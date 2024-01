Clamoroso Matic: ora si candida per tornare alla Roma

AS ROMA NEWS – Renato Sanches tiene in ostaggio (per il momento) il mercato della Roma. Il centrocampista portoghese non è ancora convinto delle offerte pervenute, e per ora prende tempo, in attesa di proposte migliori.

Ma il suo addio sembra comunque probabile, visto che Mourinho non ha intenzione di puntarci e l’ultima apparizione (con una sostituzione dopo appena 12 minuti dal suo ingresso in campo) ha incrinato un rapporto mai del tutto decollato.

La partenza di Sanches potrebbe aprire un vuoto da colmare in mediana, e nelle ultime ore si è parlato del possibile interesse della Roma per Oriol Romeu del Barcellona. Ma stando a quanto scrive oggi Leggo (F. Balzani), a proporsi sarebbe addirittura Nmanja Matic.

Il centrocampista serbo è in rotta anche con il Rennes, e sta forzando la mano per lasciare il club francese. Da qui la candidatura per un clamoroso rientro a Roma, con la quale però non si è lasciato nel migliore dei modi. A Trigoria infatti non sembrano essere interessati al suo ritorno.

Fonte: Leggo