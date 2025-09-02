SONDAGGIO: che voto date al mercato estivo della Roma? Per il 27% dei lettori è da “sei” in pagella (VOTA!)

Dopo due mesi intensi di trattative, il calciomercato estivo della Roma si è chiuso con diverse novità, in entrata e in uscita, e qualche delusione nel finale.

L’arrivo di Gian Piero Gasperini in panchina è stato il primo grande colpo, seguito da innesti mirati come Wesley, El Aynaoui, Ghilardi, Ferguson e Bailey. In porta nuovi rinforzi con Zelezny e Vasquez.

Sul fronte cessioni, invece, la Roma ha salutato giocatori importanti come Abraham, Paredes, Zalewski e Le Fée, oltre ad altri addii per rinfrescare e rivoluzionare la rosa.

Vi chiediamo: alla luce delle operazioni fatte da Massara, siete soddisfatti del mercato della Roma? E che voto gli date?

Che voto dai al mercato estivo della Roma targato Massara? 8 - Ottimo 7 - Discreto 6 - Sufficiente 5 - Mediocre 4 - Insufficiente 3 - Un disastro Risultati Vota

Al momento è in testa il “sei” in pagella con il 27% dei voti, segue a stretto giro di posta il “cinque“, al 25%, leggermente più staccato il “sette“, al 21%.

