Mercato Roma, Repubblica.it: “Tensioni tra Massara e Gasperini, il ds ha minacciato le dimissioni”

Dopo la chiusura del calciomercato, a Trigoria sarebbe andata in scena una giornata di tensioni tra Frederic Massara e Gian Piero Gasperini. Secondo quanto riportato da Marco Juric su Repubblica.it, ieri si è svolta una riunione a cui hanno partecipato il tecnico, il direttore sportivo, Claudio Ranieri e Ryan Friedkin.

Durante l’incontro, Gasperini avrebbe espresso i suoi dubbi sulla gestione del mercato nelle ultime settimane, sottolineando come molte delle sue richieste di rafforzamento della squadra, sia in privato sia in pubblico, non siano state soddisfatte.

In particolare, l’allenatore puntava all’acquisto di un rinforzo in avanti, con Jadon Sancho in cima alla lista, poi finito all’Aston Villa. Nelle ultime ore di mercato sono sfumati anche George e Dominguez, aumentando la frustrazione del tecnico.

La situazione ha raggiunto un punto di tensione tale che Massara, secondo la stessa fonte, avrebbe minacciato le dimissioni. La mancata conclusione di queste operazioni ha evidenziato le divergenze tra la strategia del direttore sportivo e le esigenze tattiche dell’allenatore, aprendo una fase di confronto interno delicata per il club giallorosso.

Fonte: Repubblica.it