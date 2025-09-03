Roma, un’ora di Joya in attesa di Bailey

Un’ora di Paulo Dybala, almeno fino al ritorno di Leon Bailey. Senza il rinforzo sulla fascia sinistra, scrive oggi la Gazzetta dello Sport, sarà proprio l’argentino a dover agire accanto a Soulé e a prendersi lo spazio che poteva essere di Jadon Sancho, sfumato nelle ultime ore di mercato.
La vera incognita resta la condizione fisica della Joya, consapevole di non poter forzare troppo i ritmi. Gian Piero Gasperini lo ha fatto capire più volte e nelle prime uscite stagionali lo ha gestito con attenzione, dosando i suoi minuti contro Bologna e Pisa. Ora, però, è arrivato il momento di alzare il minutaggio.
Sul piano tecnico l’intesa con Soulé e Ferguson appare già naturale, con trame di gioco fluide e una complementarità che può diventare l’arma offensiva principale della Roma.
Nel frattempo, entro la fine del mese, è atteso l’incontro con la dirigenza per discutere il rinnovo di contratto: l’obiettivo è spalmare il ricco ingaggio di Dybala fino al 2027, consolidando il legame tra l’argentino e i colori giallorossi.
se vanno via Cristante Celik pellegrini ed El Shaarawy la Roma potrà fare un ulteriore upgrade dando via giocatori normali e prendendo giovani più forti e adatti a Gasperini. Liberando anche spazio salariale, che è molto importante
Quelli che pesano sono Cristante e Pellegrini con la sostanziale differenza che il primo è titolare, il secondo no.
Per ridurre il peso salariale Massara doveva trovare un sostituto di Cristante ma EA al momento è panchinaro
Per Pellegrini paghiamo il rinnovo esagerato fatto anni fa da Pinto che però lo fece prima che la società puntasse per il trequartista su Dybala che rese quel rinnovo superfluo. Così come l’anno scorso si rinnovò a Pisilli senza sapere se al nuovo allenatore sarebbe andato bene. Oppure l’acquisto di Baldanzi preso per fare il vice Dybala, salvo poi prendere Soule giocatore di tutt’altro peso e costo.
Tutte operazioni di mercato fatte senza seguire una strategia coerente che sono il simbolo di quegli
affari che non danno alcun valore aggiunto alla squadra a cui Gasperini si è giustamente opposto.
Ma come, gli eroi del sesto posto periodico?
Completamente d’accordo con te, sono 4 zavorre in campo e sul bilancio. Bravi ragazzi, ma se vogliamo fare questo salto, dobbiamo tagliare questi rami secchi.
Si parla di qualità, non di impegno.
Su Cristante non ci giurerei….gli altri sicuramente libereranno gli armadietti a fine stagione. Piuttosto non sono convinto della permanenza ulteriore di Dybala.
Non so perché, davvero inspiegabile, ma ho notato come un nuovo amore per Elsha e Cristante tra il pubblico giallorosso. Credo che a breve verrà riabilitato alla causa anche Pellegrini. Invece su Celik noto ostracismo, eppure della vecchia guardia (Mancio a parte), è il calciatore che la scorsa stagione con Ranieri ha fatto meglio.
So di aver scritto un sacco contro Pellegrini, Crsitante ed Elsha, ma ad essere sinceri ad esempio Pellegrini me lo sono litigato per anni al fanta, il che dovrebbe dimostrare che Lollo è stato un giocatore importante della seria A. Idem Elsha, idem Bryan. Il problema è che a distanza di sei anni, Elsha e Cristante sono tornati centrali nel progetto Roma quando invece avrebbero dovuto serenamente trovare un’altra squadra ed essere rimpiazzati da Rios o Sancho o chi per loro. L’obiettivo di Ranieri e Gasp è il quarto posto già da quest’anno, la Roma merita la CL, noi tifosi meritiamo quel palcoscnico e quelle partite. Arrivarci con la vecchia guardia che mai ci ha fatto qualificare…mi sembra tanto strano. Quanto a me so strafelice di avere in squadra Soulé, Koné, Svilar, ferguson, Pisilli, etc etc….
Non si capisce cho non è d’accordo ma ce ne sono diversi
da Pellegrini a Cristante, passando per Baldanzi e Elsha, fino Dovbik, potevano rappresentare il tesoretto da investire sul mercato.
purtroppo, ingaggi esorbitanti, infortuni e importi a bilancio, hanno frenato il tutto.
non si è riusciti a vedere neanche kumbulla, reduce da un’ottima stagione in Spagna, figuriamoci Baldanzi con un ingaggio da 1,5 dopo averlo pagato 15 mln (era riserva ad Empoli). ecco il mistero del mercato. guardate le cessioni di Milan e Juve….
