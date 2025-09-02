Sancho: “Convinto da Emery, mi ha ispirato. All’Aston Villa c’è aria di famiglia”

Jadon Sancho ha scelto di restare in Inghilterra per il suo rilancio. Dopo settimane di contatti con la Roma, l’esterno offensivo ha deciso di legarsi all’Aston Villa, convinto dal progetto tecnico dei Villans e, soprattutto, dal confronto diretto con Unai Emery.

“Quando ho parlato con l’allenatore mi ha trasmesso fiducia e sicurezza – ha spiegato Sancho ai canali ufficiali del club –. Mi ha mostrato il piano per la stagione e mi ha davvero ispirato. Non vedo l’ora di lavorare con lui”.

Il giocatore, reduce da un periodo complicato al Manchester United, ha ribadito la voglia di tornare protagonista fissando subito gli obiettivi: “Dobbiamo puntare in alto, come squadra e come gruppo. Io sono pronto a dare il massimo ogni volta che Emery avrà bisogno di me. Gli obiettivi personali ci sono, ma per me conta prima di tutto il collettivo. Vincere insieme è molto più speciale”.

Sancho ha raccontato anche un retroscena: il dialogo con Marcus Rashford, ex compagno allo United, che lo ha incoraggiato nella scelta. “Mi ha detto che qui si respira aria di famiglia. E in effetti, l’ho sentita fin da subito”.