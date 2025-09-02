SONDAGGIO: che voto date al mercato estivo della Roma? Per il 27% dei lettori è da “sei” in pagella (VOTA!)

Dopo due mesi intensi di trattative, il calciomercato estivo della Roma si è chiuso con diverse novità, in entrata e in uscita, e qualche delusione nel finale.
L’arrivo di Gian Piero Gasperini in panchina è stato il primo grande colpo, seguito da innesti mirati come Wesley, El Aynaoui, Ghilardi, Ferguson e Bailey. In porta nuovi rinforzi con Zelezny e Vasquez.
Sul fronte cessioni, invece, la Roma ha salutato giocatori importanti come Abraham, Paredes, Zalewski e Le Fée, oltre ad altri addii per rinfrescare e rivoluzionare la rosa.
Vi chiediamo: alla luce delle operazioni fatte da Massara, siete soddisfatti del mercato della Roma? E che voto gli date?
Al momento è in testa il “sei” in pagella con il 27% dei voti, segue a stretto giro di posta il “cinque“, al 25%, leggermente più staccato il “sette“, al 21%.
Rispondete al sondaggio e dite la vostra nei commenti!
La chicca finale , un milione per Coletta tra i migliori primavera , ho dato mediocre…
si infatti è stata l’ ultima perla l’ ultima figura da pezzenti
Dan e Ranieri, Ve prego, mandate a casa Massara.
Ranieri più colpevole di Massara. È lui che L’ha scelto come DS
concordo in pieno, non puoi cedere un nazionale Under19 senza farlo crescere anche in prestito in Serie B, sono proprio basito da questa operazione veramente ridicola e da pezzenti senza senso, manco il panzone faceva ste cose!
Andiamo a prendere un mediano sconosciuto a 25+5MEu, ma allora prendi Pessina a 10! Il resto te lo lasci per l’ala sinistra e il centrocampista che ti fa fare il salto di qualità, e c’è ne erano di validi anche a 15MEu…ho tanto la sensazione che Massara passi per i gruppi di controllo dei procuratori che decidono chi devi prendere, dopo anni che vedo questi giri di m…a, ormai ne sono convinto!
Se é cosí stiamo messi proprio male, mo basta però!
Sempre Forza Roma
Vergognosi é poco!
Sempre Forza Roma
Beh, mercato mediocre, e il perché, ormai, in un mondo normale, dovrebbe essere chiaro per tutti, eppure ancora non è così, la maggioranza ritiene che questo sia stato il risultato di una scelta sbagliata, il DS, e addirittura errore di Ranieri che l’ha portato, e perché no, anche dell’allenatore che ha troppe pretese.
Redazione scusate se mi. permetto
anche io do mediocre ma mediocre é 4
5 insufficiente ( non manca molto alla sufficienza)
4 mediocre siamo lontani dalla sufficienza
E certo 16, poi ce mettono a te e abbiamo risolto i problemi….
In altri tempi Kone’ e Slivar sarebbero stati venduti. Purtroppo la situazione economica della Roma la conosciamo.
Il Liverpool ha speso sul mercato, quasi MEZZO MILIARDO. Ha venduto incassando la metà e fatturato tre volte rispetto a noi.
Purtroppo occorre fare i conti con l’ oste.
Certo Massara poteva fare qualche colpo a sorpresa, invece ha preso sto ragazzino polacco…staremo a vedere.
voglio spiegare il perché considero il mercato mediocre:
Ferguson
Ghilardi
Zio
Wesley
EA
ci metto anche Bailey
vanno tutti bene.
Però se sono un des organizzato al pronto via del calcio mercato devi avere:
– Le direttive di Gasperini
– metto subito sul mercato gli esuberi
– metto subito sul mercato i ” potrebbero partire ” BALDANZI
– devo avere osservatori nel mondo che mi diano subito i nomi di quelli che vuole Gasperini .brutti sconosciuti e regalati ( brasile e argentina sono piene) … se prendo un simil Sancho bene i ragazzini faranno panchina altrimenti sono coperto e se sono fortunato trovo Salah
– infine COLETTA uno dei migliori prospetti piuttosto se non trova spazio in prima squadra lo presto studiando una formula di rientro
MORALE
se sono un Ds di mestiere devo avere tutti gli strumenti ed essere organizzato per fare il DS ..al netto dei soldi del capo..quelli non bastano mai
#Paolo 33 Giusto così, a titolo informativo, è esattamente il contrario di quello che scrivi: “Mediocre” si posiziona tra la “sufficienza” e “l’insufficienza”, e corrisponde a “5”, che non è sufficiente, ma nemmeno insufficiente.
Mentre “insufficiente” corrisponde a “4”, che è un qualcosa di carente o incompleto.
“Mediocre” lo si dà proprio per trovare un equilibrio, un punto d’incontro tra qualcosa che è stato fatto in modo insoddisfacente, e qualcosa per cui, invece, è stato messo l’impegno necessario a raggiungere il risultato minimo indispensabile.
Era giusto per chiarire…
in scadenza di contratto a giugno… meglio un milione che niente
A parte gli scherzi, un mercato cosí
con poche possibbilitá di strafare
é da applaudire altro che sufficienza,
Hanno giocato quasi tutti chi piú chi
meno e dato buone sensazioni, ma
il meglio deve ancora venire
Eccoli:
Il rilanciato Ermoso,
Ghilardi, Ziolkowski
Wesley, Tsimikas
El Aynaoui, Bailey
Ferguson
Il tasso technico della rosa é stato
migliorato alla grande.
