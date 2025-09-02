Europa League, ufficializzata la lista Uefa della Roma: restano fuori Baldanzi e Vasquez

La Roma ha ufficializzato la lista Uefa per la prima fase dell’Europa League, che prenderà il via mercoledì 24 settembre. Da regolamento il numero massimo di giocatori da inserire era di 25, considerando almeno due portieri.
In lista figurano i nuovi acquisti a eccezione di Devis Vasquez, con Gollini presente, mentre è assente Tommaso Baldanzi, prima destinato all’Hellas Verona ma rimasto in extremis a Roma.
Non compare nemmeno Nicolò Pisilli, che potrà però prendere parte alla competizione dal momento in cui figura in lista B. Questa la lista completa.
2 RENSCH Devyne Fabian
3 ESMORIS TASENDE Jose Angel “Angelino”
4 CRISTANTE Bryan
5 N’DICKA Obite Evan
7 PELLEGRINI Lorenzo
8 EL AYNAOUI Neil Yoni
9 DOVBYK Artem
11 FERGUSON Evan
12 TSIMIKAS Kostantinos
17 KONE Emmanuel
18 SOULE Matias
19 CELIK Mehmet Zeki
21 DYBALA Paulo Exequiel
22 HERMOSO CANSECO Mario
23 MANCINI Gianluca
24 ZIOLKOWSKI Jan
31 BAILEY Leon Patrick
43 VINICIUS FRANCA LIMA Wesley
61 PISILLI Nicolò (Lista B)
87 GHILARDI Daniele
92 EL SHAARAWY Stephan
95 GOLLINI Pierluigi
99 SVILAR Mile
baldanzi si intuisce è quello in cui meno crede visto viene scalzato pure dal giovane Zio arrivato solo 5 giorni fa. Comunque Balda è il perno dell under 21 italia, o stiamo messi male a nazionale giovanile pure sei lui ne è il perno ma viene poco considerato.
Certo, mi chiedo aperche allora bloccarlo se l’allenatore non ci crede? Non si poteva prendere un etcheveri in prestito secco un anno e davi via baldanzi o al massimo un giocatore scommessa dal sud america a questo punto al suo posto?
Forza Roma
In difesa ne hai due per ruolo, quelli dietro la punta sono cinque se ci includiamo anche Pellegrini, con Baldanzi sarebbero stati sei, decisamente troppi.
Stiamo messi male a giovanili, temo…
l ha spiegato il Gasp in conferenza … o non te lo hanno voluto dare oppure era giocatori che a lui non piacevano e quindi non ha voluto veicolare somme per giocatori in cui non credeva per cercare di portare qualcuno da lui segnalato nel mercato di riparazione
Arriverà il suo momento, in precampionato è stato utilizzato spesso. Siamo solo alla seconda giornata…
Dalle liste qualcuno doveva restare fuori…
A drastico lasciavi pelle a casa che ora coem ora manco il brodo ci fai, Balda ha fatto piu di lollo nell ultimo anno e mezzo
@daemsi se fosse come dici tu a che serve il ds allora…se lallero
Il nuovo arrivato polacco è necessario perchè dal 21 dicembre al 18 gennaio c’è la Coppa d’Africa e tu hai N’Dicka che rischia di saltare il 22 gennaio la partita con lo Stoccarda ed il 29 gennaio quella con il Pana.
io avrei lasciato fuori celik
Quando ho letto il nome Vinicius ho avuto un sobbalzo.
Mi fossi perso qualcosa?
Vinicius de Moraes.
@ O’Rey
e tom jobim all’ala sinistra no ?
Non dovevano essere almeno 3 i portieri tra lista A e B?
Forse il terzo è proprio nella lista B?
@drastico – lo darei per scontato a questo punto, il mio dubbio nasce dal fatto che l’articolo mette Pisilli in lista B, che comunqure non è pubblicata sul sito della Roma (o almeno io al momento in cui scrivo non la vedo), ma non mette il terzo portiere.
Credo che nel caso di Pisilli si sia voluto dare risalto al fatto che ci fosse in qualche modo, mentre al terzo portiere non ci fa caso (quasi) nessuno.
Ma ho contato sicuramente 10 difensori.. perché escludere Baldanzi ?
chiedo x un amico se Baldanzi Gasp non lo vede perche bloccarlo impedendo cosi l arrivo di Pessina che faceva comodo?
Nonostante l’arrivo di uno dipendeva dalla partenza dell’altro, non ricoprono lo stesso ruolo, e soprattutto per che il secondo se ne andasse doveva arrivare il suo sostituto prima + doveva andarsene un quarto il cui contratto finisce tra 1 anno, tutto qua. Saluti
Mi viene il dubbio che ci siano stati problemi nel mancato trasferimento al Verona e che questa sia una sorta di punizione.
se fosse così, sia chiaro, penserei che hanno avuto le loro buone ragioni
ma è solo un’ipotesi
Mi sorprende Gollini, che abbiamo preso a fare un altro portiere? Uno tra Baldanzi e Pellegrini doveva rimanere fuori, è stato preferito il secondo. Cmq anche Dominguez del Bologna fuori dalla lista UEFA.
E’ stato inserito per riempire le caselle riservate ai giocatori del vivaio nazionale, visto che hai tenuto fuori proprio Baldanzi.
La presenza di Gollini è strana, visto che ha giocato Vasquez in amichevole.
Gollini e’ italiano, o lo metti o lasci il posto vuoto, non puoi mettere uno straniero. FRS
“In lista figurano i nuovi acquisti a eccezione di Devis Vasquez, con Gollini presente” quindi il secondo portiere è da considerare Gollini?
Spero tanto Baldanzi si sappia far valere. Per me, è un buonissimo giocatore. Il girone di EL era un buona situazione per farsi notare e conquistare minuti… vorrà dire che dovrà farlo in campionato.
Gollini, come altri, vanno rivalutati per essere venduti. Ecco perché Gollini è la.
Perché giocherà?
Non avete studiato. Ci sono articoli che spiegano che per via di nuovi regolamenti delle liste Baldanzi e Vazquez non potevamo essere inseriti
l’ unica cosa che non mi piace della lista è l’esclusione di Vasquez, ma ci sono delle scelte che vanno fatte, non si può portare tutti quelli che si vogliono. Avere un ricambio per ogni difensore era la priorità ed è stato fatto
Vedo che si è trovato uno scopo anche per Gollini, la cui provenienza dalle giovanili italiane consente di sfruttare uno degli slot dedicati ed evitare altre esclusioni forse più dolorose.
La EL potrà essere anche la palestra per provare il recupero psicofisico di Pellegrini, in vista di una sua auspicata cessione a gennaio, o magari di una sua rinascita sportiva ed umana che convinca tutti ad un prolungamento a cifre molto più ragionevoli di quelle attuali.
Le liste UEFA confermano, infatti, l’importanza di avere in rosa giocatori provenienti dalle proprie giovanili.
Cero che a Baldanzi lo ha ammazzato….
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.