@16,
i principali problemi degli ultimi anni, oltre agli ingaggi fuori misura, sono stati:
– motivazione;
– coagulazione del gruppo;
– gestione dell’ambiente (Roma è il palcoscenico più difficile in tutta Europa);
– panchina corta e, di conseguenza, infortuni ed errori da stanchezza in occasioni importanti;
– mancanza di cecchini da goal!!!
I nomi che stiamo criticando, a mio avviso, sono proprio quelli, con qualche eccezione, che una volta messi insieme bene in campo hanno dato solidità al poderoso recupero in campionato, si sono impegnati sempre ed hanno ricominciato a giocare ai loro livelli.
Dopo questi anni sciagurati purtroppo la Società, per riportarci tra le prime 4, deve fare un mercato in entrata maggiore di quello in uscita, altrimenti il valore non aumenta, ma resta al più lo stesso. Ciò significa che devono entrare player di livello e non devono uscire tutti i presenti, i quali devono per lo più garantire fiato alla rosa titolare e affidabilità nel turn-over. Anche io nutro buoni sentimenti per Cristante, Celik e compagnia bella, contrariamente a tanti altri che son passati da Roma ed hanno lasciato solo danni…
Devi capirlo, lui è quello che voleva Pinamonti al posto di Dovbyk, questo è il suo concetto di upgrade.
X Giggio, veramente me pare di non aver mai offeso né Lollo, ne artri della squadra. Quindi abbasta de che? Cerco solo di capire dove vogliamo andare come tifosi, l’amarcord di Tirana (ho già raccontato come ce so arrivato) non mi sembra la soluzione per tornare in CL. Anche perché allora dovremmo riabilitare alla causa anche Zaniolo e tutta la compagnia.
Augurarsi un ricambio tecnico e generazionale, evidenziare lo strapotere fisico e tecnico di Koné e Soulé rispetto a quanto visto negli ultimi cinque anni (Dybala escluso), non mi sembra una cosa da di abbasta. Tra l’altro non nomino DDR da tipo mesi. Pijateve na cosetta…io quando sto nervoso me faccio una birra.
A 16, ma che pensi che il Danielino tuo meritava di essere centrale nel progetto Roma per 16-17 anni? degli altri ti lamenti per 6 anni e di lui che mi dici? pensi che non esistevano centrocampisti migliori per fare un upgrade come dite voi? chiedilo a Zeman…che gli preferiva addirittura Tachsidis! se vede che tanto bravo e professionale pure lui non lo era…
sto thread è passato ma X Apuo…Co DDR centrale nel progetto hai fatto tre pere al Barca de messi e quattro al Liverpool de Klopp oltre a sta fisso in CL e lotta’ pe lo scudetto ogni anno. DDR calciatore non sta nella stessa frase di Lollo o Cristante ma mai nella vita. Oltre al fatto che è uno dei bomber della nazionale e capitano della stessa fino al ritiro, nonché campione del mondo.
Ma che stai a dì…. tre pere al Barcellona e quattro al Liverpool gliele hai fatte per De Rossi? guarda un po’ con chi giocava assieme e fai il paragone con oggi .
Pellegrini e Cristante non hanno niente da invidiargli, ci sta Francesco Totti e poi tutti gli altri.
Ai delusi del mercato e a chi fa polemiche mi sento di dire di stare tranquilli. Avevamo già prima e abbiamo adesso una squadra fortissima, come testimonia il percorso fatto nel 2025, un gruppo sano e affiatato, andremo lontano con Gasp, e gli innesti fatti, ancorché distanti dai colpi ad effetto, sono quasi tutti giovani e si sono ben inseriti. Calma dunque, vediamo cosa dirà il campo prima di sparare a zero.
So sette anni che guardiamo la Champions in TV, sei sicuro che avevamo sta squadra fortissima? Per me la squadra è buona, non so se sufficientemente buona per arrivare nelle quattro, ma viste le esperienze del passato rimango coi piedi per terra e ci spero. Ci sarà da soffrire anche quest’anno.
