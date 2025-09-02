FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo martedì 2 settembre 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.
Ore 19:50 – Pisilli: “Gasp? Contento di averlo”
Niccolò Pisilli ha parlato di Gasperini dal ritiro della nazionale U21: “Sono molto contento di avere un mister così bravo che è riuscito a tirare fuori il meglio da tanti giocatori, questo per me è motivo di orgoglio perché mi posso impegnare ogni volta negli allenamenti e so che dall’altra parte ho un mister che è disposto a migliorarmi”.
Ore 17:20 – Roma-Torino, info biglietti
Aperta dalle 16 di oggi la vendita dei tagliandi per Roma-Torino, in programma il 14 settembre alle 12:30 all’Olimpico. Novità assoluta: niente più pdf, l’accesso sarà consentito solo con biglietti digitali tramite Apple/Google Wallet o app Il Mio Posto. Non validi screenshot o stampe. Ogni tifoso potrà acquistare fino a 4 biglietti, mentre gli abbonati Plus avranno tariffe dedicate e la possibilità di comprare extra ticket. Tutte le info su asroma.com.
Ore 15:45 – Prima convocazione per El Aynaoui: “Che orgoglio”
Neil El Aynaoui ha ricevuto la prima chiamata in nazionale maggiore del Marocco dal ct Walid Regragui. Il centrocampista, intervenuto ai microfoni della selezione, ha espresso la sua gioia: “È un grande motivo di orgoglio entrare a far parte della nazionale. L’accoglienza è stata eccellente e non vedo l’ora di iniziare a lavorare”.
Ore 13:50 – Auguri a Rizzi-gol
La Roma ha fatto gli auguri a Ruggero Rizzitelli, ex attaccante giallorosso: “Ieri, oggi, domai: Oh Rizzitelli, Rizzi-Rizzi-Rizzi-Rizzitelli gò! Auguri bomber!” scrive il profilo social del club capitolino su X.
Ieri, oggi, domani: oh Rizzitelli, Rizzi-Rizzi-Rizzi-Rizzi Rizzitelli go’ 🎶
🎂 Auguri, bomber! 💛🐺❤#ASRoma pic.twitter.com/DtcAVwCMQ1
— AS Roma (@OfficialASRoma) September 2, 2025
Ore 11:20 – Dybala e Soulé a Trigoria, giovedì un’amichevole
Niente convocazione con l’Argentina per Paulo Dybala e Matías Soulé, esclusi dalla lista di Scaloni. I due resteranno a Trigoria, dove potranno sfruttare due settimane di lavoro pieno con Gasperini per affinare l’intesa. La Roma si allenerà ogni giorno fino a sabato, con un’amichevole fissata per giovedì. (Corrieredellosport.it)
Ore 10:00 – Massara non ha intenzione di dimettersi
Idee differenti tra Gasperini e Massara su alcune scelte di mercato, ma il ds è soddsfatto del lavoro fatto e non ha alcuna intenzione di dimettersi dopo il finale di campagna acquisti concluso senza rinforzi ulteriori. Lo riferisce il Corriere della Sera.
Ore 8:45 – Gasp scontento: voleva Sancho e Fabio Silva
Gasperini aveva chiesto due rinforzi per l’attacco: Sancho e Fabio Silva. Risultato? Al 2 settembre non ha né l’esterno sinistro di piede destro (che doveva essere il primo rinforzo del mercato) e nemmeno il nuovo centravanti. Ora però c’è un altro rischio (se non una certezza), ben più pericoloso: quello di avere in casa un allenatore scontento. (Il Messaggero)
IN AGGIORNAMENTO…
Esterno sinistro di piede destro ci sarebbe libero Insigne, che ne pensate ?
Che è bene che sia “libero”.
Non servono altri “piombi”, ma attendere di liberarsi di quelli che già ci sono.
Ci stavano pensado gli Aquilotti, io un pensierino ce lo farei, dipende se vuole ancora fa il calciatore o solo pizza e mandolino.. Di soldi ne ha fatti tanti, bisogna adesso capire le motivazioni..
penso che un esterno sinistro di piede maldestro crei più imprevedibilità !
queste balle le scrivono i giornal. non le ho sentite dire da Gasp e ascolto tutte le pubbliche affermazioni del mister.
questo comporta querela
intanto Juric su Repubblica ricomincia a vomitare contro la Roma…….raccontatore di retroscena che confidano solo a lui o che sa perché presente ai colloqui……capisco tutto ma è quasi da espulsione da Trigoria.
Se ci fossero i giusti presupposti (stipendio sostenibile, voglia di mettersi in gioco e giocare…) io lo farei. Non sarebbe titolare, ma nelle rotazioni e spezzoni di partita ci può stare.
Poi se è tornato Immobile…
Boicottare repubblica e messaggero.
Co’ Insigne n’ce poi fa’ nemmanco er brodo!
Co’ Insigne n’ce poi fa’ nemmanco er brodo, te direbbe n’cannibale!
La ROMA è prima in classifica, questa cosa sembra sfuggire!!
Ora due settimane di martirio sul mercato, Massara, Gasp scontento???
