Roma, credici. Mou ha trasformato la squadra, e la tifoseria ora sogna

AS ROMA NEWS – Lo scorso 4 maggio quando con un doppio tweet la Roma ha annunciato l’addio a Paulo Fonseca e l’arrivo di José Mourinho, il cuore del tifo giallorosso si è impennato. Bastava il nome: José, lo Special-one, scrive l’edizione odierna de Il Messaggero (A. Angeloni).

Dall’idea e dalla semplice speranza, quasi quattro mesi dopo, siamo ai primi fatti: in poco tempo Mourinho ha cancellato i due anni tristi di Paulo Fonseca. Sfortunato, Paulo. Fortunato l’altro portoghese, e anche questo è un merito, per forza.

La Roma non è da scudetto, questo lo sa anche lui e lo ha spesso ribadito, perché “manca qualcosa”, e il mercato non è finito. Ma José sa pure che la sua squadra si può infilare in quel discorso e la gente ci crede e questo sogna, grazie a lui. Ci crede e sogna perché guarda le partite e si accorge che l’atmosfera è cambiata ed è bastato poco, l’impronta dello Special è evidente, tutto è trascinato, per ora, dal suo carisma.

Ha cambiato, o sta cambiando, la storia di certi calciatori, vedi Ibanez, che da farfallone brasiliano ora difende come un tedesco e la difesa appare meno bucata dell’ultimo anno. La sua Roma non è divertente, ma pratica, non cerca il bello, l’estetica, ma la gente comunque si diverte: si nota un gruppo soldo, che ha sposato i sentimenti del suo allenatore, cosa che in questi due anni non è successa.

C’è una squadra con una propria identità, con un tecnico sincero, che se deve dire che Villar e Diawara sono sul mercato, lo dice: se deve rilanciare Pellegrini, lo fa senza mezzi termini; se deve dire – come ieri – che Mayoral merita di giocare e che spera possa restare, lo dice. Come non si nasconde quando deve mettere in cattiva luce calciatori come Fazio, Pastore, Nzonzi – “liberi di fare quello che vogliono come noi siamo liberi di prendere le nostre decisioni“. Insomma, lo zero a zero non è un risultato che percepisce.

Le premesse dicono che la Roma deve credere di poter fare il salto in alto, di stare lì, aspettando che qualcosa possa succedere. Il pubblico gli sta dando una mano, disegnando di giallo e di rosso questo entusiasmo rinato quel 4 maggio, come un fulmine.