Tutti calciatori dai piedi buoni,
lo spettacolo deve ancora cominciare
Meglio 1 milione più 30 %, che zero il prossimo anno no?
Coletta andava in scadenza ed ha espresso la volontà di non rinnovare.
Questo dettaglio, chf e stato omesso, mj pare decisivo per la scelta della società
+ 30% sulla rivendita.
Voto sicuramente non sufficiente le aspettative erano ben diverse!!
Le aspettative tue
Aspettative per quanto riguarda me.. Significa anche che, non mi devi portare il nome alla Sancho..
Però anche facendo scouting, come hai fatto con Ziolkowski.. Cerchi di commpletare la rosa con dei giovani da campionati minori a basso prezzo, giovani dove intravedi delle qualità.. Oppure davvero credete che non esistono?
La Rosa non e completa.. L’ala sinistra di piede destro era un punto sin dall’inizio..
Anche Gasp dopo aver preso sia Ferguson che Bailey ha detto chiaramente che qualcosa li serviva ancora..
Ed invece nulla.. Non c’è stata ne la capacità e neanche la competenza di trovare.. meglio andare su Sanchoe aspettarlo per un mese pronti a spendere 23 mln + 10 di ingaggio lordo..
Quindi no.. Le aspettative di tutti, anche del mister..
Deve dire chiaramente che non gli si può chiedere la Champioons.. Perchè poi chi ci rimette e sempre e solo lui..
Forza Roma
Perché le tue aspettative caro lupacchiotto erano queste?svejia
Per me è un buon mercato, che sarà giudicabile tra due mesi. Ad oggi abbiamo 2 vittorie su 2.
Ora abbiamo due centravanti e quello titolare ora è il cambio, quindi siamo nettamente migliorati.
Abbiamo tenuto Svilar e Ndicka, che tutti i soliti ottimisti qua dentro davano per partiti.
Wesley sembra buono.
Il greco a sinistra è un solido professionista.
Abbiamo perso Paredes, ma il Neil non è male, diamo tempo a Gasp di plasmarlo.
Bailey potrebbe essere una sorpresa e Elsha farà il cambio suo.
Cosa manca? Certo, il grande Crack, ma Sor Claudio lo aveva detto chiaramente che sarebbe stato un mercato complesso.
Ed in più ci hanno portato un allenatore molto forte.
Il progetto è chiaro e la struttura solida.
Non siamo il Real, non lo saremo mai, per storia, ma possiamo diventare un City.
Leggo in giro di Saputo…ma quanto ci ha messo ad ottenere risultati? A Bologna lo odiavano, ora lo osannano.
E con i Friedkin sarà la stessa cosa
Marco, però Gasperini ha dimostrato con le parole che anche lui è rimasto attaccato fino all’ultimo alla chimera Sancho.
Prima il “Sancho non ha mai detto no alla Roma”, e appena venerdì scorso una sorta di sospiro “la Roma gli ha offerto una grande opportunità ma non preghiamo nessuno”, che lasciava intuire un “comunque io ci spero fino all’ultimo”.
Credo si possa ben dire che le richieste certamente sue fossero Rios, Sancho e Wesley, forse anche Ferguson, anzi, qualcosa più di forse.
Due sono arrivati, quelli che hanno voluto venire a Roma.
Gli altri due hanno detto no, malgrado le proposte congrue della società, sia ai giocatori sia ai club di appartenenza.
Rios è stato sostituito da un giocatore diverso ma evidentemente gradito anche lui a Gasperini.
Per Sancho non si è riusciti a trovare un profilo che accontentasse contemporaneamente Gasperini e le esigenze di budget della società.
Spendere tanto per portare qualcuno avrebbe gravato inutilmente il prossimo bilancio che invece si libererà di alcuni ingaggi pesanti e poco redditizi.
Difesa, pacchetto centravanti, esterni di centrocampo, siamo più forti dell’anno scorso, credo sia oggettivo. Non è così nera.
Aggiungo che alla fine la situazione che mi preoccupa di più è quella del centrocampo, più di quella dell’attaccante di sinistra, dove con un po’ di fantasia si riuscirà in qualche modo a tamponare.
In mezzo invece toccherà augurarsi che Cristante disputi le solite 60 partite, Koné quasi, che Pisilli cresca in fretta da un punto di vista tattico e che E.A. si riveli un buon acquisto.
E soprattutto che non vi siano cali di forma troppo vistosi di due o tre elementi contemporaneamente, perché il gioco della Roma è dispendioso, in particolare per gli esterni e i mediani.
Con la partenza di E.A. per la coppa saremo molto corti, a meno che il Gasp non riesca nel miracolo di trasformare Pellegrini in un De Roon, Freuler o Pasalic, ma mi sembra chiedere troppo anche a lui.
Ma aspettative de che se Ranieri aveva parlato di almeno due sessioni di mercato difficili, ce lo siamo dimenticato tutti troppo presto? L’aver fatto un ottimo girone di ritorno vi ha fatto girare la testa evidentemente, abbiamo mangiato una volta al ristorante stellato e adesso il panino con la mortadella non ci sta più bene…
Meno male che il nick è “realista”. Figuriamoci se fosse stato “sognatore”!
Le mie aspettative erano giocatori di spessore, tipo lukaku, dzecko o Renato Sanches.