Io mi sarei accontentato di uno stipendio di 10.000,00 al mese ma non me lo dà nessuno.
La cosa strana è che vivo sereno ugualmente.
ma come si fa ancora a scrivere che gasp voleva sancho e non lo hanno comprato???????ed è scontento????ha fatto la conferenza stampa dove diceva chiaramente che se sancho voleva venire bene altrimenti arrivederci….
la vérità è che massara è masochista, e si è detto, famme manca’ tutti gli ultimi affare così mi faccio linciare dal populino aizzato da speaker neonazisti e giornalisti d’arrembaggio…
certo poteva anche fare questi ultimi affari alle condizioni che gli imponevano le altre società, così faceva felice il populino: Dobvyk in prestito secco, George a 30 milioni di euro, Pessina a 10 e passa, tanto il popolo non capirebbe. loro vedono 3 giocatori nuovi e sono contenti, ma non si accorgono che le altre sociétà ci fregano… invece la Roma non si fa fregare.
anzi non vendiamo Koné, né Svilar né Ndika, per mandare un messaggio alla serie A. ci arrangiamo per 4 mesi. a Gennaio magari prendo l’ala che voglio e alle mie condizioni.
voglio pensare che massara abbia ragionato così.
certo colpisce che in 2 mesi non si sia riusciti a trovare un’ala. vedremo che ne dirà gasperini che tanto arrabbiato non è sembrato, né in conferenza né nei dopo partita
L’ala l’ha trovata solo che si è fatto subito male. Bailey può giocare sia a destra (ruolo coperto da Dybala e Soulè) sia a sinistra (dove abbiamo anche Elsha e se rientra dentro con la testa giusta anche Pelellgrini). Lorenzo in quella posizione ha già giocato e anche bene. Io spero per la Roma che si riprenda. Poi a Gennaio si vedrà
Esatto. Io ho visto finalmente un piano sensato che recitava: “proviamo a prendere quelli che vogliamo alle condizioni che ci possiamo permettere e comunque realistiche.
Se non ci riusciamo, inutile andare alla caccia di profili non condivisi tanto per riempire caselle che poi ti restano sul gobbo”.
Gasperini avrebbe voluto Rios, Wesley, Ferguson, Sancho.
Sono arrivati i due che hanno voluto venire a Roma, gli altri due hanno scelto diversamente dopo che la Roma ha fatto la migliore proposta possibile.
E mi pare che lui ne abbia già dato atto alla società venerdì scorso.
Stai bene a Malta
Malta magari tutti i pseudo tifosi avessero il tuo pensiero.
Che giornalai indenni… I soldi erano pochi e hanno fatto delle scelte tutti assieme, quale massara. Lo aveva annunciato Ranieri mesi fa che sarebbe stato un mercato difficile. A sinistra giocheranno Bailey, El Sha/Dybala. Dovbyk al Milan sarebbe stato un semplice prestito, perché non lo avrebbero riscattato. Mercato piu che sufficiente, se da giugno si potrà investire i friendkin lo faranno ancora.
Ha avuto a disposizione 70M, non pochissimo
C’ha preso due difensori centrali giovanissimi, un centrocampista da inventare e un laterale dx bono.
Il resto prestiti, Baily è prevalentemente un mancino, quindi a parte nonno Elsha che ha fatto panchina da due anni, esterno sx possiamo mettere solo adattati…daje!
Bailey ha giocato tante partite anche a sinistra, come dicevo altrove è uno che non disdegna di cercare la linea di fondo per crossare, non prova solo ad accentrarsi.
Calcia bene anche col destro, seppure mancino naturale.
se Gasperini è scontento si dimettesse … e Massara ci porta José
Un allenatore scontento è un eufemismo….Credo.
Spero che Dan e Ranieri accompagnino Massara alla porta.
In un mercato problematico i Friedkin hanno messo comunque 70M. Massara ha speso questi soldi per due promesse di difensori centrali, un centrocampista tutto da inventare e un laterale destro bono. Più operazioni in prestito, mi pare Baily pure andrà a bilancio come prestito mi pare.
70M e alla fine abbiamo 6, dico 6 difensori centrali di difesa a tre e il solo Elsha alto a sx.
Fate voi. Gasperini secondo me sta nero.
scusa 16, ma le cessioni, hanno generato quasi 50 milioni di entrate…e non mi pare abbiamo fatto un mercato da 120 milioni…
XGresko 70 M è la cifra che dovrebbe aver speso, scusami. Ovviamente il trading giocatori è per tutti il maggior introito per il calciomercato.
Siamo sotto di 13 milioni.. Un po’ pochino sinceramente, uno sforzo in più si poteva fare, ora se costretto a far fruttare quello che hai anche se ci sono rape che non cacciano sangue..
Figurati se qualcuno si dimette a Roma. L’unico che ha avuto questa dignità è stato Ghisolfi
Mica tonno. Aveva fatto un buon lavoro persino con Le Fee, e infatti è andato a lavorare per il Sunderland che evidentemente non ha considerato Le Fee una sola….
Ma se Ghosolfi lo avete massacrato dal suo primo giorno e adesso lo rimpoangete per aver preso Le Fee?
