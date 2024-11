Salvare Dybala: il piano di Claudio

NOTIZIE AS ROMA – «Dybala gioca, non mi interessa della clausola». Firmato Claudio Ranieri. Parole e musica per l’argentino che torna al centro del progetto Roma dopo tre mesi vissuti tra incertezze, perplessità e dubbi. A volte, scrive oggi Il Messaggero (G. Lengua), è stato trattato me un peso, soprattutto in estate quando ha rifiutato la ricchissima offerta araba.

Dan Friedkin, dopo il faccia faccia con sir Claudio, si è reso conto che non potrà esercitare su di lui alcuna pressione sull’utilizzo di Paulo. Dunque, il tycoon si dovrà arrendere all’evidenza: se Dybala starà bene, andrà in campo, supererà la soglia di presenze e resterà fino al 2026. Questa è la volontà dell’allenatore-dirigente Ranieri.

Parlando alla squadra, infatti, ha detto senza esitazioni che Dybala è il calciatore da cui ripartire, quello che può cambiare la Roma dandole l’imprevedibilità di cui ha bisogno. Se lui è in campo, tutto gira in un altro modo. Un po’ come accadeva con Totti, calciatore che Ranieri ha allenato nella sua prima avventura a Trigoria dal 2009 al 2011. Non solo facendolo giocare il più possibile, ma anche indirizzandolo a seguire una strategia di gioco che potesse salvaguardarlo fisicamente. La stessa strategia che potrebbe consigliare a Dybala.

C’è poi la concorrenza con Soulé. Al momento l’ex Juventus è la riserva della Joya, ma nulla esclude che possono giocare insieme, o che Matias scali le gerarchie. La proprietà, infatti, non ha solo chiesto a Claudio di risollevare le sorti del club, ma anche di valorizzare gli acquisti sul mercato.

Fonte: Il Messaggero

