Sancho: “Convinto da Emery, mi ha ispirato. All’Aston Villa c’è aria di famiglia”

Jadon Sancho ha scelto di restare in Inghilterra per il suo rilancio. Dopo settimane di contatti con la Roma, l’esterno offensivo ha deciso di legarsi all’Aston Villa, convinto dal progetto tecnico dei Villans e, soprattutto, dal confronto diretto con Unai Emery.
“Quando ho parlato con l’allenatore mi ha trasmesso fiducia e sicurezza – ha spiegato Sancho ai canali ufficiali del club –. Mi ha mostrato il piano per la stagione e mi ha davvero ispirato. Non vedo l’ora di lavorare con lui”.
Il giocatore, reduce da un periodo complicato al Manchester United, ha ribadito la voglia di tornare protagonista fissando subito gli obiettivi: “Dobbiamo puntare in alto, come squadra e come gruppo. Io sono pronto a dare il massimo ogni volta che Emery avrà bisogno di me. Gli obiettivi personali ci sono, ma per me conta prima di tutto il collettivo. Vincere insieme è molto più speciale”.
Sancho ha raccontato anche un retroscena: il dialogo con Marcus Rashford, ex compagno allo United, che lo ha incoraggiato nella scelta. “Mi ha detto che qui si respira aria di famiglia. E in effetti, l’ho sentita fin da subito”.
quanto godo se la Roma te fa na testa così in Europa League
non sei il solo
Quindi la.cilpa è di Gasperini 🤣🤣🤣
qunto vorrei incontrati in finale e batterti al 92esimo con un rigore inesistente…ops siamo la roma, a noi non ci danno nenache quelli che ci toccano, figurati quelli inesistenti
gol al 92esimo di bailey che gioca al posto tuo!
Ragazzi quanto astio per sto poveraccio. Voleva rimanere in Inghilterra questa è la verità. Non gli interessa dell’aspetto sportivo è evidente altrimenti non avrebbe di certo scelto l’aston villa..
Rocco ma quale astio e quale poveraccio. “lascio il calcio per amore della mia donna… (non l’ha detto lui? o forse mi sbaglio) L’allenatore mi ha ispirato fiducia, mi sento in una famiglia, Emery mi ha convinto…”Ma ancora stiamo a credere a tutte ste favolette. Ci ha evitato come la peste e ancora lo giustifichiamo? Ma per favore… Avrà sicuramente dei problemi ma non santifichiamolo
ma veramente vogliamo credere a queste sciocchezze, e’ andato all’ Aston villa per un solo motivo i soldi , la Roma non poteva garantirgli quell’ ingaggio”. Guardate le dichiarazioni di tutti e dico tutti i giocatori, si parla sempre del progetto , delle bellezze della citta’ , del cibo , ma mai nessuno dice ” vado lì per i soldi” parliamo di cifre enormi eppure nessuno ne fa menzione, ma vi sembra possibile?
non desidero proprio darti alcuna soddisfazione ma una cosa desidero non vederti mai con la nostra maglia e.manco da avversario a calcare l’olimpico
tra te George ed Echeverry ho imbruttito quando è saltato l’argentino
Echeverry che c’entra?
Siamo stati noi a fare gli orgoglioni e rifiutare il prestito secco.
A parte che bisognerebbe capire se era una richiesta di Gasp o un colpo di genio (!) di Massara, ma visto che siamo rimasti come don farcuccio, non era meglio accettare il ragazzo per un anno e poi si vedrà?
Echeverri è un ragazzino che ha bisogno di giocare e crescere…o ci fai un investimento per il futuro, comprandolo e lasciandogli il tempo che serve, oppure col prestito secco ci fai la colla…che stiamo a fare? Scuola calcio per il City?
Ti quoto Ignazio, è vero. Echeverry avrei cercato di portarlo in tutti i modi, magari in prestito biennale con il secondo anno in prestito oneroso.
ispirazione = soldi
aria di famiglia… mò quando non fai attenzione sul marciapiede si chiama così
Te possino, a te e a lui.
FORZA ROMA
Sì, sì respira aria di soldi🤦🏻♂️
“Sono pronto….Emery ha bisogno di me”.
Parte tagliata:
“Nun stamo a parlà de calcio vè?
Je porto e boraccie faccio pure la majoret basta che nun me toccate li sghei e nun me devo move per più de Cap da dove sto adesso…..”
Quindi, il fatto che gli danno 280 mila sterline a settimana (l’80% dello stipendio che percepiva allo united) non ha influito sulla scelta. Che cuore d’oro sto ragazzo.
Non solo, in questo modo va a scadenza di contratto col lo United e, se fará una buona stagione, potrà monetizzare il valore del suo cartellino nel nuovo contratto a parametro zero in termini di stipendi e commissioni…
Il MU aveva e ha fatto valere l’opzione unilaterale di prolungamento di 1 anno.
@The Butcher
Un calciatore che si trova ad un anno dalla scadenza del contratto non può essere ceduto in prestito.
a Sancho… ma mi faccia il piacere!!!!
Si vede che quando Gasperini ci ha parlato gli ha detto che avrebbe dovuto allenarsi.
Eh, atmosfera da Mulino Bianco insomma! Quella conta, immagino.
Non ce l’ho con lui, ma spero che un giorno possa dire di avere fatto la scelta sbagliata.
