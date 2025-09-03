Roma, tensioni di mercato tra Gasperini e Massara: il ds resta al suo posto

Il calciomercato della Roma ha lasciato più di un retrogusto amaro, soprattutto per Gian Piero Gasperini. L’allenatore giallorosso non ha nascosto la sua delusione per i mancati rinforzi in attacco, settore considerato prioritario: “La priorità era quella. Purtroppo non è stato così e non sempre si può arrivare a ciò che si desidera”, ha dichiarato il tecnico al termine della sessione estiva.
Parole che, inevitabilmente, hanno alimentato le voci su possibili fratture con il direttore sportivo Frederic Massara. In realtà, come spiega la Gazzetta dello Sport, c’è stata tra i due un’animata discussione, ma non tale da incrinare i rapporti né tantomeno da spingere il dirigente alle dimissioni. Massara rimane saldo al suo posto, forte della fiducia della proprietà.
Il punto di scontro principale resta il mancato arrivo di un esterno offensivo di primo livello. Jadon Sancho, obiettivo dichiarato di Gasperini, ha scelto l’Aston Villa; Rios non è mai stato davvero vicino; e, stando a quanto racconta Il Messaggero, lo scambio Dovbyk-Gimenez, che sembrava cosa fatta, è saltato per l’improvvisa richiesta del doppio del valore di bilancio del messicano nel 2026, ritenuta insostenibile dal club.
Sul piano politico, dunque, non si va verso rotture: Gasperini e Massara continueranno a lavorare fianco a fianco, pur nella diversità dei ruoli e delle prospettive. Lo stesso tecnico, pur ribadendo di essersi aspettato qualcosa in più, ha glissato sui rapporti con il ds: “La priorità era la fase offensiva ed erano state individuate figure molto favorevoli per me, avrei voluto una maggiore presenza e raggiungere quei giocatori che avevamo individuato in avanti”.
Il mercato estivo, insomma, si chiude con qualche rimpianto e diversi nodi irrisolti, ma anche con la certezza che Massara non intende fare passi indietro. Sarà ora compito di Gasperini rilanciare chi sembrava destinato a partire, da Dovbyk a Pellegrini, passando per Baldanzi, e provare a colmare con il lavoro sul campo ciò che il mercato non ha consegnato.
Fonti: Gazzetta dello Sport / Il Messaggero
Mi sembra che Gasp sia stato abbastanza esaustivo in conferenza .. e nelle sue parole a parte il giusto dispiacere di non essere riusciti a prendere l’esterno alto che desiderava, non ci sono state delle polemiche o frecciate con il DS, ditemi quale allenatore è sempre contento al 100% dell’operato del proprio DS, ogni allenatore vorrebbe sempre di più dal mercato in entrata, ed è giusto così che non ci si accontenti mai anche quando si sa che non ci sono grossi margini di spesa, si deve sempre spingere affinché si faccia il massimo proprio per mantenere l’asticella alta anche in casi come questi, inoltre ha precisato che la proprietà era disponibile anche a mettere più soldi per accontentarlo, probabilmente con Sancho, ma se il giocatore non è disposto… come è sembrato appunto, che ti ha portato in giro fino a chiusura del mercato dando delle “aperture” che poi non si sono mai concretizzate, e poi rimane in Inghilterra dove percepisce lo stesso ingaggio che prende ora, che per le casse della Roma in questo momento sono insostenibili, ti fa capire che non gli interessava il progetto ma solo i soldi, allora un giocatore cosi è meglio non averlo, aveva detto il Mr qualche giorno fa, se uno non è motivato e non capisce l’opportunità che gli si presenta sta bene così, non si deve pregare nessuno, non è colpa di Massare se non è venuto. Fatta questa premessa non capisco perché si facciano ancora titoli o si mettano in giro voci che vorrebbero i 2 ai ferri corti, ci sta che possano avere delle vedute differenti, ma è anche vero che questo per loro è il primo mercato insieme, e sicuramente dal prossimo visto che si conosceranno meglio lo faranno più sinergicamente affine alle richieste di Gasp
