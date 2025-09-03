Roma, un’ora di Joya in attesa di Bailey

Un’ora di Paulo Dybala, almeno fino al ritorno di Leon Bailey. Senza il rinforzo sulla fascia sinistra, scrive oggi la Gazzetta dello Sport, sarà proprio l’argentino a dover agire accanto a Soulé e a prendersi lo spazio che poteva essere di Jadon Sancho, sfumato nelle ultime ore di mercato.

La vera incognita resta la condizione fisica della Joya, consapevole di non poter forzare troppo i ritmi. Gian Piero Gasperini lo ha fatto capire più volte e nelle prime uscite stagionali lo ha gestito con attenzione, dosando i suoi minuti contro Bologna e Pisa. Ora, però, è arrivato il momento di alzare il minutaggio.

Sul piano tecnico l’intesa con Soulé e Ferguson appare già naturale, con trame di gioco fluide e una complementarità che può diventare l’arma offensiva principale della Roma.

Nel frattempo, entro la fine del mese, è atteso l’incontro con la dirigenza per discutere il rinnovo di contratto: l’obiettivo è spalmare il ricco ingaggio di Dybala fino al 2027, consolidando il legame tra l’argentino e i colori giallorossi.

Fonte: La Gazzetta dello Sport