Ma quale sbagliata… per andare al Villa vuol dire che del calcio ormai gli interessa poco. Soldi ne ha e ne farà altrettanti, può andare quando vuole dall’amichetta a LA e si gode la vita.
Magari tra qualche anno farà la fine di Zaniolo che va in giro per il mondo a elemosinare contratti.
vabbè……ma è colpa di Massara……
.. massara non avrà questa colpa specifica..ma di certo ha le sue responsabilità EVIDENTI per questo mercato, questo è lapalissiano
pure di massara certo altrimenti che ci sta a fare?, mettiamo la risposta automatica al centralino di trigoria e siamo a posto
@LiukASR
E quali sarebbero di grazia le responsabilità EVIDENTI di Massara per questo mercato?
questo mi sa che si allena meno di Cassano all’ epoca
Aria di famiglia??Ahahahahaha!!
Mah…
a parte la rivalsa poi per cosa non lo capisco…non ci può stare che emery è leggermente più conosciuto a livello internazionale di gasperini? e non ci può sempre stare che l’astonvilla club di premier possa avere più appeal della roma ? e non ci può sempre stare che l’astonvilla ha più possibilità economiche da offrire?
ci vogliamo mettere in testa che gia in Italia non è che siamo al primo posto e ancora meno in Europa!!!!
David,
ci può anche stare che questo sono 3 anni che fa ridere.
Poi ha trovato una squadra che gli 8ML per stare in panchina e buon per lui,
,a per noi era un follia.
Ricorda pure a sti fenomeni orgogliosi e permalosi che l’Aston Villa solo la scorsa stagione ha fatto una buona Champions, a differenza di chi, invece, non la bazzica nemmeno lontanamente da 7-8 anni. No perché qua si pensa di essere un top club europeo…
Beh,all’Aston Villa c’e’ transitato pure Zaniolo..quindi fra diversamente intelligenti e strapagati without a cause si respira aria di famiglia..
Al netto di tutto ciò, lo voglio ancora vedere all’Olimpico….marcato a uomo da Mancini (al quale diremo che Jadon cia provato co la moje) per 90 minuti più recupero.
Lo voglio incinto a fine partita…..muahahahahah
Onestamente per noi poteva essere un suicidio, negli ultimi anni Sancho ha pascolato come il nostro capitano, anzi forse Pellegrini ha fatto di più. Rimanere legati ad un contratto capestro non era una buona cosa, se Sancho non avesse ripreso a giocare come i primi anni del Borussia. Numericamente abbiamo abbastanza esterni, probabilmente la partita di Pisa ha fatto virare sui titolari Dybala, Ferguson e Soule. In panca abbiamo Dovbyk, Baldanzi, Pellegrini, Bailey, Elsha. 5 titolari per 3 posti, quasi tutti mancini, ma numericamente ci siamo, sulla qualità è tutto da vedere, ma spero che Gasperini migliori molto alcuni giocatori, come fatto con Lookman, che prima di Bergamo era un giocatore anonimo.
durerà meno di un cerino. FORZA ROMA SEMPRE ❤️💛
Troppo tenero il Mancio Me dispiace solo che con noi non gioca più un certo Walter Samuel “The Wall”, questo ci sarebbe voluto in un ipotetico incontro all’Olimpico con sto tizio
Ragazzi , siamo la ROMA , certa gente la dobbiamo guardare dall’ alto verso il basso .
C’è aria di famiglia danarosa, gli danno lo stipendio intero…
Massara non garantiva l’ingaggio dell’Aston Villa. Menomale che non hanno preso questo tizio
Goditi la bella figliuolo che ti ha fatto smettere di giocare da un pezzo, sei un ex giocatore da anni
“Adriano” lo spero vivamente anch’io. Mi auguro di poterlo incontrare e di fargli rimangiare tutta la merdxa che ha riversato sulla Magggica col suo comportamento di chi non sta bene con la capoccia. Intanto spero che una ripassata ve la dia il Bologna e poi spero di incrociarvi sul cammino europeo. Forza ROMA sempre.
ex giocatore
Sancho? Sai chi ti saluta?…
Sancho si è fatto convincere facilmente anche perché il Manchester lo avrebbe messo fuori rosa…
Il signor Sancho già ci ha fatto un regalo nella finale ai rigori contro L’Italia agli Europei 2020 sbagliando il suo rigore, ora ce ne fa un altro evitando di venire a pascolare qui a Roma non spostando di una virgola la qualità della squadra visto che sono due anni che è in fase costantemente calante! Fosse stato forte si sarebbero mosse Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco e PSG, per dirne una…
Vabbè rega’ ma questo non ci voleva venire e per me sta bene dove sta. il problema è stato andargli dietro per un mese e andarlo pure a pregare a Londra senza crearsi alternative.Io avrei preso subito Echeverry anche in prestito secco e mi sarei messo comodo a vagliare altre occasioni di mercato. Salemekers in prestito è stato fondamentale e pure il greco alla fine lo hai preso così. Invece hai tergiversato e alla fine sei rimasto con un pugno di mosche…
Non dovete rosicare care ragazze!
Ha scelto altro perché vuole giocare la champions e per soldi, non è nato romanista.
Noi famo ride in Europa e famo piagne in campionato, prima lo metabolizzate e prima si riuscirà a tornare ai livelli di Totti e Batistuta.
Capito fregnoni belli?
chiunque è libero di fare le proprie scelte e anche subirne, in futuro, le conseguenze…….
