SAMPDORIA-ROMA, le ultime sulle formazioni: Karsdorp recupera e parte con la squadra. Ma Mou perde Kumbulla

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Squadra giallorossa in partenza per Genova, dove domani pomeriggio ore 18:30 affronterà la Sampdoria del neo tecnico Stankovic.

In partenza per la Liguria anche Rick Karsdorp: il terzino olandese ha dunque recuperato e si candida per una maglia, anche se il favorito resta ancora Zalewski.

Non è presente invece l’acciaccato Kumbulla: il calciatore, fermato settimane fa da un infortunio muscolare aveva accusato qualche problema già nei giorni scorsi e oggi non è nemmeno partito con la squadra.

La formazione resta comunque incerta: col rientro di Zaniolo, Mou dovrebbe giocare con un 3-5-2 simile a quello di Siviglia, con il 22 al fianco di uno tra Belotti (favorito) e Tammy Abraham.

Per quanto riguarda i doriani, perso Murillo per un infortunio muscolare, al centro della difesa giocherà Ferrari in coppia con Colley. Sulle fasce invece agiranno Bereszynski e Augello.

A centrocampo Viera dovrebbe essere preferito all’ex giallorosso Villar per una maglia da titolare. Confermato il trio Gabbiadini, Sabiri e Djuricic alle spalle dell’unica punta Caputo.

Queste dunque le probabili formazioni di Sampodoria-Roma:

SAMPDORIA (4-2-3-1): Audero, Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Rincon, Vieira; Gabbiadini, Sabiri, Djuricic; Caputo.

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic; Spinazzola, Pellegrini; Zaniolo, Belotti.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini