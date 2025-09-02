Mercato Roma, Repubblica.it: “Tensioni tra Massara e Gasperini, il ds ha minacciato le dimissioni”

Dopo la chiusura del calciomercato, a Trigoria sarebbe andata in scena una giornata di tensioni tra Frederic Massara e Gian Piero Gasperini. Secondo quanto riportato da Marco Juric su Repubblica.it, ieri si è svolta una riunione a cui hanno partecipato il tecnico, il direttore sportivo, Claudio Ranieri e Ryan Friedkin.
Durante l’incontro, Gasperini avrebbe espresso i suoi dubbi sulla gestione del mercato nelle ultime settimane, sottolineando come molte delle sue richieste di rafforzamento della squadra, sia in privato sia in pubblico, non siano state soddisfatte.
In particolare, l’allenatore puntava all’acquisto di un rinforzo in avanti, con Jadon Sancho in cima alla lista, poi finito all’Aston Villa. Nelle ultime ore di mercato sono sfumati anche George e Dominguez, aumentando la frustrazione del tecnico.
La situazione ha raggiunto un punto di tensione tale che Massara, secondo la stessa fonte, avrebbe minacciato le dimissioni. La mancata conclusione di queste operazioni ha evidenziato le divergenze tra la strategia del direttore sportivo e le esigenze tattiche dell’allenatore, aprendo una fase di confronto interno delicata per il club giallorosso.
credo più a Babbo Natale che a Marco Juric
Questo cerca sempre di mette zizzania, specialmente adesso che le cose sembrano andare meglio, per come aveva presentato il mercato Ranieri, alle condizioni di come poteva operare la Roma, mi sembra che la squadra nei giocatori forti non sia stata dimessa anzi è stata aggiunta tanta giovinezza che fa ben sperare, prendersele in questo modo cn Massara mi sembra un colpo basso verso la Roma
pure io cmq al di la della presunta lute non credo che gasperini sia contento almeno un
prestito secco da far giocare a sinistra doveva prenderlo
tanto che Ryan Friedkin manco c’era a Roma
Repubblica e Juric hanno ufficialmente terminato le vacanze….
per favore, non riportate più “perle di saggezza” di quest’ pseudo giornalaio.
Ed anche Ivan…
fa notizia che nonostante tutte le caxxxxte scritte da questo signore nei tempi, gli concedono ancora di scrivere sulla testata di un quotidiano che per quanto sia in declino, e’ pur sempre “italiano”! .Piacerebbe sapere poi “la fonte” citata dal ……..juric!
SEMPRE, comunque e dovunque, forza Roma, amoR
bho io detesto questa stampa sportiva antiromana e antiromanista. peró, non possiamo sempre a starci a dire a noi stessi per autocompiacerci, che non sanno mai niente che si inventano turro eccetera….cu sta che abbiano qualche fonte interna di terza o quarta o quinta mano che qualxosa gli riferisce.
Unica cosa che non capisco è perchè un portavoce della Roma non smentisca le sue affermazioni, anzi condite pure da una querela!!!
Credere o non credere e’ una cosa, mentre il mancato rafforzamento della squadra e’ un altro. Promettere e non mantenere le promesse e’ un fatto abbastanza insolito e delicato. Pensate la rabbia che ha in corpo Gasperini dopo tutte le lusinghe e promesse fattegli questa estate in merito alla ricostruzione della squadra. Ha chiesto e non ottenuto i rinforzi che avrebbero dato una impronta diversa al gioco della Roma. Il signor Massara si e’ fatto sfuggire sotto il naso tanti giocatori chiesti da Gasperini magari solo per 1 milione di euro. Adesso minaccia di dare le dimissioni? Benissimo, per il lavoro che hai fatto, la porta e’ quella, si accomodi pure!
Si chiama Juric!!!
Tutto qui
Ahahah
Dopo avere sentito le dichiarazioni di Gasperini deduco che repubblica ha perso completamente credibilità. Il sig Juric dovrebbe dimettersi
Marco Juric, un nome una garanzia, si , di baggianate per non dire altro😂
Sì, cambiamo er Ds ad ogni sessione de mercato. Nun so’ mai stato n’ammiratore de Massara, ma mo’ ce l’hai e mo’ te lo tieni. Nun è che se po’ sta a cambià na direzione sportiva ogni 3 mesi….
Anche questo è vero. Ma mi aiutate? Massara in carriera quali giocatori ha scoperto o quali crack ha portato alle squadre da lui costruite? curiosità mia.
per @16:
Theo Hernandez, Leao, Bennacer, Maignan, per esempio…
il milan che ha vinto lo scudo con pioli, mi sembra
grazie, credo però che ci fossero dentro anche Maldini e Boban. cmq ottimo per noi allora.
Se hai una gomma della macchina troppo liscia senza battistrada, devi cambiarla altrimenti rischi di farti male e di danneggiare gli altri, non aspetti un anno col rischio di prendere anche una multa! Se Massara ha sbagliato ( e per me ha sbagliato), lo mandi via come si fa in tutte le societa’ serie con le persone che non svolgono al meglio il loro lavoro.
La consueta operazione di killeraggio… Penosa e triste…
si sapeva dai. ti ha chiesto l’esterno due mesi
gliel’hanno portato l’ esterno offensivo sinistro che è Bailey altrimenti cosa l’ ha avallato a fare se poi l’ allenatore cambia le carte a metà mercato e ne vuole due allora qui non è più colpa del Ds ma dell’ allenatore che ha cambiato richieste
Gasperini sapeva benissimo come stavano (e stanno) le cose. Ranieri, per non dare adito a fraintendimenti lo ha ben specificato in tempi non sospetti. Poi è arrivato Bailey, e se ci fossero state le premesse, forse sarebbe arrivato anche qualcun altro. Invece, per una volta, abbiamo saputo resistere alla tentazione di far arrivare un nome per far contenta la piazza. se non possono arrivare i profili richiesti, meglio niente che un nome a caso. Piuttosto, che inizino a lavorare per Gennaio, in uscita e in entrata.
…. e poi vediamo Gasperini allegro in conferenza stampa.
Starà facendo salti do gioia sicuramente. Anzi, le capriole… Aripijate che la guerra è finita!
Non credo a una sola parola di Repubblica.it ,pur non essendo un Abboccone geneticamente determinato.
Ma manco io. Invece mi accollo a Zenone per dire due cose anche all’ amico Drastico che reputa il mercato di Massara non negativo, ma sufficiente.
Reparto per reparto ci siamo indeboliti solo a centrocampo, secondo Drastico.
Per me la cosa grave è che con un mercato che sapevamo complicato siamo andati a spendere soldi per due giovanissimi centrali di difesa e ora con celik abbiamo 6 difensori centrali.
A centrocampo sono stati spesi milioncini per El Ayanui che è una scommessa, ma a oggi il risultato è che dopo 6 anni Cristante è ancora titolare.
In attacco hai Ferguson al posto di Shomu e okay, ma non hai preso l’ esterno funzionale al gioco del Gasp. E cosa incredibile il nostro migliore esterno alto a sx al momento è un quasi ex giocatore come Elsha.
Questa secondo me è la cosa sconcertante nell’ ottica quarto posto. Ne consegue che pregherò ogni notte per la salute psicofisica di Svilar, Ndicka, Koné, Soulé e di Dybala e Ferguson.
Certi commenti che fate voi sono peggio degli articoli di Marco Juric.. fate pena
Faccio presente a margine che Ziolkowski gioca anche come mediano. In caso, al limite un ricambio c’è
Almeno se c’è una cosa sulla quale trovare un accordo è che Juric è un tizio il quale andrebbe diffidato dal solo avvicinarsi a Trigoria!
Per venire all’amico @16, i sei centrali non sono una bestemmia quando giochi a tre, considerando che Gasperini ruota anche loro.
Inoltre Hermoso è stata una (lieta) sorpresa anche per Gasperini, ma lo puoi dire adesso dopo due partite.
E ancora, se ci si ragiona un attimo sopra, il budget per prendere l’attaccante c’era, altrimenti non saremmo stati fino all’ultimo secondo appresso a Sancho, pronti a investire 20 mln di cartellino e 5 di ingaggio netto a lui, senza alcuna certezza sulle uscite.
Dico bene?
Evidentemente, dopo il fallimento della trattativa non si è trovato accordo tra DS e allenatore sul piano B o C, oppure hanno deciso che alcuni investimenti, tipo quello su George, presentava un rapporto rischio/prezzo ingiustificato (by the way, per me anche quello su Sancho lo era, forse anche di più, ma mi ero arreso al volere del tecnico).
A centrocampo invece occorreva fare qualcosa di più, sono d’accordo, qualitativamente e quantitativamente. Se devo rimproverare qualcosa, è lì che lo faccio.
In ogni caso non posso considerare insufficiente il mercato della Roma, l’analisi dettagliata reparto per reparto l’ho fatta, e secondo me è onesta.
Non capisco perché il 16 si dimentica di Bailey che è uno degli acquisti più importanti e che è stato preso proprio per giocare in quella posizione. El Shaarawi (che non è un brocco) è un cambio e forse neanche il primo perché come dimostrato a Pisa uno come Dybala può giocare benissimo in quella posizione (il passaggio che ha cominciato l’azione del gol di Soulé è partito proprio da lì ed è suo anche il cross per quello annullato)
Rispondo ad Alessia, Baily potrebbe essere buono ma è mancino naturale quindi quando gioca a sx lo fa in modo diverso dall’ esterno a piede invertito. Ma a speriamo bene, il mio voto a Massara resta basso, almeno fino a quando Gasp metterà titolari Cristante e Elsha per mancanza di alternative.
X Tottibamba, non sarà Ziolkowsky a mettere in panchina Bryan.
Bryan è un buon mediano, ma non all’ altezza dell’ obiettivo quarto posto.
@16 Cristante non gioca da solo per fortuna.
Se il contorno vicino a lui migliora, per forza di cose andrà meglio anche lui, come avvenuto per tanti onestissimi gregari, vedi Tommasi.
Ovvio che avrei preferito una coppia titolare Rios-Koné, ma non è che potessimo sequestrarlo, lui come Sancho.
Bailey prenderà la titolarità del ruolo a sinistra: come ho detto altrove lui può giocare per accentrarsi ma anche per andare sul fondo col suo piede naturale.
Col destro comunque ci sa fare.
Questo comunque due anni fa, non cinque come Sancho, ha fatto un’ottima stagione in Premier.
Rispondo nuovamente a 16. Bailey è mancino ma è praticamente ambidestro. A sinistra ci ha giocato più o meno quanto a destra. Alla Roma giocherà a sinistra perché per quello è stato preso (a meno che Dybala non ci sorprenda ulteriormente). Riguardo a Cristante presto giocherà più spesso E.A. (il tempo di abituarsi meglio al campionato italiano e alle sue insidie tattiche specialmente dal punto di vista difensivo) ma non si riesce proprio a capire questo ostracismo nei confronti di Bryan. Il problema nel passato non era lui ma lui insieme ad altri (Paredes, Pellegrini) che voleva dire scarsa dinamicità e intensità. Accanto a Koné (come già visto con Ranieri) è tutta un’altra storia
chiedo scusa a Zenobio per occupare uno spazio creato da lui.
X Dras okay Baily a sx, ma attendiamo il Gasp.
x alessia spero anche io in un EA titolare. Bryan ha dei limiti suoi, chi non ne ha, purtroppo i suoi limiti tecnici e dinamici si scontrano con la rincorsa al 4′ posto …tutto qui.
Non avevo dubbi….Repubblica. Anzi che, nascondendosi dietro presunte “fonti” non rivelabili, non abbiano scritto che si sono picchiati!
Ancora niente di ufficiale, non darei peso a repubblica. Se pure ci fossero state delle divergenze penso che nel reale ci sia stato un contatto costante sul mercato tra allenatore e Ds e che ad ogni operazione ci sia stata l’approvazione dell’allenatore.
Apposto se lo dice Juric….io a questo manco se me dice che il sole è caldo e il ghiaccio freddo.
Ci aspettano 2 settimane di pura Fantasy Fiction….
manco je credo….
Ora iniziamo a inventare storie su quello che sarebbe successo in una riunione dove erano in quattro
prima o poi qualcuno lo ” suona “……..
Notare l’uso dei condizionali… Mi piacerebbe sapere se Repubblica ha fatto un pezzo così per ognuno degli inserti regionali, visto che non mi pare che da altre parti (forse con l’esclusione di Napoli e Firenze) le cose siano andate così lisce…
Vai vaiiji biscottini inzuppati production..
Fermi tutti!!! Si è risvegliato Juric, mi mancavano proprio le sue parole PRO ROMA. Ma ancora scrive sulla Repubblica degli Agnelli? Che finaccia ha fatto la testata, Scalfari si rivolta nella tomba!!!
😂😂😂😂😂…… notizia priva di fondamento
Le dimissioni non si minacciano, si danno.
Avvoltoi
S2O = Sciacallaggio allo stato puro..
Avvoltoi professionisti. Ne esistono solo intorno alla Roma perchè sanno benissimo che l’attenzione che c’è intorno alla squadra della capitale non ha eguali nel resto d’Europa. Ci si fanno un nome ed un cognome e ci tirano fuori uno stipendio puntando unicamente sulla polemica, sapendo benissimo che paga in termini di risonanza. Poi li chiama la radio gestita da loro simili, fanno la marchetta quotidiana e l’omo campa. Personalmente non ascolto più nessuna radio da un pezzo e non leggo più articoli di calcio sui giornali. Preferisco leggere i commenti di questo sito, spesso non li trovo condivisibili ma almeno sono fatti da gente comune che la mattina si alza e si va a guadagnare il pane senza speculare sulla Roma
Per la cronaca, pure qua dentro è pieno de sciacalli che non aspettano altro che uno Juric qualsiasi je lanci un osso per scatenarsi!
Situazione prevedibile, inutile sparare sulla croce rossa, speriamo solo che la squadra riesca ugualmente ad andare in Champions in quanto risulta assolutamente necessario. Forza Roma!
fratello giallorosso Andrea, permettimi di ricordarti che a me, da tifoso, interessa che la squadra giochi bene, mi faccia godere la partita, che vinca ma, se non ci riesce, che esca dal campo avendo dato tutto. Gli aspetti economici li lascio a chi amministra la società.
SE vere le indiscrezioni, la cosa peggiore è un direttore sportivo non in sincronia con l’allenatore.
Sarebbe però l’ennesimo cambio in quel ruolo e non so davvero chi avrebbe potuto accontentare Gasperini…
Oh, e ripeto: SE. Perché potrebbe benissimo essere la solita sparata giornalistica fatta per raccogliere qualche click.
Non potrebbe….è la solita sparata dei giornalai. Mi piacerebbe tanto sapere cosa ci guadagnino realmente a scrivere ‘ste cose. Nel senso che vorrei proprio sapere cosa gli arriva in saccoccia 😅😅😅.
Forza Roma🧡🧡
Diego, Gasperini è quello che ha pregato di riportare solo i suoi virgolettati, giusto?
Cosa c’è di virgolettato qui, oltre la fantasia perversa di chi scrive?
Se io rimango al virgolettato, come desidera Gasperini, quello che ho ascoltato venerdì è di uno che non ha nulla da rimproverare a DS e società per quanto fatto almeno su Sancho.
E penso che medesima cosa si possa dire su Rios che a parità di offerta ha preferito andare da un’altra parte.
Io credo che mai come questa volta, forse dai tempi di Capello, il DS si sia preso pochissime licenze e abbia cercato di seguire i dettami del tecnico nei limiti imposti dal budget.
Dove non c’è stato accordo, probabilmente sul piano B per l’attaccante, si è preferito non prendere nessuno piuttosto che qualcuno che non soddisfacesse entrambe le parti in causa.
Chi avrebbe potuto accontentare Gasperini? Semplice, nessuno, se non offrendo di più sui tavoli Rios e Sancho, cosa che nessuno avrebbe potuto fare.
ieri si è svolta una riunione a cui hanno partecipato il tecnico, il direttore sportivo, Claudio Ranieri, Ryan Friedkin e Marco Juric… che non perde occasione per parlare male della ASROMA
Ha parlato Repubblica, cioè l’Oracolo di Delfi… Ma per piacere…
al di là del fatto che le rivelazioni di Juric vadano sempre prima verificate, se fosse vero lo sfogo di Gasperini sarebbe più che giustificato. Poi la colpa non sarà solo di Massara, ma intanto sulle richieste dell’allenatore abbiamo sparato a salve
e chissenefrega ,me tengo tutta la vita GASPERINI . FORZA ROMA SEMPRE ❤️💛
Dal momento che il budget per il mercato c’era, bisognava completare la squadra. Massara ha sbagliato dilapidando tutto il tesoretto per al aynaoui e Wesley. Bene ghilardi Ferguson ziolkowski speriamo Bayley, assurdo l’acquisto del franco marocchino a quel prezzo visto che è panchinaro. Bayley sarà l’ago della bilancia tra un mercato appena sufficiente ed uno discreto se dovesse ingranare. Si spera di avere le idee più chiare a giugno quando con molto più spazio salariale viste le uscite di dybala e pellegrini non avrai scuse per prendere giocatori importanti nei ruoli chiave scoperti.
Tu pensa alla Lazio che ha fatto lo straordinario record di 0 acquisti e 0 cessioni..
Dopo due giornate, l’acquisto di El Aynaoui è assurdo. Cosa mai potrebbe andare male, con questo metro di giudizio? Soprattutto considerato che l’anno scorso quel genio di Juric metteva Konè riserva di Cristante, quindi dal marocchino mi attendo una grande annata.
Date sentenze che manco i giudici della Cassazione…. già è scritto che ElAn è panchinaro fisso per tutta la stagione…..a me sembra invece che abbiamo fatto solo due partite e ci sta che Gasp voglia inserirlo con calma
Sinceramente anche l’operazione Ferguson non mi pare un granché e no parlo del valore in sé del giocatore.
Se non sbaglio il SA dovrebbe scadere a giugno e garantire la piena operatività per il prossimo mercato di luglio.
Il diritto di riscatto sull’irlandese scade a giugno, di conseguenza dovesse risultare valido, la Roma non avrebbe i soldi per riscattarlo (sono 40 milioni) e da luglio dovresti trattare al rialzo con il brighton
Pellegrini, forse; ma chi dice che Dybala va via? (Viste le qualità tecniche che ha e che non potremmo replicare) io mi auguro che resti. Cero non farà tutte le partite, ma tra averlo e non averlo c’è ancora una bella differenza.
è partita la giostra…
Quindi alla riunione interna tra DS (Massara), Allenatore (Gasperini), Consulente (Ranieri) e presidente (Friedkin) c’era anche Marco Juric?
certo che c’era. in incognito si intende.
si era mimetizzato, era una zampa
del tavolo.
sfr. ❤️🧡💛
La lazietta ha esordito con una sconfitta. Poi ha rifilato quattro goal al Verona, vediamo se si sarà gasata e prenderà altre sberle alla prossima.
Le strisciate milanesi hanno perso in casa una partita a testa.
l’Atalanta non sta brillando.
Rubentus e Naples tutto sommato stanno a pari punti con noialtri e Cremonese con un pizzico di fortuna.
Però bisogna sfrucugliare (al condizionale passato) sugli screzi fra allenatore e DS della Roma, anziché (all’indicativo presente) sulla classifica delle ambiziose rivali. Ok.
Continuiamo a pubblicare contenuti velenosi e provocatori!
Gasperini sarebbe addirittura frustrato per il mancato arrivo di Dominguez? Non ci credo, come non credo che possa rimproverare Massara per il mancato ingaggio di Sancho che all’Aston Villa non si e’ dovuto dimezzare lo stipendio, ed e’ quello a cui puntava il giocatore. Forse puo’ essere un rimpianto George? Ma anche in questo caso la scelta e’ dipesa dai soldi e il mister era a conoscenza delle esigenze di bilancio della societa’. Massara pero’ poteva e doveva cercare altrove dei profili che potessero comunque fare al caso del mister.
Era chiaro che sarebbe uscito un articolo del genere…questi non li ferma nessuno la Roma in questo senso è condannata, ci sarà sempre un altro juric, l’unico modo per tenerli a bada è essere competitivi…e smentire le falsità ( mi auguro appunto che tra il Ds e il mister ci sia stato solo un confronto), vediamo di che pasta è fatto Gasperini…non sarà facile
Forza Grande Roma
Tanto pure se saremo competiti un Marco Juric ci sarà sempre a sparlare..
Ancora qualcuno che scrive menzogne
giusto per destabbilizzare un ambiente
che allo stato attuale é sano e con la
concentrazione alta.
VI dovreste vergognare a inventarna
una al giorno per far del male alla
Magica
Non si vergognano per niente, fanno sistematicamente il loro lavoro. Champions per Napoli, Juventus, Inter, Milan. Che vuoi il Milan ancora fuori dalla Champions? E chi glielo dice a Gravina?e il “brend”? Sarà così per tutto il campionato. E come diceva Mel Gibson in The Patriot “Hold the line!” Non facciamoci confondere…
Ho letto l’articolo. Nella prima stesura, che è rimasta per ore, c’era scritto “il dirigente francese minaccia le dimissioni”
Testuale.
Juric non s’era manco accorto che Ghisolfi se ne è andato da 3 mesi.
Questa è l’attendibilita’ dei suoi “scoop” sulla Roma.
ahahah questi ce sguazzano nelle difficoltà della Roma, non vedono l’ora di mettere zizzania
Avrà fatto n copia e incolla de un vecchio articolo su Ghisofi tanto in vita sua non credo che abbia mai scritto qualcosa che nn sia contro la Roma.
Sarebbe capace de firmare er rogito de casa co scritto ” Roma m…” piuttosto che scrivere una sola parola senza offendere un romano.
Adesso parte la caccia a Juric dimenticando che gasperini aveva chiesto un esterno sinistro alto di piede destro che non è arrivato dopo 70 giorni in cui Massara ha avuto tempo per cercare di fare tutto. Tanto lo sapevo che finiva così, ora la frustrazione va verso gli agenti esterni perché i filo societari devono sgravare i veri colpevoli da un finale di mercato indegno. La Roma ieri ha fatto 3 trattative, esterno sinistro fallito, pessina fallito, scambio dovbyk fallito… questo attesta che la squadra è incompleta. Inutile farsi passare i rosori di una gestione pessima con i minuti che passano in stile il tempo guarisce le ferite. Per fare un salto in avanti servivano acquisti come akanji, rios-rabiot e sancho . Questi alzavano il monte ingaggi ma portavano introiti con l’ ingresso in Champions. Un po’ quello che è successe con la cessione di alisson… qualche stolto pensava ai 70 guadagnati applaudendo monchi al tre fontane … senza tenere conto che però da lì in poi senza un fenomeno simile la Champions è diventata un miraggio ormai da 7 anni. Purtroppo qua a Roma la mentalità è sempre da gra.
Forse ti sei dimenticato delle tante caxxate scritte da juric… Forse
Non si è dimenticata è che je fa comodo…sò giorni che scrive con astio su ogni singolo essere umano che lavora in quel di Trigoria.
E’ stato solo evitato di prendere tre fregature.
se l’acquisto non ci avvantaggia è meglio evitarlo.
Non solo nel calcio, sempre.
cambiare per cambiare è solo sbagliare.
Noooo Akanji. 🤣🤣🤣🤣 povero a me..Akanji…ma chi è? Un personaggio dei manga giapponesi.?..Akanji ..😂😂😂
mi sono copiato da wiki il curriculum calcistico di Akanji. Ognuno può dire ciò che vuole ma definire manga giapponese un calciatore simile è inaudito. Denota proprio mancanza di conoscenza del calcio, come disse Zalone : ” ma è del mestiere questo!?” per tifare un minimo di cultura calcistica bisogna averla . Se spernacchi uno del genere i 2 under 21 che abbiamo preso noi come dovrebbero essere classificati. Onestamente una figuraccia.
Club
Competizioni nazionali
modifica
Campionato svizzero: 2
Basilea: 2015-2016, 2016-2017
Coppa Svizzera: 1
Basilea: 2016-2017
Supercoppa di Germania: 1
Borussia Dortmund: 2019
Coppa di Germania: 1
Borussia Dortmund: 2020-2021
Campionato inglese: 2
Manchester City: 2022-2023, 2023-2024
Coppa d’Inghilterra: 1
Manchester City: 2022-2023
Community Shield: 1
Manchester City: 2024
Competizioni internazionali
modifica
UEFA Champions League: 1
Manchester City: 2022-2023
Supercoppa UEFA: 1
Manchester City: 2023
Coppa del mondo per club: 1
Manchester City: 2023
Individuale
modifica
Squadra ideale della fase finale di UEFA Nations League: 1
2019
XI All Star Team del campionato d’Europa: 1
Germania 2024
@Sara, come dice Venditti… Se l’esterno sinistro preferisce rimanere nella terra di Albione per prendersi i suoi circa 10netti, e avere il volo Londra NY sotto casa, se le alternative erano ingiustificabili per rapporto qualità/prezzo, Pessina se usciva Baldanzi, che non è uscito in quanto non è entrato l’esterno sinistro… Poi Rios lo hanno mandato in Portogallo per ragioni politico economiche, ed è andato là; e Rabiot, hai idea del suo stipendio? E’ stato chiaro Ranieri in tempi non sospetti? Poi dimentichiamoci di tutto ed esprimiamoci, “Parole in libertà” (F.T.Marinetti).
O’Rey, il volo è per Los Angeles e aggiungere altre 2 ore alle 12, 13 dalla Gran Bretagna cominciava ad essere troppo
Mi ripeto, mercato gestito malissimo. La squadra penso sia stat rinforzata, ma la gestione delle trattative e dei giocatori è stata pessima! Ultima cosa lo scambio di Dovbyk, di fatto scaricando un tuo patrimonio che adesso si ritrova demotivato in squadra! Se devi fare il muto, non fate uscire nulla delle strategie, fino all’ultimo! Da principianti veramente! Come è vero che non possiamo cambiare DS ogni 3 mesi, è un ruolo in cui ci vuole continuità, altrimenti a gennaio e a giugno saremo punto e a capo e faremo gli stessi errori frettolosi. Brutta situazione, meno male che abbiamo Gasp in panchina, che ne ha viste parecchie.
Eccolo puntualissimo a chiusura del mercato.
Ma Juric una vita ce l’ha?
Anche fosse vero, il mercato appena finito è stato abbastanza deludente per me, quindi le dimissioni non sarebbero poi una “minaccia”.
Il problema semmai è valutare se qualcuno altro avrebbe fatto meglio o peggio al posto di Massara con il fardello del FFP.
Non è che in giro ci siano ‘sti fenomeni come DS.
aho niente a questi in testa non glii entra proprio, insistono con sto Sancho e continuano ad accollarlo a Massara quando è il giocatore che non voleva venire a Roma visto che è rimasto in Premier e continuano con sta storia, so de coccio proprio, pure Gasperini je la detto sabato “La Roma non prega nessuno” evidentemente Juric in quel momento era distratto. Forza Roma
un cognome , una garanzia
PARLIAMOCI CHIARO, dalle interviste a Gasperini trapelava il fatto che qualcosa sul mercato si sarebbe ancora fatto, sennò non si esponeva cosi.
Che Massara sia partito per Londra, tornando a mani vuote è un altro dato di fatto come il fatto che stava cercando un centrocampista, una punta e un esterno di attacco a sinistra.
OVVIO che l’allenatore non sia contento, è un dato di fatto anche questo.
Hai Dovnyk che doveva partire e si è visto chiaramente come è entrato nelle ultime due partite.
Baldanzi idem doveva partire per prendere il centrocamista e non è andata.
Pellegrini idem, bocciato dalla società.
La roma ad oggi è un cantiere apertissimo con situazioni interne molto complesse da gestire.
OK DIRE che questa delle dimissioni possa essere una baggianata me neanche a dire che vada tutto bene, perchè non va tutto bene e si nota dal fatto che a centrocampo sei corto, non hai l’esterno alto a sx titolari e non hai una punta.
il mio commento è mi piacerebbe sentire anche Claudio Ranieri non solo quello che si dice tra Gasperini e Massara sono solo supposizioni giornalistiche a voi e a noi tutti come e andata questa campagna acquisti sempre sempre forza Roma!
ogni anno il tifoso romanista da la colpa alla stampa e ai giornalisti “terroristi”.
Poi però, praticamente tutti gli anni, saltano le teste con licenziamenti e dimissioni a seguito di mercati fallimentari o gestioni pessime di casi interni a Trigoria…
ma fate finta di non vedere che la Roma non ha una dirigenza stabile dall’era Pallotta? che per vari motivi accadono i peggiori i casi interni? che saltano gli allenatori come pupazzi?
ma ve volete svegliare?
Grande Massimiliano.
E che doveva scrivere Juric? ” Gasperimi non sta nella pelle, e impaziente che ricominci il campionato, e tanto soddisfatto del mercato, che fonti a lui vicine dicono che è sicuro di vincere lo scudetto” . Ecco così che avreste detto di repubblica?
Quando c’è da sparar il solito letame ne approfitti al volo, eh?
Sarà il suo habitat Fonty….
No. Bisogna dire che una rivoluzione totale in una sessione di mercato è impossibile. Che i giocatori vanno visti in campo (Wesley è passato da imprescindibile a pippa, da rinforzo a “incapace nella fase difensiva, pagato troppo” ancora, a “salvatore della patria” “uno dei pochi acquisti che farà il titolare). Ferguson che se non avesse avuto problemi, avrebbe avuto una quotazione che potevi giusto salutarlo con la mano, “fragile”. Un secondo portiere affidabile, un buon terzino sinistro, un centrale che lo vedremo spesso, Bailey, due giovani centrali più che promesse. Per le condizioni iniziali, mi sembra tanto. Poi, piuttosto che andare in apnea e prendere nomi a caso, ci siamo fermati. Semmai ci sarà il mercatino diGennaio.
c è la Roma prima in classifica…
Ma quanto dà fastidio! avevano parlato tutti di stenti iniziali, difficoltà, prime sconfitte…
Pellegrini andrà in doppia cifra per gol e assist
Ce lo auguriamo tutti!
juric lasca il curriculum a Novella 2000 che stanno cercando personale, sei perfetto per loro
È vero che Massara ha fallito ma è anche vero che i giornali da sempre mettono zizzania contro la Roma con cattiveria e malafede
ha fallito in cosa……
Non ha comprato giocatori al prezzo doppio di quello consentito dalla decenza ?
non ha portato l’esterno sinistro di piede maldestro ?
non ha rafforzato il milan scambiando Dovbyk con il messicano riluttante ?
non ha preso Rios sempre in terra che ha avuto paura a venire in Italia ?
non ha preso sancho pancho perchè sancho si è trovato qualcuno che non gli dimezzava lo stipendio ?
se questi sono i fallimenti …..
Evviva Massara che non si è fatto infinocchiare e mettere sotto pressione da giornalisti e tifosi poco accorti !
Non so se è vero, ma fossi in Gasperini sarei arrabbiato pure io. I soldi c’erano (22 mln messi sul piatto per Sancho) e Massara non è riuscito a portare nessuno. A centrocampo siamo corti perché El Aynaoui fatica a trovare posto in squadra. Gasperini aveva chiesto Pessina, un fedelissimo, ma niente. Massara ha poi preso 2 giovanissimi in difesa che non mi tranquillizzano assolutamente. Insomma Massara ha deluso.
“Sarebbe andata in scena” “Avrebbe espresso i suoi dubbi” Avrebbe minacciato le dimissioni” “ secondo la fonte”. Praticamente un esercizio di condizionali: cos’è,la fiera del dilettante ?
abbiamo piu nemici a roma che fuori . incredibile
e niente j ha detto male con svilar mo ce “prova” con massara e Gasperini…anche se il mister va detto si aspettava qualcosa …. forza Roma 💛❤️
Radio giornalai stavo spettando tutti questo.. e ora ci sguazzano.. sicuramente si poteva fare mejo.. manca un centrocampista propio come numero.. quattro sono pochi.. mentre esterno sinistro di piede destro c’è elsha sperando si riprenda il nuovo più dybala baldanzoso e lo stesso soule.. certo era mejo un altro esterno ma da i nomi fatti nn c’era il fenomeno che nn hai preso.. forse più il brasiliano a centro campo serviva . E anche un giocatore che ti faceva fare il salto di qualità.. andiamo avanti così noi romanisti uniti ora come mai anche allo stadio contro tutto e tutti
Conoscendo Gasperini la cosa mi sembra credibile, si poteva immaginare che sarebbe finita così.In realtà di tutti gli aquisti fatti solo 2 forse 3 sono farina del sacco di Gasperini, il resto sono opera di Massara,che li ha presi senza il consenso totale dell’allenatore.. Guardate chi gioca titolare e chi no, e vi renderete conto di chi si tratta… Comunque ci stiamo fasciando la testa troppo presto, quello che conta è il responso del campo, e è mia opinione che questa è una buona squadra che diretta magistralmente da Gasperini può ottenere risultati inaspettabili…
E’ veramente avvilente vedere come tanti ‘presunti’ sostenitori di fede giallorossa si lasciano andare a commenti negativi nei confronti dell’operato della AS Roma per questo mercato appena concluso, creando di fatto un aurea estremamente deprimente e negativa nei confronti di una squadra che bene o male in questo inizio di campionato ha mostrato carattere e determinazione. Ma cosa pensavata che già al primo anno di Gasperini avremmo vinto campionato e CL? Ma abbiamo i piedi ben piantati a terra? I progetti come tali si realizzano nell’arco di 3-5 anni costruendo prima una solida base da cui partire. Inoltre il mercato della AS Roma è stato a dir poco dignitoso, il ruolo di Saelemaekers è stato coperto con un terzino di ruolo più che valido come Wesley; inoltre hai preso Tsimikas come alternativa ad Angelino ed è arrivato Ferguson a dar man forte all’attacco. Senza contare l’arrivo del centrale El Aynaoui, di Bailey, nonché dei giovanissimi Ziolkowski, Ghilardi e Arena…. Possiamo competere per raggiungere un piazzamento per accedere alla prossima CL, senza dimenticare la EL e la tanto bistrattata Coppa Italia. Non faccio fatica che da parte del Gasp ci sia stata qualche rimostranza su come è stato sprecato del tempo prezioso su qualche trattativa che andava ‘stralciata’ da subito senza dimenticare il tiramolla di alcuni mercenari tipo Rios e Sancho, prima si poi no alla causa giallorossa dettata solo da quanto me dai? NON abboccate alle tante chiacchiere che vengono riportate su presunte intemperanze all’interno delle mura amiche dove uno starnuto è riportato come probabile polmonite…..