Però li abbiamo già avuti e non ci abbiamo vinto nulla.
Quindi meglio la sostanza ai nomi
Un disastro senza se e senza ma. La colpa principale, ovviemente, è tutta dei “signori” Friedkin che sono totalmente degli incapaci, come tutti gli americani che possiedono squadre di calcio.
Non li ho mai apprezzati e ogni giorno che passa ho la certezza che sono dalla parte della ragione.
LIBERATE LA ROMA, USURPATORI!
Io capisco la delusione,
i deliri meno.
Sai di eventuali compratori?
Si, liberate la Roma che Dario ha già pronto l’assegno del comprarla e farla diventare come il Manchester City…
Ciarrapico te ce vole!
Saputo non pare un incapace
E già gli americani che possiedono il Liverpool, quelli che hanno l’Atalanta, tutti idioti… Vivete di luoghi comuni non so se ve ne rendete conto…
Americani, liberate la Roma! C’è Dario alle porte, con l’esercito persiano, Avete le ore contate!
…massara deve fare solo una cosa a questo punto… dimettersi
Prima però se ne devono andare i Friedkin, poi Massara poi Gasperini e poi Ranieri e con te al comando vinceremo il tricolor
Beh se lo dici tu deve farlo assolutamente!
Comunque ‘na Colletta da 1mln non è poco.
ecco fatto lo striscione x domenica….. Una Coletta da un milione si poteva organizzare al fontanone!
Bravo, é lo spirito giusto 😂. Ora daje Roma daje!
grandissimo Stef!!!!
almeno qualcuno che sorride, qua stanno tutti a critica’…
Buona sera, anche se in effetti è una serata un pò amara. Avevamo fatto la bocca per almeno un altro acquisto, l’esterno sinistro alto di piede destro e invece nulla è accaduto. Certo, avrebbe rappresentato un ulteriore ricambio per il mister ma, al netto di quello che è stato il mercato nella sua interezza e considerando che in quel ruolo potrà giocarci anche Bailey quando recuperato, direi che il voto finale sia una sufficienza. Peccato, perchè negli altri settori si è operato bene. Si è ringiovanita la rosa e si sono risolti problemi ancestrali (vedi l’esterno basso a destra). Io, sarò pure un illuso o troppo tifoso, vi dico che la previsione che la Roma sarà la sorpresa del campionato, quantomeno lotterà per il quarto posto, è confermata. Ci credo perchè credo nel mister e anche nell’attuale rosa, migliorata (di poco ma migliorata, rispetto a quella che ha fatto più punti con mister Ranieri. SEMPRE FORZA ROMA SEMPRE!
Non sei un illuso la realtà dei fatti dice questo:
La Roma nel girone di ritorno dell’anno scorso è con un allenatore vero ha fatto più punti di tutti e questo significa che La Rosa era già buona.
Analizzando La Rosa dell’anno scorso e quella di quest’anno emerge quanto segue:
– In porta e in difesa sei rimasto più o meno uguale.
– siamo migliorati molto sull’esterno basso destro con l’innesto di Wesley.
– Siamo migliorati anche in basso a sinistra perché Tsimikas è decisamente migliore di Eddine e finalmente Angelino potrà rifiatare tranquillamente ogni tanto.
– A centrocampo sei rimasto più o meno uguale perché hai perso Paredes che per larghi tratti ha fatto panchina e hai perso Gournua che ha giocato pochissimo, ma hai inserito El Aynaoui che è un bel giocatore (vedrete che più andremo avanti e più prenderà spazio)
– sulla trequarti siamo rimasti uguali.
– Nel ruolo di punta c’è stato lo switch e l’upgrade più importante in quanto tra Shomurodow e Ferguson ci sono due categorie di differenza.
In conclusione una squadra che ha fatto faville nello scorso girone di ritorno che si è rinforzata con la punta, il quinto di destra, la riserva di sinistra è una squadra che necessariamente dovrà fare bene.
Senza dimenticare che oltre ai giocatori quest’anno è arrivato anche il miglior allenatore che c’è in Italia.
Condivido. Su questo forum commenta molta gente che non è romanista, che si deve abituare anche al fatto che dall’inizio dell’anno vincemo sempre e ci deve stare. Il mercato è da 7, hai tenuto tutti ed aggiunto il brasiliano ed il leone giamaicano (credo anche il marocchino non sia male) ad una squadra solida che sa il fatto suo. Va bene, 7 senza Gasperini altrimenti è 9 (ho dubbi sul Mr spero di ricredermi)
Condivido la lettura di Mubudu in toto, ma dico anche che in difesa sei migliorato.
Il recupero di Hermoso a toni atletici e agonistici degni di quello che è stato in passato è un aspetto completamente sottovalutato.
In più hai aggiunto due ragazzi promettenti, il capitano dell’Under 21 italiana e lo Zio, fresco di convocazione nella nazionale maggiore polacca.
E non vorrei dimenticare la conferma di tutti i big, cosa che nessuno dava per scontata.
Purtroppo la mente umana è tarata per attribuire sempre maggiore peso agli episodi più recenti, per cui pare che ciò che resta di questa estate è il fallimento dell’obiettivo attaccante sinistro, ma è assai ingeneroso.
Per me, considerati tutti questi aspetti, il voto è una sufficienza abbondante e mi rifiuto di partecipare al gioco al massacro di Massara, come del resto avevo già fatto con Ghisolfi e che peraltro io mi sarei tenuto volentieri.
Sufficiente , discreto e ottimo … sono i positivi e vanno ioltre il 50%, i negativi hanno dimenticato che se nelle tasche hai 10 euro non ne puoi spendere 20….
se nelle tasche hai 10 euro comprate il Frosinone
Chi se lo è dimenticato è perché quei dieci euro non sono i suoi
È una vita che hai 10€ sono 6 anni ma dimmi il fpf esiste solo per la Roma? Sembra di si guardando city e Barcellona juve psg, forse fa comodo?
Anche questo è sbagliato. Gli euro nelle tasche ci sono, ma non puoi spenderli, per le regole UEFA, fatte ad hoc per mantenere lo status quo. Le società ricche (introiti, sponsor, intrallazzi, come Zalewski venduto a 17 milioni, noi non riusciamo a vendere Baldanzi a 8) resteranno sempre avanti. Anche quest’anno per entrare in Champions dovremo fare i fuochi artificiali, gli ultimi due anni siamo rimasti fuori per un punto, (l’anno scorso per un rigorino da inchiesta federale) ma tanto è bastato per fare rientrare in champions “il brand” bianconero. Ora c’è “il brand” rossonero, e che vuoi lasciarlo fuori?
Mettere insufficiente, mediocre, un disastro è tendenzioso!
Io considero FERGUSON E BAILEY in attacco, EL AYNAOUI a cc, WESLEY, il greco (nu me ricordo come se scrive…) e GHILARDI in difesa.
Tutti potenziali titolari in una squadra che l’anno scorso era da Champions (🤘Caviglia!!!)!
Al netto dei limiti imposti dal S.A., un bel 7 ci sta tutto.
A gennaio puntelleremo qualcosa.
Sancho purtroppo (o per fortuna) ha sparigliato le carte…
FORZA ROMA
Roma=Amor .. Tu stai valutando calciatori.. Ma dare il vito per i calciatori presi e un errore..Perchè Ghilardi magari si dimostrerà un fenomeno.. Oppure un Kumbulla 2.0?… Non lo sappiamo..
Il voto sugli acquisti lo dai a fine anno..
Ora puoi semmai guardare.. La Rosa dell’anno scorso?.. A Centrocampo avevi Paredes.. Era un titolare fisso ( Ultime a parte) .. quanti punti a portato Paredes?.. Avevi Gourna.. Non era un titolare, ma era un calciatore che ti allungava la rosa.. Cosa che oggi non hai fatto..
Avevi Saleamekers che ti poteva giocare come trequarti di sinistra.. E lo ha fatto anche con ottimi risultati.. Elsha per quanto gli vogliamo bene, e un calciatore ormai senza spunto..
Pellegrini e stato praticamente messo fuori rosa (Per dichiarazioni).. Chiaramente ora lo devi rimettere in campo.. Anzi lo devi recuperare.. Perchè non hai fatto nulla..
C’è soltanto un reparto più completo.. Ed e la difesa.. Dove hai migliorato la fascia sinistra, hai allungato la destra.. Hai aggiunto 2 difensori.. Ne hai recuperato 1 (Hermoso)..
Sul resto hai perso ovunque.. e consideriamo che Gasp certi calciatori non li vede, si e capito chiaramente.. Perchè se offri addirittura Baldanzi all’Udinese (ed e una verità se no il procuratore avrebbe smentito).. Significa che non lo vedi, ma sei costretto a tenerlo per fare numero..
Poi El Ayouoni, Wesley, Ghilardi, Ziolkowski, Bailey, Ferguson, etc etc etc.. Diventeranno fenomeni.. Ma lo spero con il cuore.. Ma oggi anche se alcuni sembrano veramente interessanti (Ferguson e Wesley).. Ancora non possiamo dare un reale voto.. E se non lo possiamo dare per loro, come si fa a darlo per chi non ha mai visto il campo?
Ora la priorità e guardare ciò che manca, e se le richieste sono state accontentate.. Stavolta secondo me, no, assolutamente No
Forza Roma
la Roma è migliorata anche secondo me. Il secondo portiere è migliore. Hai aggiunto Ghilardi e Ziolkowsky a Mancini Hermoso e Ndicka. hai due terzini a destra e due a sinistra (cosa che non avevi l’anno scorso dove a destra giocava Celik (dio ce ne scampi e liberi) ed a sinistra Zalewsky (una iattura). A centrocampo hai preso il marocchino al posto di paredes e se non crescono Pisilli e a sto punto mi pare di capire ch’è rimasto pure Romano, siamo un pò corti. Davanti abbiamo preso Bailey al posto di Pellegrini (che andava ceduto, ma tanto nun lo vuole nessuno) e Ferguson al posto di Dovbik (e qui a migliorare ci voleva poco). Già che togliamo dal campo Celik, Pellegrini e Dovbik rispetto all’anno scorso giochiamo in 11. Si è aperto un nuovo ciclo da due mesi, lasciamo lavorare chi ci capisce e noi limitiamoci a tifare. le polemiche da frustrati lasciamole fare ai laziali, che loro ce nascono.
Marco79 se il voto ai nuovi si dà alla fine allora è meglio che non commenti ora perché quando lo fai non mi sembri molto ispirato. Paredes titolare fisso? Non mi pare sia stato sempre così e comunque con Gasperini avrebbe zero minuti perché agli antipodi del suo calcio. Al suo posto arriva E.A. che da questo punto di vista mi sembra un bel upgrade. Tralasciando la vedovanza di Gourna che ha avuto un minutaggio così minuto che non si sa perché se ne parli ancora, davanti hai ora Ferguson e Bailey al posto di Shouma e Seele. I 6 di difesa molto meglio dell’anno scorso e i 4 quinti come non li abbiamo da anni. Certo anche a me sarebbe piacuto un bel simil Lookman come esterno d’attacco di piede destro ma numericamente il buco non c’è. Speriamo che con la qualità di quelli che ci sono si riesca a sopperire a questa ipotetica mancanza
più che altro ci si aspettava un acquisto, da 20/30 mln.
Che era quello che la Roma voleva spendere per Sancho.
Lo avete accolto come il salvatore, insultando Ghisolfi.
Ghisolfi mille volte meglio di Massara.
lo scopo non era spendere 30 milioni era investirli… e se spenderli significava buttarli Allora è meglio che ce li siamo tenuti
difficile dare un voto.
è stato un calciomercato strano, hai perso paredes e saelemaekers ma preso diversi giocatori giovani
dei nuovi acquisti sicuramente sembrano colpi riusciti wesley e ferguson, ma l’irlandese ha un diritto di riscatto a 38 milioni.
difficile che la roma potrà spenderli perchè entro giugno bisogna fare plusvalenze per il fair play
a centrocampo hai investito 25 milioni per El Aynaoui che però non è ancora entrato nelle gerarchie dei titolari e avrà bisogno di po’ di tempo
il grande buco resta nell’esterno a sinistra dove bailey non può garantirti continuità
resto dell’idea che sarebbe stato meglio investire pesantemente in quel ruolo (ad esempio prendendo paixao andato al marsiglia per 30 mln) e poi investire in un profilo con costi più contenuti a centrocampo
in conclusione reputo la squadra complessivamente rinforzata ma che dovrà lottare con atalanta e milan per il 4 posto (sperando che i posti champions diventino 5)
spiegami perché deve ancora fare plusvalenza. il mercato si è chiuso con un passivo ridicolo e un monte ingaggi inferiore
massara dimettiti
Mediocre
La squadra rimane incompleta e con qualità non sufficiente.
Me sa che Ricky il panettone non lo mangia
Ecco fatto. Finita l’ennesima tragica sessione di mercato con il solo Wesley a scaldare un po’ il cuore. Giocatori invenduti: Gollini, Bove, Baldanzi, Pellegrini e Dobvik. Cinque giocatori che avrebbero abbattuto il monte ingaggi e portato in cassa quasi una cinquantina di milioni per poter prendere un esterno sinistro e un altro attaccante per smaltire gli eccessi e completare la rosa. Sulla sinistra ci siamo fatti sfuggire Echeverri, Nusa, Elmas, Paixao, Sancho, T.George, Ezzalzouli e Dominguez. Neanche un prestito secco. Questa è veramente incompetenza. Ma ora sicuramente ci diranno che sarà rimandato tutto a gennaio, giusto?
tralasciando Bove che non doveva entrare in questo discorso ma gli altri chi se li pija?
Nelle condizioni in cui si è dovuto operare (ffp e DS nuovo al 20 giugno) do la sufficienza.
Qualche acquisto mirato che speriamo si riveli vincente (Wesley Tsimikas Ferguson), giovani difensori interessanti (Ghilardi e Zio), secondo portiere a zero €. C’è perplessità su El Eynaoui dopo aver corteggiato a lungo Rios, ma anche curiosità, quindi vedremo. Non benissimo la parte cessioni e soprattutto sembra mancare un giocatore che dia il cambio in mediana ed il famoso esterno sx d’attacco che Gasp ha chiesto da quando pranzò a Firenze con Ranieri e Ghisolfi. Per me meglio investire bene sul giocatore giusto a Gennaio che buttare via milioni oggi per acquisti a casaccio.
Forza Roma sempre!
– Wesley, Ghilardi è Ziolkowsky sono giovanissimi ma con grandi potenzialità.
– El Aynaoui giovani ed interessante.
– Bailey e Tsimikas sono due gran bei giocatori di esperienza e potrebbero risultare delle belle rivelazioni molto interessanti (incrociando le dita).
– Ferguson (un fenomeno secondo me) è il grande colpo di mercato per quello che si sta vedendo e per quello che dovremo sborsare per riscattarlo, ma non ha avuto una grande risonanza mediatica perché viene da un paio di stagioni problematiche.
Se fosse arrivata un’ala sinistra top (tipo Nusa) il voto sarebbe stato 8.30/9, ma purtroppo così non è stato e di conseguenza avendo ciccato il colpo più richiesto dal mister il voto si abbassa di parecchio… 6/6,5.
Comunque penso che se avessimo preso un ala sinistra di terza fascia (i vari George, Domínguez etc etc) non sarebbe cambiato molto e piuttosto preferisco vedere da quel lato Dybala o Bailey anche se non calceranno a rientrare.
Peccato perché quest’anno potevamo terminare la prima campagna al top dopo tanti anni, ma evidentemente i paletti e diverse circostanze poco favorevoli non lo hanno permesso.
Ora cerchiamo di arrivare almeno quarti così l’anno prossimo con i soldi della champions e più libertà sugli acquisti, potremo finalmente vedere una squadra che potrà ambire a obiettivi molto ambiziosi.
Almeno quarti… come fosse un obiettivo minimo. Chiedi a Gravina; Napoli + brands strisciati, posti liberi non ce ne sono. Altro che “almeno”.
mi sembra che tutti si dimentichino del polacco, che spero sarà una bella sorpresa
comunque ho votato sufficiente
ci si lamenta sempre gli acquisti sono stati fatti,se poi chiedi questo e quello e ti chiedono il mondo rimango con questi e cerco di fare bene e bene sono sicuro che faremo.
Non credo tranne il Napoli hanno comprato chi che sia.
Arriviamo tra i primi 4 cerchiamo di fare be ne nelle coppe e poi vedremo che succede.
voto 6.5…..abbiamo tenuto l’ ossatura della squadra e preso giovani interessanti…..senza grandi acquisti ma con i giocatori con la gamba giusta…ora tocca a noi tifosi
Mercato sufficiente, non di più……
Ma resta moltissima amarezza per le figuracce relative alle trattative mal condotte per Sancho ( troppo tempo perso con lui) – e Rios (stesso problema), ovvero le principali richieste di Gasperini….
Non sono figuracce perchè so stati loro a non voler venire per giocare la Champions, Rios è andato al Benfica allo stesso prezzo che aveva fatto la Roma e Sancho è andato addirittura in prestito all’Aston Villa pur di non venire qui, sul troppo tempo son daccordo con te.
Poi che erano le principali richieste di Gasp magari te lo ha detto lui stesso vero?
Per me mercato da 6,5, è partito un solo titolare Paredes che con Gasp forse neanche avrebbe giocato e sono arrivati rinforzi in tutti i reparti, non ci scordiamo che questa squadra nello scorso campionato ha avuto da dicembre a giugno un ruolino da scudetto
Se i giocatori in questione non volevano venire che colpa ha Massara?? Qui pure Gasperini ha una fetta di colpe nell’insistere su giocatori che non volevano venire alla Roma anche perché di alternative ce ne erano tante..
Avevamo il mercato sostanzialmente bloccato dal FFP. Abbiamo finito la campagna in pareggio – anzi, in perdita di 12-15 milioni. Abbiamo preso due dei migliori centrali difensivi giovani in giro per l’europa, un ottimo terzino destro (Wesley), un centrocampista di livello buonissimo (El Aynoui), e c’è stata una grandissima intuizione nel prendere in prestito con diritto Ferguson… oltre al terzino sinistro di buonissimo livello (Tsimikas), purtroppo in prestito secco. Per me, mercato discreto. Sarebbe stato buono con Tsimikas in prestito con diritto e con Pessina in prestito con diritto… Causa FFP c’erano pochi soldi, Massara ha fatto un bel lavoro. Non c’erano i soldi per prendere giocatori che ti fanno fare il salto di qualità.
questo potevi fare..mi spiace oer Gasperini caduto nel tranello come i suoi predecessori…
i soldi son questi c’è poco da dire ..e a gennaio non compri chissà chi..
ma questa è la situazione, vorrei che tutti capissero che stiamo ancora in serie a grazie a queste bricole di investimenti fatte dagli americani, che per conto loro anche se in buona fede hann9 fatto sempre lo stesso errore di affidarsi a gente che nemmeno in serie c poteva dirigere. L alternativa era una sola rega, IL FALLIMENTO
per me 6… ha comprato un titolare e 3 panchinari.. però in favore nn ha venduto nessun big!! quindi è la stessa rosa dello scorso anno… quindi minimo champions
L’ennesimo squallido mercato da quando ci sono i Friedkin.
Ma come si vota!?
Clicco su insufficiente e nisba.
Vabbè, comunque mercato da 4,5 che scende a 4 per le ultime prodezze.
Realisticamente squadra da quinto posto in giù come di consueto per questa proprietà muta e mediocre che non ha nessuna intenzione di portare la squadra in Champions.
La loro dimensione in attesa dello stadio è questa, poi venderanno.
Il loro core business nel calcio è chiaramente l’Everton in prospettiva.
Ecco non votà che è mejo
sembra Ranieri un po’ defilato,mi sbaglierò,ma se Gasperini chiede da giugno un’ esterno alto a sinistra anche lui che è stato allenatore doveva intercedere con la proprietà. senior advisor de che sennò, magari risparmiando decine di milioni per acquisti improbabili che Gasperini schiaffa puntualmente in panchina o in tribuna.
Ma secondo te Bailey che è stato preso a fa l’esterno a sinistra dove invece ce ne so 3???
Poi l’hai sentito in conferenza dopo Pisa? Ha detto che ci alternerà anche Dybala e Soulè e tra l’altro la Joya ha fatto la differenza anche li sabato
manca sempre qualcosa per completare manca quel centesimo per l’euro
ricordate il Monza prima dell’avvento di Berlusconi? ogni volta che era per arrivare in A perdeva per non andarci
qui ogni anno manca un qualcosa….una volta l’esterno destro basso una volta una punta una volta il portiere una volta il centrale
in questo mercato manca la sostituzione di Saelemakers che era in prestito e si sapeva da un anno che sarebbe rimasto scoperto
nessuna scusa non è stato fatto
se intendi il Salemakers esterno basso a destra hai preso Wesley. Se invece intendi il Salemakers delle ultime giornate, esterno alto a sinistra, hai preso Bailey ma, da come ha detto Gasperini, ci potranno giocare pure Soulè, Dybala El Sharawi o Baldanzi. Pellegrini mejo de no
Insufficiente è tendenzioso ! Ao non sei stato capace de vende non sei stato capace di prendere uno meglio de celik e te sta gioca hermoso cristante ancora titolare e non hai preso terzino sinistro nostro e esterno alto un ottimo mercato direi . 25 milioni per il marocchino che non lo conosceva neanche il marocco e non prendi il ruolo che ti chiedeva il mister l esterno alto e dare via colletta a 1 milione e scrivi tendenzioso è un insulto a conti e a tutti noi.
