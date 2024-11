ULTIME DA TRIGORIA – Striscione per Ranieri fuori dai cancelli. Out Dybala e Pellegrini, Baldanzi ko in U21. Sorpresa Tommasi (VIDEO!)

AS ROMA NEWS – Ultima seduta di allenamento della settimana per la Roma, con Claudio Ranieri che ha concesso due giorni di riposo alla squadra: i giallorossi si ritroveranno a Trigoria martedì prossimo per riprendere la preparazione della partita contro il Napoli.

Non si sono visti in campo nemmeno oggi Pellegrini e Dybala, che lavorano a parte per dei piccoli fastidi muscolari: entrambi dovrebbero tornare in gruppo la prossima settimana. Out anche Hermoso, il cui infortunio sembra più complicato da risolvere del previsto. Dopo Shomurodov, un altro giocatore rientra a Roma dalla nazionale per un problema fisico: Tommaso Baldanzi ha lasciato il ritiro dell’U21 azzurra per un risentimento muscolare.

Fuori dai cancelli primi messaggi d’amore per mister Ranieri. E’ stato infatti esposto uno striscione proprio alle porte del centro sportivo con scritto: “La nostra maglia, il tuo grande vanto! Bentornato mister!”.

Da segnalare la presenza di un ospite speciale a Trigoria: l’ex centrocampista giallorosso Damiano Tommasi era presente oggi al centro sportivo e ha assistito alla seduta di allenamento. Di seguito il video pubblicato dalla Roma sui social con alcune immagini del lavoro svolto oggi dalla squadra.

Sabato in campo per i giallorossi, con un ospite speciale… 🇮🇹#ASRoma pic.twitter.com/Sd41Id4KRc — AS Roma (@OfficialASRoma) November 16, 2024

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