Un saluto a tutti gli ‘uccellacci formellesi’ del malaugurio che intervengono su questo forum
Sempre Forza Roma
Mi piacerebbe da morire che Gasperini alla prossima conferenza stampa facesse come dopo la partita dell’Atalanta col Cagliari un paio d’anni fa: “Tu non puoi farmi domande dopo l’articolo che hai fatto. Non venire neanche in conferenza o manda qualcun altro o scrivi quel che vuoi… Hai scritto un articolo vergognoso, devi vergognarti di quello che hai scritto. Troppo comodo così…. Ma che faccia hai? Ma come ti presenti da me?”.
Sarebbe stupendo.
Dei come ti di Repubblica mi interessa molto poco ma che Massara sia un Ds assai modesto è fuori vedi dubbio.Ha minacciato le dimissioni? benissimo quale migliore occasione. in tutto il mondo non è riuscito a prendere un esterno sinistro e non dico ui costosi San ho o George ma un invenzione,una scoperta, un giovane promette te ma a prezzo giusto. L”Atalanta sono anni. he si muove così e il Bologna andato anche inChampion? No nessuno! Bravo. Cacciatelo finché siamo in tempo tanto è inutile se non peggio. Ridatece Ghisolfi ma che dico Pinto.
La Roma nelle prime 4 è scomoda… vedi come il VAR c’ha annullato il secondo gol a Pisa (che follia…). Si attacca la società, si semina malcontento tra i tifosi… basta dare corda a questi giornalai. La società sta con la bocca cucita su tutto quindi a gara a chi le spara più grosse.
Massara non deve fare come Sabatini che tirato per la giacca dagli anti pallottiani fece un macello e si demise ,dopo un pò disse che era il presidente migliore che aveva avuto e dopo qualche anno andò al deminticatorio.La squadra è migliore a me piaciono tantissimo Ferguson(mi ricorda Vieri) e anche Ghilardi che ha le movenza di Nesta ancge come esce (ovviamente parliamo di due categorie di differenza ad oggi).
A me villar continua a ricordare Falcao.
E mayoral Montella.
Per le perle siete meglio delle ostriche.
Ahahah
Te le ricordi le vesti stracciate per villar?
Credo che oggi faccia il commesso da Zara…
Ferguson era valutato 130 milioni a 18 anni .Poi io ho detto che ricorda Vieri ma non ho detto che è Vieri .Su Ghilardi ho detto che è due categorie di differenza, ad oggi, a Nesta ma ricorda il suo tipo di gioco .Poi siccome sono innamorato della Roma vedo i giocatori migliori di quello che sono ,come chi è innamorato pazzo per la propria ragazza la vede come la più santa di tutte 😂 e la più bella
Ma sempre Repubblica alimenta polemiche che non esistono.
Mai un articolo a favore della Roma (Mai) E’ da quando ha perso la causa con Ddr, che Juric diffonde notizie prive di fondamento Vedremo se anche stavolta sarà cosi’
Massara e il mister sono incompatibili . Questo ormai è chiaro a tutti . Uno dei due è di troppo a Trigoria . Spetterà ai Friedkin e senza indugi scegliere quale…
Gasperini non si tocca. Smettila di trollare con i tuoi ricordi pallottiani.
Considerando che il fuoriclasse è Gasperini, la scelta non sembra affatto complicata…..
Ancora non cambiano ds?Capirai sta sicieta prima che prende un successore lo prende a giugno….
Notizia a mio avviso scritta solo per creare un disagio inesistente. Massara è arrivato a metà giugno (il mercato estivo si inizia a preparare tra marzo e aprile), ha fatto gli straordinari per cercare di dare un senso alla squadra, non aver preso un esterno di piede destro non può minimamente creare tutto questo caos.
Ragazzi Roma è una grandissima piazza, ma non una grande squadra. Bisogna lavorare tutti insieme a partire da tifosi, radio e giornali per creare una mentalità vincente.
Gli imprenditori facoltosi ci sono, allenatore e dirigenza anche, il tifo è tra i migliori al mondo… Adesso facciamo parlare il campo, tifiamo per la nostra squadra e diamoci il tempo necessario.
Io sono convinto che quest’anno ci divertiremo proprio tanto…
È un attacco mediatico enorme.
Gasperini stesso nella conferenza stampa prima del match col Pisa ha detto che forse non sarebbe arrivato nessuno perché non avrebbero “comprato per comprare”.
Basta andare a leggere il virgolettato.
Parole sue…
Mi aspetto una conferenza di Ranieri perché sto cani che abbiano vanno zittiti.
Almeno un comunicato stampa della società.
Un accanimento del genere non l’avevo mai visto.
Torri dice che George e Dominguez non erano graditi a Gasp…. però cavolo, ma sempre noi abbiamo sti casini? mai un po’ di pace!
A Juric, scusami eh, ma Svilar? Con chi gioca? Ho detto tutto. Cambia lavoro che è meglio.
ma perché c’eri anche tu alla riunione?
se avessi avuto una grande stampa romana……. solo queste parole
ma perché c’eri anche tu alla riunione e non ti hanno detto di farti i ……zia tuoi?
Ma finiamola, con tutta sta gentaglia che gira intorno alla Roma, fanno passare i loro pensieri come la realtà delle cose.
tensioni telefoniche perché Gaspare manco c era a Trigoria ieri…
come fai a saperlo se alla riunione erano in quattro e tu non c’eri?
Peccato che non si sia dimesso. Ha fatto un calcio mercato ridicolo. speriamo vada via presto
Il gioco è semplice in questo ambiente marcio, se la ROMA va male, si triplicano gli ascolti nelle varie radio, giornali e tv locali ect ect. La barra dritta deve tenerla la società e i tifosi. FORZA ROMA e abbasso la pleteora di magnaccia al seguito.
