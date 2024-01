CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo mercoledì 10 gennaio 2024 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 10:55 – LOUAKIMA AL LECCO, E’ UFFICIALE – Con una nota, la Roma ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo di Corentin Louakima (20), terzino destro della primavera giallorossa che vestirà ora la maglia del Lecco.

Ore 10:30 – MOURINHO, VOCI CONTRASTANTI SUL RINNOVO – Voci diametralmente opposte sul rinnovo di Josè Mourinho: secondo Calciomercato.com i Friedkin si sarebbero decisi a prolungare il suo contratto per un altro anno, con opzione per il secondo, e la firma dovrebbe arrivare dopo il derby. Non è d’accordo Il Messaggero, che oggi invece parla di addio sempre più probabile a fine stagione. (Calciomercato.com / Il Messaggero)

Ore 9:50 – MATIC SI OFFRE ALLA ROMA – Nemanja Matic (35) dopo aver rotto con il Rennes si propone clamorosamente alla Roma per un ritorno a gennaio…VAI ALL’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:25 – SPINAZZOLA VERSO L’ADDIO A GIUGNO – Nessuna proposta per Leonardo Spinazzola (30), né dalla Premier né dall’Arabia Saudita. Per il terzino dunque si prospetta un addio a giugno a parametro zero. (Il Messaggero)

Ore 7:30 – SANCHES BLOCCA IL MERCATO ROMA – Renato Sanches (26) per il momento non ha detto sì alle offerte arrivate da Besiktas, Paok e Olympiacos e aspetta proposte più allettanti, bloccando il mercato in entrata della Roma. (Il Tempo)