Io invece vorrei sapere come si fa a giudicare l’operato di un DS dopo meno di due mesi, e più in generale senza considerare il rendimento e l’impatto dei calciatori acquistati, il che è oggettivamente impossibile alla seconda di campionato. Diremo “Massara fesso” o “Massara genio” quando avremo visto l’impatto che Ghilardi, Wesley, El Aynaoui, Ferguson, Ziolkowski, Bailey, Vazquez avranno avuto sul gioco e sulla stagione della Roma. Chi già dice “io lo so”, semplicemente non sa un ….. e va a simpatie o antipatie personali, perché io ricordo perfettamente cosa dicevano TUTTI quando la Roma (il DS era Pinto) prese Mile Svilar e sfido chiunque a dire che “sapeva” che Svilar sarebbe diventato il portiere che è oggi. Noi romanisti sputiamo solitamente sul DS e sull’allenatore di turno, da anni, e per carità certe volte anche a ragion veduta. Ma ricordo comunque, en passant, che il vituperato Petrachi portò comunque Smalling, Mkytharian, Mancini e Spinazzola, il vituperato Pinto portò comunque Ndicka, Dybala, Angelino e appunto Svilar, mentre il vituperato Ghisolfi ha portato comunque Kone, Soule, mentre Hermoso non era poi così scarso, evidentemente, se Gasp lo loda e lo fa giocare un giorno sì e l’altro pure. Anche per Massara direi pertanto “vediamo, aspettiamo” e poi lo crocifiggeremo, eventualmente. Ma farlo già ora…
Questi giornalisti vogliono creare solo dissenso intorno alla Roma cominciamo a fare paura. Comunque per me massara non può fare il Ds alla Roma e soprattutto se.l’allenatore ti chiede un esterno e ti presenti con un difensore ziolkovski che gasp non sa nemmeno chi sia allora qualcosa non torna….. oltre alle plusvalenza bisogna accontentare gli amici procuratori????
Veramente anche se ha detto che il difensore è stata una intuizione del DS non ha mai detto che non gli serviva, giocando a 3, considerato che Kumbulla lo hai mandato stavi un pò corto con la batteria dei difensori, invece cosi hai i ricambi giusti per affrontare la stagione che la devi giocare su 3 fronti, e nello stesso tempo hai dei ragazzi giovani che possono crescere sotto l’ala protettrice dei più esperti titolari… nel caso un domani ti serva fare una plusvalenza o debba cedere comunque un titolare hai il sostituto già formato in casa…considerando anche che da noi non è inusuale essere rimasti a corto in quel reparto negli anni passati e ci hai dovuto adattare Cristante per sopperire alla mancanza perché sotto organico, quindi non è che adesso gli possiamo accollare anche questa a Massara
la peggiore campagna acquisti dai tempi di Monchi
Ce ne faremo una ragione, intanto due partite , due vittorie, due gol fatti , zero subiti.
punto.
Ma infatti caro Gaetano e a maggior ragione. Nelle 2 vittorie solo due nuovi titolari, Wesley (niente da eccepire) e Ferguson che tuttavia è solo un prestito. Il resto del grande4 mercato di Massara?????
Massara è arrivato a giugno, siamo tempo a tutti di lavorare, il mercato che deciderà il futuro del Ds sarà quello estivo del 2026 in cui scadranno contratti pesanti e avrà margine di manovra, se topperá quello si potrà valutare di mandarlo via.