…sinceramente, non riesco a capire tutti questi problemi nel portare a termine delle trattative che, non prevedevano l’acquisto di pezzi da 90, ma giocatori buoni utili alla “causa”…ok il far play finanziario ma, sinceramente faccio difficoltà ad avere una visione chiara della cosa…Nemmeno Pessina che poteva essere un ottimo giocatore utile a Gasperini…Massara che combini???
ho dato sufficiente perché seppur di poco la rosa rispetto allo scorso è migliorata. credo che i soldi per un colpo davanti ci siano (vedi offerta per sancho). mi aspetto qualcosa a gennaio cessioni incluse
quando dissi che i friedkin sono peggio di pallotta mi sono preso del laziale piano piano la realtà viene sempre a galla
Diciamo che si equivalgono, peggio è impossibile.
El Shaarawy è più da tornare nel sarcofago che fare il Faraone, diciamo. Anche un diciannovenne andava bene perché avrebbe avuto passo, gamba, freschezza, esplosività. Tutto quello che il Faraone non ha più da tempo
Sembrava impossibile ma sono riusciti a fare peggio dello scorso anno
Voto 4 solo per aver perso 2 mesi dietro a rios e sancho panza un bravo ds se vuole spendere 20 cucuzze come costava sancho a molte alternative ,portaborse di Sabatini e poi di Maldini cacciato in francia e poi parliamo male di ghisolfi
mercato mediocre, i soldi sono stati spesi e anche tanti per le premesse iniziali. Sono stati spesi molto male, sabatini con lo stesso budget avrebbe rivoltato la squadra come in calzino. Hai preso il marocchino che in atto è un panchinaro a 25 milioni forse la maggiore spesa a seguire Wesley strapagato. Acquisti buoni Ferguson ghilardi e il polacco gli ultimi due futuribili, Bailey tutto da decifrare se dovesse fare bene salverebbe il mercato e probabilmente anche la nostra stagione. Al momento non siamo competitivi per il quarto posto
Ranieri lo aveva detto e ridetto, oltre non può andare, non ho capito per Coletta a un milione, ma se lo ha fatto è stato con l avallo di Ranieri e Gasp. Non credo che Massara di sia mosso da solo e alla cieca. Voto?? Quello che può fa, quello che non può non fa.
comunque Paixao costava quasi 40 milioni e poi era rotto. E poi lui voleva andare in Francia, quindi non sarebbe stato possibile. Il giocatore da prendere era il fenomeno Ben seghir a 30 milioni, cifra irrisoria se consideriamo i prezzi del mercato attuale, è un top player che già ha basi importanti, non era da ” sgrezzare” come George. considerando che quel mediocre di lauriente’ costava 20, ben seghir ne vale 40 o 60. Con Soule’ sarebbe stato uno spettacolo il nostro parco di trequartisti
Ho dato insufficiente ma solo perché la domanda è posta male, se mi aveste chiesto un voto sulla campagna acquisti dei Friedkin avrei dato DISASTRO! Un altro anno buttato al vento! Liberateci da sti due! Abbiate pietà! Chiunque possa farlo, lo faccia: comprateve la Roma!
un disastro. si deve dimettere
Invece chi cambia come i calzini da 6 anni DS, allenatori, dirigenti etc senza mai quagliare è intangibile…..certo.
E guarda caso a essere sempre la stessa è la Proprietà.
La linea più breve tra due punti è sempre quella retta
Gli ho dato 7 perché Massara oltre che essere arrivato solo a giugno, in poco tempo di lavoro, praticamente in fretta e furia ha preso ben 9 giocatori considerando anche 2 portieri. Giocatori giovani, buoni giocatori funzionali e rapidi oltretutto. Ha piazzato anche dei colpi in uscita e se fosse riuscito a completare l’opera oggi stesso il mercato sarebbe stato da 8. Non va dimenticato inoltre che questa Roma con Ranieri ha fatto una media punti da scudetto ed a questi giocatori si sono aggiunti quelli presi da Massara per Gasperini, l’unico titolarissimo che è uscito è stato Paredes ma è stato preso El Aynoui che però non ha giocato titolare. Al momento 6 punti in 2 partite di cui 3 niente meno che contro il Bologna che era diventato ormai la nostra bestia nera. A gennaio si penserà ad altre operazioni.
Ben seghir ti sistemava il reparto per i prossimi 15 anni. Tra l’altro è andato al Leverkusen, mica al Real. Quindi lo potevi convincere e spendere quei 30 milioni. Altro che Pellegrini e Baldanzi
stiamo imbuffati col farplay a Giugno perché è aumentato il tetto salariale,questo vuol dire cedere uno dei pochi che ha mercato e cioè i vari Svilar ndicka kone……,3 degli acquisti fatti sono in prestito e torneranno da dove sono partiti e a noi torneranno le zavorre dato in prestito l!!!Voto del mercato 3 senza senso
Io sono abbastanza sicuro, che a gennaio si faranno dei buoni acquisti!
