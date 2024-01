“ON AIR!” – CORSI: “Il derby di stasera match della svolta per i Friedkin”, CASANO: “E’ una finale”, AGRESTI: “La posta in palio è alta, sarà una partita nervosa”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Claudio Moroni (Rete Sport): “Io non odio Mourinho, ho fiducia in lui per le scelte che farà. Lo critico per l’aspetto comunicativo, da quel punto di vista spesso non mi piace, ma come allenatore quasi tremo a pensare a chi verrà dopo di lui, all’idea di cominciare un altro ciclo…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Noi calciatori romani sentiamo il derby in maniera diversa. Ti estranei da tutto, è un altro mondo, un’altra partita. Se vieni da fuori è diverso. Il più freddo? Cafu…andava sempre a duecento all’ora. Pellegrini? Il dolore preso alla schiena lo senti dopo, ma io penso sia il gluteo. Lì per lì giochi col dolore, ma poi diventa tutto nero, è successo anche a me…dopo una settimana puoi giocare, ma dopo due giorni è difficile. Llorente? L’alternativa c’è, e io non leverei Kristensen che ha giocato bene in quel ruolo, a me ha convinto…”

Francesco Oddo Casano (Rete Sport): “La partita di stasera è una finale per la Roma, è un derby da dentro o fuori. Mourinho? Io dopo aver visto anche ieri sera il Bologna, non avrei nessun tipo di dubbio. Visto che Conte non credo abbia voglia venire qui, non avrei nessun dubbio: prenderei Thiago Motta…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Questo derby non si può perdere, alibi non ce ne possono essere al di là di Orsato. La partita di stasera potrebbe essere un punto di svolta totale per questa presidenza. Perderla sarebbe una tragedia per noi tifosi, una disfatta totale, sarebbe molto più patita dai tifosi che dalla società. Avrà un’importanza enorme per il morale dei tifosi… Fiorentina-Bologna? Mi sono fatto due palle fino all’ultimo rigore, comunque devo dire che Thiago Motta mi convince molto più di Italiano…”

Stefano Carina (Radio Radio): “Pellegrini ha un problema a una vertebra, che a caldo è riuscito a gestire. So che oggi farà un provino, così come Llorente. Mi sorprenderei a vedere lo spagnolo in campo, non è il caso di rischiarlo perchè se poi si fa male resta fermo due mesi. Se recupera Pellegrini, Cristante giocherebbe dietro. Se invece come temo non dovesse recuperare, allora giocherà Mancini centrale con Huijsen a destra e Kristensen a sinistra…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Mi aspetto una partita nervosa, la posta in palio è molto importante, arrivare in semifinale di Coppa Italia attraverso un derby è un risultato che pesa. Le squadre ci arrivano in modo giusto per quanto fatto nell’ultima giornata di campionato, ma nel modo sbagliato per gli infortunati. Vedremo se una delle due avrà più convinzione nel provare a vincerla, stasera il concetto del “meglio due feriti che un morto” non esiste, qualcuna le penne deve per forza rimettercele. A me la Roma vista domenica contro l’Atalanta mi è piaciuta molto, e non è stata solo Dybala, ma ha giocato un calcio più propositivo e aggressivo. E secondo me anche stasera non giocherà una partita attendista. Huijsen? Sembra molto bravo, ma è un ragazzino di 18 anni, se comincia bene ok, altrimenti non sai dove ti porta il derby…”

Furio Focolari (Radio Radio): “La Lazio non ha Dybala, non ha Lukaku, non ha un calciatore a cui può chiedere di cambiare la partita, e quindi dovrà aggrapparsi al collettivo. L’unico di livello è Luis Alberto, ma penso che andrà in panchina…Mourinho preferisce la Roma con Cristante in regia e non Paredes? Beh, non è il solo… La Roma vista con l’Atalanta è molto diversa, molto più propositiva. E poi con Dybala è un’altra cosa, lo sanno anche i muri. Quella vista contro l’Atalanta è una Roma che può mettere in difficoltà chiunque…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La Roma in difesa giocherà con un ragazzino e un terzino adattato a fare lo stopper…L’anno scorso la certezza erano Smalling, Mancini e Ibanez, che ti davano una sicurezza e la trasmettevano al portiere, in questo momento invece la difesa è in difficoltà. Vedremo dopo il primo quarto d’ora che tipo di partita sarà, penso che nessuna delle due partirà forte per cercare di fare male all’avversario. Con 120 minuti di prospettiva qualche ragionamento lo fai… Paredes? Con lui in campo il ritmo è più basso, e questo può andar bene quando sei in vantaggio e devi gestire, altrimenti ti serve più Cristante che ti dà più forza e fisicità…”

Gianni Visnadi (Radio Radio): “L’ambiente migliore è quello della Lazio, che ha chiuso il girone d’andata davanti alla Roma e ha raggiunto gli ottavi di Champions, poi però il derby sfugge ogni logica. Stasera mi aspetto che la Lazio faccia la partita e provi a vincerla senza aspettare i rigori. Ieri sera mi sono divertito, spero di farlo anche stasera, e questo dipenderà dalla Lazio e da come interpreterà la partita. Mi aspetto la solita Roma contro le grandi, giocherà sull’errore altrui o sfruttando un calcio piazzato. Non mi aspetto un atteggiamento aggressivo visto con l’Atalanta questa sera…E poi è Dybala che fa la differenza, è lui che esalta il quadro e non il contrario…”

Redazione Giallorossi.net