Tiago Pinto segue la squadra: nessun affare in chiusura, ma…

CALCIOMERCATO ROMA NOTIZIE – Tutto fermo sul fronte mercato. Il general manager Tiago Pinto è partito ieri con la squadra alla volta di Salerno, e questo indica come non ci siano affari in chiusura per la Roma.

Questo non vuol dire però che il mercato della Roma sia concluso qui: il portoghese, scrive l’edizione odierna de Il Tempo (A. Austini), spera ancora di piazzare uno tra Diawara e Villar, oltre a Olsen, Nzonzi, Pastore, Santon.

Sono questi, oltre a Fazio col quale ormai si andrà alle vie legali, i giocatori che la Roma vorrebbe cedere, ma il tempo ormai stringe. Mancano infatti tre giorni esatti alla fine delle trattive.

E senza cessioni non arriverà il centrocampista voluto da Mourinho, che ieri ha sfruttato la conferenza stampa per bacchettare gli esuberi restii ad accettare offerte.

Fonte: Il Tempo