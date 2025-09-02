FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo martedì 2 settembre 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 19:50 – Pisilli: “Gasp? Contento di averlo”

Niccolò Pisilli ha parlato di Gasperini dal ritiro della nazionale U21: “Sono molto contento di avere un mister così bravo che è riuscito a tirare fuori il meglio da tanti giocatori, questo per me è motivo di orgoglio perché mi posso impegnare ogni volta negli allenamenti e so che dall’altra parte ho un mister che è disposto a migliorarmi”.

Ore 17:20 – Roma-Torino, info biglietti

Aperta dalle 16 di oggi la vendita dei tagliandi per Roma-Torino, in programma il 14 settembre alle 12:30 all’Olimpico. Novità assoluta: niente più pdf, l’accesso sarà consentito solo con biglietti digitali tramite Apple/Google Wallet o app Il Mio Posto. Non validi screenshot o stampe. Ogni tifoso potrà acquistare fino a 4 biglietti, mentre gli abbonati Plus avranno tariffe dedicate e la possibilità di comprare extra ticket. Tutte le info su asroma.com.

Ore 15:45 – Prima convocazione per El Aynaoui: “Che orgoglio”

Neil El Aynaoui ha ricevuto la prima chiamata in nazionale maggiore del Marocco dal ct Walid Regragui. Il centrocampista, intervenuto ai microfoni della selezione, ha espresso la sua gioia: “È un grande motivo di orgoglio entrare a far parte della nazionale. L’accoglienza è stata eccellente e non vedo l’ora di iniziare a lavorare”.

Ore 13:50 – Auguri a Rizzi-gol

La Roma ha fatto gli auguri a Ruggero Rizzitelli, ex attaccante giallorosso: “Ieri, oggi, domai: Oh Rizzitelli, Rizzi-Rizzi-Rizzi-Rizzitelli gò! Auguri bomber!” scrive il profilo social del club capitolino su X.

Ore 11:20 – Dybala e Soulé a Trigoria, giovedì un’amichevole

Niente convocazione con l’Argentina per Paulo Dybala e Matías Soulé, esclusi dalla lista di Scaloni. I due resteranno a Trigoria, dove potranno sfruttare due settimane di lavoro pieno con Gasperini per affinare l’intesa. La Roma si allenerà ogni giorno fino a sabato, con un’amichevole fissata per giovedì. (Corrieredellosport.it)

Ore 10:00 – Massara non ha intenzione di dimettersi

Idee differenti tra Gasperini e Massara su alcune scelte di mercato, ma il ds è soddsfatto del lavoro fatto e non ha alcuna intenzione di dimettersi dopo il finale di campagna acquisti concluso senza rinforzi ulteriori. Lo riferisce il Corriere della Sera.

Ore 8:45 – Gasp scontento: voleva Sancho e Fabio Silva

Gasperini aveva chiesto due rinforzi per l’attacco: Sancho e Fabio Silva. Risultato? Al 2 settembre non ha né l’esterno sinistro di piede destro (che doveva essere il primo rinforzo del mercato) e nemmeno il nuovo centravanti. Ora però c’è un altro rischio (se non una certezza), ben più pericoloso: quello di avere in casa un allenatore scontento. (Il Messaggero)

IN AGGIORNAMENTO…