per sostituire lo squalificato Zaniolo, ma sono in crescita le quotazioni di Shomurodov in coppia con Abraham.

Mourinho pensa all’attacco pesante per scardinare il fortino della Salernitana, che stasera si schiererà con un 5-3-2 molto arroccato in difesa, con Simy e Bonazzoli pronti a cercare di pungere in attacco quando la squadra ne avrà le occasioni.

Per la Roma sarà dunque un test diverso da quelli affrontati fino a ora: per la prima volta Mourinho avrà di fronte una squadra pronta a fare le barricate. E i giallorossi l’anno scorso hanno più volte dimostrato di andare in crisi contro avversarie capaci di chiudersi benissimo sulla propria trequarti.

Per questo Mou sta pensando di affidarsi all’attacco pesante, anche per sfruttare al meglio i palloni alti e le situazioni da calcio piazzato. L’idea è quella di inserire Shomurodov largo a sinistra, con Mkhitaryan a destra e Pellegrini centrale. E ovviamente Tammy Abraham di punta.

Redazione Giallorossi.net