Serie A: i pali salvano la Lazio, 0 a 0 con l’Udinese. Immobile ko, rischia di saltare il derby

ALTRE NOTIZIE – Pareggiano zero a zero Lazio e Udinese nel match delle ore 15 giocato allo Stadio Olimpico.

Gara che non si sblocca fino alla fine nonostante le occasioni da gol per entrambe le squadre e i due legni colpiti dai friulani a salvare la porta di Provedel.

Da segnalare un infortunio muscolare occorso a Ciro Immobile nel corso del primo tempo che rischia di tenerlo fuori per il derby di novembre.

Altro pareggio, per 2 a 2, nell’altro match pomeridiano tra Spezia e Cremonese: vantaggio di Dessers, pareggio di Nzola e sorpasso di Holm prima del gol di Pickel che fissa il risultato.

Nel lunch match delle 12:30 vittoria facile dell’Inter che si sbarazza della Salernitana per due a zero: in gol Lautaro e Barella.

Giallorossi.net – G. Pinoli