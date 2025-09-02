GASPERINI: “C’è unione di intenti con la società. Avrei voluto rinforzi in attacco, ma le ultime operazioni non ci avrebbero migliorato. Ora devo recuperare Dovbyk, Baldanzi e Pellegrini” (VIDEO)

Mister Gian Piero Gasperini ha parlato ai canali social della Roma al termine delle operazioni di mercato, concluso nella serata di ieri. Queste le sue parole:

Mercato chiuso, cos’è successo nelle ultime ore?

“Come spesso succede le ultime ore sono quelle travagliate, dove tutte le società si muovono per risolvere dei problemi. La Roma aveva delle necessità di risolvere delle situazioni, ma per me le ultime operazioni che c’erano non avrebbero portato un vantaggio tecnico e un esborso importante. La società avrà modo di farlo con più calma e successo a gennaio”.

L’unità di intenti con la società?

“C’è sempre stata una comunione di intenti, che non siamo riusciti a realizzare sul mercato o solo in parte, però la disponibilità da parte loro è sempre stata molto alta. Sapevamo delle difficoltà del FPF fino al 30 giugno, e anche dopo le disponibilità sono state inferiori a quelle di altri anni, ma sono state sufficienti a garantire le operazioni che si volevano fare”.

Come mai siete riusciti a realizzarle solo in parte?

“Il mercato è complicato, ci sono procuratori, agenti… Per quanto riguarda la Roma, la priorità era l’attacco ed erano state individuato delle figure favorevoli per me, ma la realtà del mercato non sempre ti permette di arrivare a ciò che vuoi”.

Ha puntato sui giovani: un parere su loro e su Bailey?

“Sul mercato si è operato in linea con le motivazioni sulle quali ci siamo allineati con la proprietà. Sono arrivati due giovani in difesa, a destra è arrivato Wesley, El Aynaoui ha sostituto Paredes e Gourna Douath. Io ho voluto un attaccante in più rispetto a un centrocampista, io vado a cercare questo modo diverso di costruire le squadre. Davanti sono arrivati Ferguson e Bailey, lì è il reparto più complicato, dove servono più investimenti. Non nego che avrei voluto una maggiore presenza per raggiungere i giocatori individuati. Ora voglio recuperare Dovbyk, si è impegnato moltissimo, anche Baldanzi e Pellegrini. Faremo bene, partiremo con loro e guarderemo avanti. Ci sono le condizioni per esprimerci bene”.

Soulé dopo Pisa ha detto che seguendola può esplodere. L’auspicio per Pellegrini, Dovbyk e Baldanzi è credere in quello che si fa, è un recupero prima mentale e poi fisico.

“I ragazzi sono sani e perfetti. Dobbiamo solo lavorare sul campo e migliorare le prestazioni di tutti, non sono le loro. Hanno uno spirito encomiabile e sono molto contento di questo. Giochiamo in una piazza che ha grande passione, ci sostiene e ci dà spinta. Forse il mio modo di giocare è anche un limite, giocare così, se non riesci a concretizzare corri il rischio di prendere gol e perdere le partite ma è il mio modo di interpretare il calcio e questi ragazzi mi seguono. Ho spostato Soulé, in particolare, più avanti rispetto alle sue abitudini e sta dando delle risposte notevoli. Ma sono convinto che sarà così per tutti gli altri”.

C’è un quadro che parla di Massara e Gasperini, tensioni e liti…

“(Ride,ndr). Sono due mestieri diversi. Mi rendo conto delle strategie: quando spingere, quando fare le offerte, quando parlare con gli agenti e quando bluffare. Infatti non partecipo alle trattative, non è il mio mestiere. È chiaro che debba esserci una sinergia importante tra ds, allenatore e società. Non conosco il passato, ma la presenza della società quest’anno è stata molto più continua e più efficace di in altri anni magari. Per me è assolutamente necessario e indispensabile in un calcio dove le cifre sono così importanti, c’è bisogno di fare anche una squadra. Quando faccio una squadra in campo non lascio tanti battitori liberi, così deve essere anche quella di una società con a capo la proprietà, che è quella che subisce di più i ritorni, sia nel bene sia nel male è la più esposta”.

Al netto di questo mercato, le fa piacere il grande riscontro che il tifoso della Roma le sta dando?

“Sono contento, credo che siamo solo all’inizio e penso di avere tanti spazi prima di cantare vittoria. Sono contento di questo approccio, sono contento soprattutto del comportamento dei giocatori e di queste prime due prestazioni. Sapevo già della passione di questo pubblico e della città. L’obiettivo più importante è quello di dare soddisfazioni prima dei traguardi, tutti ci auguriamo che i traguardi siano i più alti possibili ma ritengo che la base sia quella di creare una connessione tra squadra, tifosi, proprietà. Possono essere i primi passi per cercare di fare qualcosa di buono anche come risultati”.

Quando è arrivato ha detto che è una sfida accattivante e piena di entusiasmo, è ancora molto forte.

“Assolutamente sì. Quando si chiude una fase come il mercato si tira il massimo per cercare di ottenere il più possibile, poi si deve cercare di mettere un punto e guardare avanti. Guardare avanti significa giocare le prossime partite: Torino, derby, la Fiorentina e poi ci sarà la sosta. Dopo inizierà l’Europa League. Per alcuni mesi la palla passa al campo, non si parlerà più di mercato e la situazione è questa, da questa dobbiamo cercare di ottenere il massimo”.



