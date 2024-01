Sanches aspetta offerte da Francia e Portogallo. Spinazzola senza proposte, Celik e Karsdorp sul mercato

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Il mercato in entrata della Roma non si sblocca, e non lo farà fino a quando un calciatore in rosa farà le valigie e lascerà Trigoria.

Dopo l’arrivo di Huijsen, Mourinho spera in un altro difensore centrale, con Clagar Soyuncu in pole per quel ruolo, ma Pinto ha bisogno di cedere qualcuno per fargli spazio. L’indiziato numero uno è Renato Sanches, giocatore che di fatto non può dare nulla alla causa romanista visti i suoi continui infortuni.

Il centrocampista portoghese è di nuovo ai box, stavolta per un problema alla caviglia. La sua avventura in giallorosso potrebbe concludersi qua, ma prima serve un’offerta in grado di convincerlo a lasciare Trigoria e il relativo lauto stipendio: le proposte giunte da Grecia (Paok e Olympiacos) e Turchia (Besiktas) non gli hanno scaldato il cuore. Il portoghese attende nuove offerte, specie da Francia e Portogallo, campionati in cui tornerebbe volentieri a cimentarsi.

Tutto fermo anche sul fronte Spinazzola: l’agente è al lavoro per portare un’offerta alla Roma, ma dalla Premier non si muove una foglia. L’Arabia Saudita resta una possibilità, ma al momento a parte qualche sondaggio non sono arrivare proposte concrete né al calciatore né tantomeno al club giallorosso. Tiago Pinto sa che le cose potrebbero cambiare nei prossimi giorni, e resta in attesa. Altrimenti per Spinazzola l’addio alla Roma si concretizzerà solo a giugno, a parametro zero.

Il gm dimissionario (via per sua scelta, saluterà il 2 febbraio alla chiusura del mercato invernale) attende proposte anche per Celik e Karsdorp, giocatori che la Roma è disposta a cedere fin da gennaio. La Fiorentina si era fatta avanti per l’olandese, ma solo in prestito, formula che non convince i giallorossi.

Fonti: Il Tempo / ll Messaggero / Corriere dello Sport / Il Romanista