Infatti è proprio questo che non capisco. da tifoso. Vogliamo tornare in Cl o no? la risposta sarebbe retorica, ma per farlo occorrono un gran tecnico e un bel progetto tecnico con nuovi giocatori che applichino il credo calcistico del Gasp. La squadra deglin anni passati non ce l’ha mai fatta a tornare in CL eppure c’erano i tecnici giusti come Mou. Per me la risposta sta nell’alzare il livello della rosa.
Io faccio riferimento a quanto fatto nell’anno solare 2025, con un tecnico come Ranieri e una squadra che di fatto è rimasta quella che è con innesti prevalentemente giovani e di prospettiva. I risultati del 2025 non vanno bene? Non contano niente o dicono pure qualcosa?
Insomma, non si partiva proprio da 0 e adesso abbiamo Gasp in più.
Chi critica il mercato, Massara e la Società, soprattutto senza conoscere i veri retroscena, è meglio che taccia, anche guardando a chi hanno preso le altre big italiane!
negli anni di capello , quando bene o male in champions la roma c’è stata , con totti , samuel , cafù , batisturta , emerson , montella , aldair top players e delvecchio , tommasi , candelà i normali , quante champions hai portato a trigoria ?
come si fa’, nonostante la situazione era limpida,due partite giocate dal quel cadavere del faraone, speriamo che Dybala non si infortuni qualcuno ci voleva, peccato
Ezio75, probabilmente non hai capito che qui dentro il faraone(ormai quasi mummia) non je lo devi tocca. Sti cavoli se giochiamo in 10, lui deve giocare perché è un bravo ragazzo e non dice mai una parola fuori posto.
Appendiamoci a Dybala finché si potrà. Lui è un fuoriclasse (fragile). Adesso Gasp deve trovare la formula per continuare il più possibile la striscia vincente, magari arrivando a gennaio nelle primissime posizioni.
Bailey si rompera di continuo ho l impressione
Rotto dopo 5 min di allenamento
Monchi ha preso sancho dandoci bailey
La sfiga ci perseguit e noi apriamo alla sfiga sempre la porta
bailey è un giocatore come ce ne sono pochi in Italia, se non nessuno: veloce, imprevedibile, gioca dappertutto, cambi di direzione continui, gol, assist, crea tante chance. È uno specialista nel dribbling, questo in serie A quando starà bene farà passare tanti guai ai difensori. Due stagioni fa in Premier League 10 gol e 6 assist, 12 big chance create, in media quasi una ogni tre partite. Poi se gioca da trequartista e quindi più dentro al campo può fare tranquillamente 15 gol. Gasperini può farlo diventare imprendibile. È un giocatore che se non aveva infortuni poteva tranquillamente andare in un club come il Liverpool, sa fare la differenza. Con Soule’ e Ferguson sarebbe un trio da paura
se rompe dopo 5 minuti di allenamento, non c’è nessuno cosi manco sderenato sanches fecce tanto
Era un fenomemo lo davano a noi per prenderci sancho? Un po di sana realta
Bailey, come altri migliaia di esterni che giocano con il piede invertito, se poi li metti nel ruolo del cosi detto “piede buono”, cioè un sx a sx, i suoi numeri calano vistosamente e lo dice la carriera.
I migliori anni che ha fatto li ha fatti a dx, dove oggi hai soule e dybala, oltre anche al rimanente baldanzi.
Devi vedere se fisicamente reggerà i ritmi di gasperini e gia questo primo infortunio ci fa immaginare la risposta.
Un buon giocatore che la roma non riscatterà mai alla fine dell’anno.
e pure lui sarebbe andato in nazionale se non si fosse infortunato. Il valore del giocatore c’è tutto, bisogna vedere solo come torna dall’ infortunio
Adriano… 10 goal e 9 assist per l’esattezza.
La joya tutta la vita!!! Forza Roma sempre.
Spalma, spalma. Finché c’è e gioca, ce lo godiamo.
Non concordo con le valutazioni dei commenti sopra.
Per completare una rosa di 25 uomini serve anche gente d’esperienza.
Cristante non ruberà l’occhio ma è sempre tra i primi per km percorsi in campo, forte nei contrasti e di testa anche nell’area avversaria, disciplinato tatticamente e gradito a Gasperini, non un piede elegante alla Paredes, ma discreto anche in questo come dimostrato dalla bella apertura che ha fruttato il gol di Wesley.
Concordo sul fatto che la Roma avrà un upgrade quando Bryan verrà rimpiazzato nell’11 titolare da qualcuno di più forte, ma nella rosa ci può stare tranquillamente ed il suo stipendio di 2,6 mln più bonus pesa il giusto.
