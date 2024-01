C’è il derby Lazio-Roma, il Parlamento chiude prima: salta la discussione sulle armi in Ucraina

NOTIZIE AS ROMA – Parlamento chiuso causa Derby. Alle 18.00 Roma e Lazio scenderanno in campo allo Stadio Olimpico per il quarto di finale di Coppa Italia e per questo motivo Camera e Senato hanno deciso di fermare i lavori prima del previsto.

Chi per andare allo stadio e chi per guardare la partita in tv. Deputati e senatori hanno scelto per questo di interrompere le sedute e rinviare tutto a domani.

Alle 15 erano previste le comunicazioni del ministro della Difesa Crosetto sulla proroga per tutto il 2024 dell’invio di armi all’Ucraina: la conferenza dei capigruppo ha scelto di limitare il dibattito per far finire i lavori in tempo per il Derby.

Fonti parlamentari riferiscono come la decisione sia stata accolta trasversalmente, anche se non è noto da chi sia arrivata la richiesta.

Fonte: ilfattoquotidiano.it