Gasp e le bocciature di George, Eguinaldo e Dominguez: così è finito il mercato Roma

Gian Piero Gasperini non ha mai fatto mistero di volere un rinforzo di spessore in attacco. Ma per il tecnico della Roma il volto era soltanto quello di Jadon Sancho. L’esterno inglese era la priorità assoluta, l’unico profilo ritenuto in grado di fare davvero la differenza. La società ha provato a chiudere l’operazione, ma si è scontrata con quella che La Repubblica definisce la “lunaticità del giocatore”, che alla fine ha scelto l’Aston Villa.

Alternative? Tante sul tavolo, ma nessuna ha convinto Gasperini. Trossard era stato sondato, ma il costo elevato ha fatto scattare subito il semaforo rosso. Ancor più netti i giudizi del tecnico sugli altri nomi in ballo: bocciatura secca per Eguinaldo e gli altri esterni brasiliani dello Shakhtar, giudizio impietoso su Dominguez, letteralmente “demolito” perché considerato non all’altezza del progetto. Stessa sorte per George del Chelsea, ritenuto troppo acerbo per un contesto come quello giallorosso.

Anche il nome di Echeverri era circolato con forza, ma l’argentino poteva arrivare soltanto in prestito secco: formula che Gasperini e la società non hanno ritenuto conveniente. Risultato? L’attacco della Roma resta quello già visto nelle prime giornate, con l’allenatore che ora dovrà rilanciare elementi destinati inizialmente alla partenza. Una strategia rigorosa, quella di Gasperini, che ha voluto alzare l’asticella delle richieste senza scendere a compromessi.

Fonte: La Repubblica