Fonty e da quando dire la verità è spargere letame. Il ritardo nel mercato, lo detto Gasperini, che la società gli aveva dato delle garanzie pure, che la forza delle sue squadre è negli attaccanti, tanto spendere parole positive su Sancho, il suo disappunto è è concreto, forse non avrà minacciato le dimissioni. Ma scusami, Cristante titolare, quando tutti lo scorso anno dicemmo che accanto a Kone ci sarebbe voluto un mostro come lui, spesi 25 mln per uno che il Gasp, non vede titolare, e a gennaio andrà in coppa d’ Africa, se si fa male Kone chi gioca, Pissilli che doveva andarsi a fare le ossa, o Pellegrini ex giocatore? E al posto di Ndicka? E il Faraone che pure dicevamo essere un ex calciatore si ritrova titolare. Basta dare una guardata alla rosa per capire il malumore di Gasperini, non serviva Repubblica.
Pienamente concorde caro Tony 73 e non capisco come molti ritengano positivo questo mercato. Il solo fatto che Massara abbia inseguito per mesi un esterno sinistro fino all’inutile viaggio a Londra. Non sapeva quali erano i desiderata dei giocatori che inseguiva? non sapeva a quanto ammontavano le commissioni dei procuratori? non sapeva quanto volevano per il cartellino? ah non avevi soldi e allora ma DOVE VAI?????? a prendere in giro allenatore e tifosi? le squadre inglesi non sono la Lazzie e le condizioni le dettano loro. Cosa pensava Massara di essere Sabatini che prende Dzeko a 15 miioni o Maicon e Keita a zero? non puoi spendere? e allora punta su obiettivi realizzabili e non impossibili per poi restare con le pive nel sacco. Vogliano giustificare la Società perchè non ha venduto Svilar, Konè O N.Dicka? e certo ci mancherebbe e vendite pure quelli….ALL’ATTO PRATICO E VA RAMMENTATO IN QUESTA SESSIONE DI MERCATO NON SI E’ PRATICAMENTE SPESO UN CENTESIMO. Infatti circa 70 milioni sono usciti e altrettanti ne sono entrati con le cessioni. Quindi che cosa cacchio promettono o lasciano intendere. Lo potevano dire prima e chiaramente Comunque un esterno sinistro decente e un centrocampista andavano presi senza se e senza ma, magari in prestito secco ma andavano presi per tentare quantomeno l’accesso in Champion.
Mercato di Gennaio???? su non siamo ridicoli, che fa spuntano i soldi come funghi e Massara diventa un DS serio? Ricordo a molti che all’addio di Sabatinj gli subentrò inizialmente proprio Massara, occorreva rimpiazzare Pyanic e chi prese Massara???? tal Grenier che sceso a Ciampino fu prelevato direttamente dall’ambulanza e portato in centro di riabilitazione. Questo è Massara, ben conosciuto e cacciato dopo una stagione anche recentemente a Milano.
Articolo già pronto da diverse settimane……che squallore……certo fossi nella società qualche iniziativa l’assumerei……
A volte basterebbe poco per mettere a tacere tutto,i tre potrebbero fare un a conferenza stampa dove spiegano il più possibile e dove tutto è concordato ,i silenzi o le conferenze con dichiarazioni di circostanza alimentano le chiacchere giornalistiche e non
pellegrini è il vero colpo vedrete
Un colpo ar core…
non sono un grande estimatore di Pellegrini ma anche io la penso così….mi hai solo anticipato
ma la smettete di inveire contro la Roma, non siete mai sazi di contiuare a spergere immondiazia e notizie destabilizzanti, forse vi rode che non venite considerati
Sarebbe ora che certi elementi non li facessero piu entrare neanche in conferenza stampa, altro che accrediti giornalisti…
Smentita ufficiale, please. Urge.
Forza Roma
Accontentato????
mo vedemo che altro se inventano
Fate far pace Gasp e Sartori e portatelo a Roma così di fuoriclasse ne abbiamo 2 uno in panca e uno come ds
Lo dice Juric? Allora sono notizie false
io credo che il tempo di Massara sia finito. Forse un tempo era qualcuno ma ora ha poco Appeal…. Ghisolfi secondo me sarebbe riuscito a scovare il coniglio dal cilindro come fu anno scorso tra KONÈ e DANSO…..
Teo, chi ha scovato Ghisolfi ? Sei rimasto uno dei pochi che ancora non sa che Kone è stata una pretesa di DDR, Danso me sembra che c’aveva qualche problemino. Parlami invece di Salah Eddin a 10 scudi, 24 Lefee, Gurna, Hummels e ancora Sangare, Ryan andato ad occupare lo slot aextracomunitari, Nelson. Ma fammi il piacere
finalmente è uscita la cazzata da repubblica mi stavo preoccupando
…questo pseudo-articolo è strombazzato dal “pezzo di carta” proprietà dei “badroni della giuve”, cioè una concorrente diretta per gli ambiti denari della qualificazione champions. L’ordine di scuderia dato agli ascari tipo questo scribacchino/spaccatastiere è di creare continuamente zizzanie e malumori nell’ambiente Roma per destabilizzare. Questo è il mio pensiero…perciò adesso bando alle ciance… daje Roma daje
L’esterno offensivo destro è il 21, Paulino Dybala, ma lo avete visto a Pisa DOmenica ? Pò giocà dove je pare , con SOule dall’altra parte e Bailey ed Elsha pronti al subentro si possono tranquillamente fare 3 mesi poi vedremo. Ricordo a tutti che quest’anno si deve ricostruire e far crescere ragazzi come Ghila, EA, Ferguson, Wesley, è stato chiaro Ranieri, sembra che qualcuno non ci senta. Poi dal prossimo anno, si puntella e si inizia a ragionare per vincere il tricolore.
Marco Juric… ma qualcuno crede ancora a quello che scrive?
Ed nel caso fosse vero, la la fonte chi è dei 4 che hanno partecipato al meeting?
Le comiche dell’ex giornale Repubblica.
Juric ancora lui…..
non sanno più come creare scompiglio in una società che sembra aver finalmente trovato la serenità!!! Maledetti lasciate stare la Roma
Juric non deve più partecipare alle conferenze, senza se e senza ma.
dopo questo jurice dovrebbe dimettersi ormai dopo l’ennesima figuraccia non è più credibile sarebbe onesto da parte sua consegnare la penna smettere con il calcio e darsi all’ippica
