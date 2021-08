Fazio, il “signor no”: già rifiutate cinque squadre. Ecco cosa chiede alla Roma per andarsene

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Una questione di principio. Federico Fazio ormai si è intestardito nel non voler “liberare” la Roma dalla sua presenza.

E così, scrive oggi il Corriere dello Sport, dopo aver detto no a Cagliari, Parma, Alves, Cadice e ora Genoa, Federico Fazio irremovibile: non vuole lasciare la Roma ed è pronto a chiedere attraverso i tribunali sportivi (ed eventualmente ordinari) il reintegro nella rosa della prima squadra.

Avendo ancora un anno di contratto a 2,2 milioni netti, Fazio non ha accettato i trasferimenti che gli sono stati proposti a parità di stipendio. Anzi, il Parma gli garantiva qualcosa in più.

Ormai ne fa una questione di principio: a costo di non giocare per tutta la stagione, porterà avanti la sua linea. A meno che la Roma non accetti le sue richieste: il difensore vuole che gli venga pagata una buonuscita corrispondente all’intera retribuzione residua. Per poi cercarsi da solo una squadra gradita.

A Trigoria non sono di certo felici dell’atteggiamento del giocatore. È a lui essenzialmente che Mourinho ieri si riferiva quando stimolava l’amor proprio dei calciatori, non desiderati eppure non disposti al trasloco.

Fonte: Corriere dello Sport