Per chi ha visto le prime due partite , la Roma fa paura, ha già assimilitato i dettami di Gasperini e, a differenza di Juve, Napoli , ha vinto sempre meritatamente. Come ho spiegato più volte, nel calcio non vincono i più forti ma chi avrà più episodi favorevoli. Occhio , la stampa fa parte del meccanismo oltre, logicamente, agli arbitraggi, Var compreso. Gasperini ha spiegato chiaramente che le ultime piste non avrebbero dato una qualità superiore rispetto ai ns Baldanzi e Pellegrini. Sullo scambio poi Gimenez valutato il doppio mi sembra eccessivo e anche se sono un detrattore di Dovbik , vorrei ricordare che lo scorso anno ha fatto 17 gol. Essere fortunati è la dote migliore in ogni circostanza. Detto questo, oggi, la Roma è molto più forte dello scorso anno e visto quanto fatto con la gestione Ranieri direi che dobbiamo essere contenti. In quel ruolo saremmo scoperti ? Non penso che non avere un esterno con il piede Dx da far giocare a Sx ( boh , mi sembrano tutte minchiate ma non solo un esperto) sia così drammatico.
Se a luglio 2026 non abbiamo piu paletti serve un ds vero, uno pronto a comprare velocemente i grandi giocatori non uno che va per le lunghissime e tentenna poi non riesce a prendere nessuno e ti presenta un ragazzetto di 19 anni a 30 mil
concluons con le partite come bologna e Pisa le avremmo perse ma Gasperini ha dato forma alla squadra con I giocatori gestione Ranieri seconda fase del campionato
Mi è sembrato un DS approssimativo.
Da Anni che La Stampa romana fa articoli contro la società !. Cmq perché Massara non ha parlato e al suo posto è stato mandato Gasparini su consiglio di Ranieri ? Gasperini le sue frecciatine le ha mandate e come a Massara e ha rimandato tutto a gennaio . Sentite bene che dice il fatto di sentirlo con voce calma non vuol dire che gli è andato bene il lavoro di Massara anzi lo ha bocciato in maniera velata.
Gli hanno chiesto se è soddisfatto del mercato ed in particolare se è deluso dal mancato arrivo di un esterno ed ha risposto “La priorità era quella. Purtroppo non è stato così e non sempre si può arrivare a ciò che si desidera”. Qualcuno può spiegarmi queste in che modo sono “Parole che, inevitabilmente, hanno alimentato le voci su possibili fratture con il direttore sportivo Frederic Massara”? Io rimango sempre più basito da come facciano il loro lavoro i giornalisti, se così hanno ancora diritto ad essere chiamati. Ha sempre detto che serviva un esterno, non è arrivato e mi sembra normale che non sia felice di questo, ma arrivare a dire che c’è rottura con Massara, che abbiano avuto una accesa discussione ecc mi sembra assurdo
io l’ho spiegato più volte su Smalling e Miki. Quelle due operazioni furono chiuse da Franco Baldini che agiva come consulente e fu chiesto a lui una mano negli ultimi giorni di calciomercato dove però a Baldini li fosse data carta bianca sui calciatori da scegliere in base ai ruoli e caratteristiche richieste con un piccolo budget. Baldini così fece un giro di telefonate perché lui in Inghilterra ha rapporti privilegiati con i presidenti, dirigenti ed allenatori come nessun italiano all’epoca (lui fu anche l’architetto dell’operazione di Dzeko dal Manchester City e delle cessioni più remunerative di nostri calciatori sempre in Inghilterra), e da lì identifico dopo poche ore i profili di Smalling e di Miki. Fece due trattative blitz di cui lo stesso Smalling rimase sorpreso di quanto fu veloce la trattativa chiusa con la Roma di cui a distanza di poche ore prima nemmeno immaginava di andarci a giocare per sua stessa ammissione. Così con due prestiti onerosi da €3M ciascuno furono ingaggiati i due calciatori da Manchester United ed Arsenal. Qui i meriti furono pienamente di Baldini che in quei giorni erano falliti tutti gli altri obiettivi di mercato. Qui si parla poco di Baldini ma alla fin fine l’ultimo scudetto vinto e l’arrivo di determinati calciatori fu infine farina del suo sacco. Se veramente abbiamo bisogno allora si un architetto per il calciomercato e fare lavorare Massara come suo assistente, come lo fu all’epoca con il Fumante e dopo Maldini, allora forse considerare Baldini avrebbe più senso, soprattutto se vuoi fare affari in Inghilterra.