Forza Roma.
si a gennaio del 2030…..basta Friedkin
A gennaio i giocatori buoni non te li da nessuno o è cambiata la moda?
Mercato da 4 in linea con i precedenti della gestione Friedkin una vera disgrazia per la Roma
Io dico solo una cosa Forza Roma la stagione è lunga teniamoci stretto quello che c’è e sosteniamo la maglia punto
Dico solo un nome cristante per carità ottimo professionista bravo ragazzo ma dopo 6 anni che navighi dal 5/7 posto lui non si riesce a panchinare oltretutto 23 ml per il sostituto che fa panchina e a gennaio va in coppa d’Africa e uno in meno solo per questo massara merita 3
insufficienza piena,ma per fortuna abbiamo Gasperini mi fido di lui
mercato da 6.5 per me.
ha fatto le nozze con i fichi secchi e non ha venduto nessuno. seppure incompleta la squadra si è rafforzata: da dovbik e shomu al primo e Ferguson. da celik titolare a Wesley e con kone integrato nella serie A.
in una sessione ha messo delle toppe, avessimo venduto pellegrini avremmo avuto i soldi per qualcos’altro, ora speriamo in un acuto di orgoglio dell’ex capitano.
cmq tutte le big hanno i loro problemi. Io ci vedo sopra solo Napoli, Inter e Juve con gli ultimi acquisti ma le altre ci stanno tutte sotto e abbiamo già messo tre punti tra noi e loro. ora vinciamo le prossime due e soprattutto la seconda 😉
forza Roma sempre!
Ranieri lo aveva detto che non si puo’ spendere, almeno non fino al prossimo mercato estivo, quindi di che vi lamentate?
Prima fase : 7 seconda fase 0 . Media :3,5 . Mi dispiace ma non servivano soldi , prestiti secchi , una volta finito il budget , arrivi 4 e poi fai una squadra seria per la champions , non ci voleva uno scienziato per capirlo . Buttata al cesso una potenziale super stagione con in allenatore top finalmente in panchina !
Non ha portato giocatori funzionali, tipo Rowe ( giocatore molto forte) inseguito da noi e andato al Bologna, oltre ad aver sperperatato tantissimo per i primi 2 acquisti.
A ottobre questo va via, tanto è stato preso all’ultimo.
per me dipende da come la racconti.
le premesse (ffp, tempistiche limitate – massara è arrivato a giugno) non erano eccellenti. e comunque è solo il primo mercato della nuova gestione.
se ad oggi Ferguson avesse già fatto una doppietta, El Anoui fosse già un titolarissimo, i giovani difensori avessero già esordito con lo “stravede” e (forse soprattutto) Bailey non si fosse rotto, l’opinione generale sarebbe stata più serena.
abbiamo detto per tempo che anziché il nome di grido sarebbe stato meglio fare acquisti intelligenti e futuribili, ma alla fine tutti noi ci emozioniamo nell’immediato con acquisti d’impatto.
per me il vero cruccio è che non sei stato molto bravo a vendere, alcuni stanno ancora qui (Pellegrini, indipendentemente da ciò che ne pensiamo, avremmo voluto cederlo, così come baldanzi e dobvik), altri li vendi a quattro spicci (con tutte le attenuanti del caso).
Se mi nonno……
La colpa è pure di massara ma da quando ci sono gli americani compreso pallotta i direttori sportivi lavorano con i soldi di monopoli poi tranne sabatini un grande sia a cedere che ad acquistare gli altri sono stati mediocri senza idee e massara che scuola salatini a fallito pure lui
Mercato insufficiente giocheranno gli stessi dello scorso campionato tranne Wesley forse gli altri non c’ è né sarà uno buono
Discreto.
Con i famosi paletti del FFP abbiamo passato il mercato senza cessioni “sanguinose” e ci siamo comunque rinforzati.
Per quanto riguarda Coletta, che se fosse Pelè lo deve dimostrare ancora, a me risulta che non voleva rinnovare con la Roma
ho dato mediocre perché , se gasperini vuole la porchetta , pane di genzano e cesanese , non puoi presentarti con la polenta , la gorgonzola e il lambrusco ; e poi non è riuscito a piazzare ( certo le difficoltà erano molte ) nessuno di quelli che gasperini ha bocciato fin dalle prime amichevoli
Mercato della Roma da serie C elementi stranieri che non avrebbero mai comprato le squadre di alta classifica. Dai con gli Italiani giovani che Gasperini avrebbe messo a correre per tutto il campionato e non i vecchietti da rigenerare a che fare 3 / 4 partite e poi riposo. Do’ un 5 a Massara non di più.
per me sufficiente perché abbiamo preso buoni calciatori, tenuto i migliori e tolto parecchi non all’altezza della roma
Speso troppo nei primi due acquisti, di cui solo uno titolare. Successivamente preso giocatori con troppi che faranno panchina
Sette
tanto per farvi capire il livello medio del tifoso romansita on line , faccio presente che uno degli acquisti coi baffi è un certo ragazzo di 16 anni già convocato in prima squadra di nome ARENA. La pagina wikipedia è solo in inglese , cosi tanto per dire che ci capisce di calcio certa tifoseria plasmata da radiolari cialtroni che vivono dentro il GRA .
Ho dato insufficiente e la responsabilità è da attribuire a chi comanda il vapore e non ai dipendenti. Troppo facile e poco coraggioso prendersela solo con chi esegue.