El Sha sa di essere una riserva e per questo ha accettato un rinnovo a cifre decisamente più basse di quelle precedenti, circa 1,5 mln netti.
Con i 2 in campo per ora siamo a punteggio pieno, a dimostrazione che il loro lo fanno.
Gli esuberi da sostituire per un upgrade certo sono Pellegrini e Baldanzi che guadagnano decisamente troppo rispetto al loro apporto alla causa.
Bisogna anche considerare che si tratta di giocatori formai in Italia e che x le liste uefa andrebbero sostituiti con altri sempre cresciuti nelle giovanili nostrane, non facili da trovare a prezzi ragionevoli.
Ma ti stai anche a confondere? chi critica Cristante non capisce niente di calcio.
Questi pensano che Konè può scorazzare tranquillamente per il campo perchè ha il dono dell’ubiquità, non perchè ci sta un giocatore come Bryan che gli copre le spalle.
Ma se Pellegrini è stato messo in lista UEFA a scapito di Baldanzi….
davvero, per farci cosa poi!?
questo accanimento.x elsha, merita molto giocatore che ha rinunciato al suo.potenziale x fare un ruolo dispendioso, una vokta si chiamava cursore,
Paulo nelle mani di Gasp rischia di diventare il più forte Dybala di sempre
Come mai si ricordano SEMPRE i sesti posti nella serie A ma
NON si ricordano MAI le 4 SEMIFINALI di coppe europee ?
Le RICORDO io
4 semifinali
1 VINTA
1 DERUBATA.
Evidentemente la Roma Club che fa sempre grandi cammini in Europa.
____
Soesso arrivati COTTI e con molti INFORTUNI al momento clou e costretti a fare SCELTE : sicuramente colpa di CRISTANTE.
Ranieri :” prendiamo troppi gol su ripartenze” da li in poi Cristante titolare Paredes in panchina .
Con Gasperini subito Cristante titolare ma in molti si OSTINANO a NON CAPIRE.
” Stranamente” in queste 2 partite 0 gol subiti.
Molti si ostinano a NON CAPIRE che Al Aynaoui è visto da Gasperini come sostituto di Kone e che SERVE che da EQUILIBRIO alla squadra.
Vabbe’ continuate codi , tanto TUTTI gli allenatori mettono
CRISTANTE TITOLARE.
__________
come finiva la barzelletta ?
” uno ? qui guidano tutti contromano ”
tutti gli ALLENATIRI lo schierano ma VII continuate ad andargli contro
FORZA BRYAN
Calma con Dybala titolare, tanto l’intera partita non la fa comunque.
Meglio giocarselo quando gli avversari hanno già minuti nelle gambe.
A Pisa nel primo tempo, con gli energumeni nerazzurri che correvano come ossessi, non avrebbe spaccato la partita come invece ha potuto fare nel secondo.
In attesa di Bailey, adesso c’è anche Baldanzi che può fungere da “picador” per sfiancare il toro (o il Toro) prima dell’ingresso nell’arena del “matador”…
Adriano- Pellegrini andrà via di sicuro vista la scadenza del contratto, non rinnovabile… Gli altri tre li terrei, possono sempre essere utili, come alternative. Cristante non si tocca, è uno dei pochi affidabile che non si infortuna mai, sempre presente e disponibile a interpretare diversi ruoli, Gasperini non ne può fare a meno…
Attento a scrivere che Cristante non si tocca perché qui ti saltano addosso come le iene
Però, ho rivisto le azioni di konè della scorsa partita. Potrebbe essere una possibile soluzione, in alcuni casi, anche su quella fascia sinistra in attacco. Lo spunto per saltare l’uomo non gli manca: forse un po’ alla conclusione è debole.
percussione devastante di Kone’ che salta tre uomini, ha uno strappo importante. L’ unica cosa è che doveva tirare. E Gasperini dovrà lavorare sulla finalizzazione. Se addrizza la mira sarà ancora più forte. Ha sbagliato a darla a Dovbyk secondo me, Anch perché con quella forza fisica nelle gambe poteva anche saltare l’ ultimo difensore e superare il portiere
secondo me da un punto di vista della tecnica El aynaoui è migliore di Cristante, ha più qualità nei piedi di Bryan. Però Bryan appunto ha esperienza, leadership, giocatore di sostanza e legna che alla Roma serve. Però è un giocatore da 6 o 6,5 e niente più
