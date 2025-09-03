Roma, tensioni di mercato tra Gasperini e Massara: il ds resta al suo posto

Il calciomercato della Roma ha lasciato più di un retrogusto amaro, soprattutto per Gian Piero Gasperini. L’allenatore giallorosso non ha nascosto la sua delusione per i mancati rinforzi in attacco, settore considerato prioritario: “La priorità era quella. Purtroppo non è stato così e non sempre si può arrivare a ciò che si desidera”, ha dichiarato il tecnico al termine della sessione estiva.

Parole che, inevitabilmente, hanno alimentato le voci su possibili fratture con il direttore sportivo Frederic Massara. In realtà, come spiega la Gazzetta dello Sport, c’è stata tra i due un’animata discussione, ma non tale da incrinare i rapporti né tantomeno da spingere il dirigente alle dimissioni. Massara rimane saldo al suo posto, forte della fiducia della proprietà.

Il punto di scontro principale resta il mancato arrivo di un esterno offensivo di primo livello. Jadon Sancho, obiettivo dichiarato di Gasperini, ha scelto l’Aston Villa; Rios non è mai stato davvero vicino; e, stando a quanto racconta Il Messaggero, lo scambio Dovbyk-Gimenez, che sembrava cosa fatta, è saltato per l’improvvisa richiesta del doppio del valore di bilancio del messicano nel 2026, ritenuta insostenibile dal club.

Sul piano politico, dunque, non si va verso rotture: Gasperini e Massara continueranno a lavorare fianco a fianco, pur nella diversità dei ruoli e delle prospettive. Lo stesso tecnico, pur ribadendo di essersi aspettato qualcosa in più, ha glissato sui rapporti con il ds: “La priorità era la fase offensiva ed erano state individuate figure molto favorevoli per me, avrei voluto una maggiore presenza e raggiungere quei giocatori che avevamo individuato in avanti”.

Il mercato estivo, insomma, si chiude con qualche rimpianto e diversi nodi irrisolti, ma anche con la certezza che Massara non intende fare passi indietro. Sarà ora compito di Gasperini rilanciare chi sembrava destinato a partire, da Dovbyk a Pellegrini, passando per Baldanzi, e provare a colmare con il lavoro sul campo ciò che il mercato non ha consegnato.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Il Messaggero