Stessa cosa state facendo con Massara. Tipico della piazza!
Basta polemiche questo è quello che passa il convento pensate a giocare e mettete tutto l’impegno per far bene.
A titolo di curiosità,vorrei sapere se il presidente Friedkin è ripartito oppure si sta facendo qualche giretto in aereo per i Castelli Romani.
Zenone, lo hanno visto sorvolare Formello perché gli serve una fattoria
Corriere della Sera va boicottato. Anzi, se c’è qualcuno che dovrebbe dimettersi è il giornalaio che ha scritto quell’articolo.
Ora per Massara si presenta un nuovo problema, quello dei contratti in scadenza e dell’attacco:
a fine 2026 andranno in scadenza El Sharawy, Pellegrini, Dybala e si dovranno riscattare Ferguson e Bailey se saranno bravi quest’anno.
In avanti avremo quindi sulla carta solo Soulè e Dovbyk. Questo è un problema di budget finanziario, perché dovrai usare una montagna di soldi per rifare il reparto da zero.
Ma per fortuna adesso bisogna pensare al campionato e cercare di ottenere il pass per la champions in campionato o vincendo l’EL.
Daje Roma
Di questi tre solo ad uno rinnoverei e ingaggio sostenibile: Dybala.
Mi dispiace per il faraone, che stimo tantissimo, ma può fare la riserva ed il titolare solo in caso di necessità (come sta succedendo ora). Al massimo puoi rinnovare anche a lui anche qui con ingaggio ridotto.
Resta il fatto che nessuno dei giocatori chiesti dall’allenatore è arrivato e non si può essere soddisfatti di questo.
ma lo sai tu??? hai parlato con Gasperini ?? ho te lo ha detto il ballerino o la Ferrazza???
andatevi a risentire le parole di Ranieri e poi mi dite se il mercato è stato un fallimento
più che Massara si dovrebbero dimettere parecchi che scrivono caxx….. in questo forum
daje Roma daje
massara ha fatto un ottimo mercato, mancava giusto l’ ala sinistra, ma magari a Gasp non piacevano i giocatori che gli sono stati prospettati negli ultimi giorni. Poi in teoria ci sarebbe pure un mediano mancante, bastava uno alla Nardoni (10 milioni e con passaporto italiano) e il mercato era da dieci. 8 gli si può dare secondo me. Dieci lo darei al Milan, alla Juve e al Napoli che hanno tre squadroni
Mamma mia Adria’, io non appartengo al “club degli sfascisti”, ma te un minimo d’equilibrio nun ce l’hai proprio!!🤦🏻♂️😩
Rizzi gol… bello aver visto giocare quella Roma
Auguri bomber giallorosso💛❤
Oddio,Rizzi e’diventato il sosia di Cellino..
Chiariamo una volta per tutte:
Semmai, e dico semmai, fosse vero del malcontento di Gasperini per Sancho e Fabio Silva, non deve rompere le palle in quanto, Sancho non è voluto venire e, tra l’altro, è stato ceduto in prestito secco.
Valorizziamo Sancho per gli altri?!
Fabio Silva più o meno stesso discorso.
Massara non c’entra un beneamato anche perchè questi ultimi giorni la presidenza era a Roma, non penso che Massara abbia fatto di testa sua andando contro le istruzioni dei presidenti.
Quindi, discorso dimissioni creato dai giornalai per fare visualizzazioni.
Non inventate idiozie, per favore!
Rileggevo le statistiche di Rizzi-gol (medie annuali):
Serie A: 4,8 (peggior stagione: 2 gol; miglior stagione: 7 gol)
Coppa Italia: 2,8 (peggiore: 0; migliore: 4)
Coppe europee: 2,3 (0/4, media limitata agli anni in cui abbiamo giocato le coppe europee)
—————————————————
Totale: 9,9 gol all’anno (1 ogni 3,8 partite) in tutte le competizioni.
Era particolarmente efficace nelle coppe, dove aveva ottime medie realizzative: 1 gol ogni 2 partite in Coppa Italia, 9 gol in 23 partite nelle coppe.
Il mio commento sulle statistiche di Rizzitelli mi è partito prima di poterlo completare; volevo aggiungere quanto segue:
Naturalmente bisogna tener conto che la Serie A era a 18 squadre e quindi sono statistiche su 4 partite in meno.
Io non esagererei con questa alla sx dal piede dx. Loro hanno bailey, Baldanzi, elsha e dybala. Forse pellegrini.
Si magari non ce il titolare ma abbiamo visto quanto dybala sia forte anche in quella posizione.
Non e’ Che la Roma e’ scoperta, probabilmente non si e’ riuscita a rinforzare quella fascia.
In complesso ha comprato 8 giocatori e tenuto I migliori.
Forse tornando indietro massara avrebbe preso echeverri in prestito ma anche io tornando indietro avrei cambiato piu’ fidanzate, forse.
Tanti Auguri Ruggero (T) Rizzitelli ! La t tra parentesi è che io e la buon anima di mio padre lo chiamammo Trizzitelli quando realizzò una tripletta.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.