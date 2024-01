Calciomercato Roma, occasione Hamed Traorè in prestito: contatti avviati anche con Milan e Napoli

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Hamed Junior Traorè in uscita dal Bournemouth, con la Roma che torna a pensarci. Il centrocampista offensivo era stato già cercato dai giallorossi lo scorso mercato invernale, prima che il calciatore del Sassuolo finisse in Premier.

Un’avventura non troppo fortunata: Traorè ha giocato poco e male nel club inglese, per lui appena tre presenze quest’anno. L’ivoriano è stato colpito dalla malaria lo scorso dicembre, ma ora sta bene ed è pronto a giocare.

La sua avventura al Bournemouth è da considerarsi conclusa, e ora il giocatore è stato offerto in Italia. Gli inglesi sono disposti ad accettare anche un trasferimento in prestito, e per questo anche la Roma è interessata al calciatore, rivela Gianluca Di Marzio in questi minuti. Prima però servirebbe la cessione di Renato Sanches.

Oltre ai giallorossi, anche Napoli e Milan si sono fatti avanti per avere informazioni. Contatti avviati con questi tre club italiani: Hamed Traorè potrebbe tornare molto presto in Serie A.

Fonte: Gianlucadimarzio.com