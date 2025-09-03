Gasp e le bocciature di George, Eguinaldo e Dominguez: così è finito il mercato Roma

Gian Piero Gasperini non ha mai fatto mistero di volere un rinforzo di spessore in attacco. Ma per il tecnico della Roma il volto era soltanto quello di Jadon Sancho. L’esterno inglese era la priorità assoluta, l’unico profilo ritenuto in grado di fare davvero la differenza. La società ha provato a chiudere l’operazione, ma si è scontrata con quella che La Repubblica definisce la “lunaticità del giocatore”, che alla fine ha scelto l’Aston Villa.
Alternative? Tante sul tavolo, ma nessuna ha convinto Gasperini. Trossard era stato sondato, ma il costo elevato ha fatto scattare subito il semaforo rosso. Ancor più netti i giudizi del tecnico sugli altri nomi in ballo: bocciatura secca per Eguinaldo e gli altri esterni brasiliani dello Shakhtar, giudizio impietoso su Dominguez, letteralmente “demolito” perché considerato non all’altezza del progetto. Stessa sorte per George del Chelsea, ritenuto troppo acerbo per un contesto come quello giallorosso.
Anche il nome di Echeverri era circolato con forza, ma l’argentino poteva arrivare soltanto in prestito secco: formula che Gasperini e la società non hanno ritenuto conveniente. Risultato? L’attacco della Roma resta quello già visto nelle prime giornate, con l’allenatore che ora dovrà rilanciare elementi destinati inizialmente alla partenza. Una strategia rigorosa, quella di Gasperini, che ha voluto alzare l’asticella delle richieste senza scendere a compromessi.
Fonte: La Repubblica
“la lunaticità del giocatore” si chiama guadagnare un altro anno 20 milioni (consapevole che non avrà mai più un contratto simile) restando in premier invece di andare in Serie A e prenderne 5, chiamatelo lunatico. Il problema è stato pregarlo un mese, quando non ti risponde chiaramente si vira su altri obiettivi.
Hanno virato, ma er Gasp non l’ha ritenuti all’artezza…
Pensavo che era più de bocca bòna e che li sconosciuti l’avrebbe lavorati come a bergamo, invece a Roma s’è contizzato e pretende er Top. Mejo pe noi…
sai che esiste la possibilità di poter trattare parallelamente con altri obiettivi … cosa che è stata fatta,e se avessi compreso l articolo, sono saltate o per ragioni economiche ( richieste troppo onerose ) o perché il Gasp non ha dato il placet o per che non piacevano le condizioni per mancanza di poter riscattare il giocatore … che poi uno possa ritenere giusto o sbagliato tutto ciò è un altro discorso ma che non si sia acquistato nessuno solo perché si è perso tempo dietro a Sancho è una bufala dettata dall isterismo generale
Tutte ipotesi, la verità la sanno solo i protagonisti.
Se davvero Gasp si è contizzato sono dolori per noi, perché non abbiamo le possibilità del Napoli. Gasp in realtà è stato preso per la sua capacità di plusvalenzare, lo ha detto in conferenza stampa che gli hanno chiesto di fare quel lavoro.
Quindi la nostra realtà è questa, probabilmente non è arrivato nessun altro per ragioni squisitamente economiche.
Rod che non si è contizzato lo dimostra il fatto che in difesa. hanno preso 2 giovani al prezzo adeguato ma con ampi margini di miglioramento… altrimenti non avrebbe dato il placet … ma a differenza dei difensori, che ancora si trovano, per gli attaccanti i prezzi sono molto più alti anche per 20 enni che non hanno dimostrato molto … quindi il Gasp da vero fenomeno non fa spendere soldi inutilmente per giocatori che non reputa adeguati … nell Atalanta era lui che comunque dava il placet come ha più volte detto … non è che valorizzava tutti a caso ma avevano creato questa struttura in cui l area scouting era molto brava a scovare giovani ma l ultima parola l aveva lui come giusto che sia dato che è lui che lo deve allenare … il nostro problema è che Massara è arrivato a fine Giugno e l area scouting è stata rifatta completamente.. quindi per essere allineati e creare quello che ha fatto l atalanta ci vuole il tempo necessario
L’articolo citato di Piero Torri dice anche altre cose su Sancho: che non si allena, che dorme di giorno e sta sveglio la notte per comunicare con la ragazza e appena ha due giorni liberi vola a Los Angeles. Viva l’amore ma lontano da qua.
Rod, Gasperini non ha mai detto una cosa del genere. Quanto vi piace mistificare, forse un giorno ci direte perchè lo fate
Daemsi guarda che non è molto logico il tuo ragionamento, secondo te Massara prima ha trattato per altri giocatori e solo dopo ha ricevuto un no da Gasp? Io penso che parlino tutti i giorni e che Gasp avesse chiare le trattative in corso, non è che prima Massara tratta perdendo tempo e poi Gasp dice di no. Se la Roma era disposta ad investire 20 milioni + altri 20 di ingaggio per Sancho i soldi c’erano, Massara non è stato in grado di trovare un sostituto degno, un po’ per demerito suo un po’ perché è, giustamente, arrivato solo a giugno e bisogna dargli tempo senza eccessive pressioni.
Ti ricordo che è andato fino a Londra per sbloccare la trattativa Sancho (e per il 19enne del Chelsea) senza successo, puoi trattare vari giocatori insieme ma non puoi fare offerte a caso alle società e ai giocatori e poi tirarti indietro perché hai preso Sancho, al massimo sondi il terreno con l’agente ma poi per chiudere le trattative ci vuole tempo, soprattutto per giocatori di livello, per Sancho si è oggettivamente perso del tempo utile.
Karl è logico nel momento in cui ha trattato tot numero di giocatore di cui noi non sappiamo ne il numero ne i nomi, poi vedendo che non si riusciva a chiudere con il suo preferito Sancho che come hanno riferito non ha mai detto no…ne mentre si sono trattati altre figure ma per motivi diversi, come non valorizzare il giocatore di un altra società senza avere l opzione di acquisto, o per motivi di richieste troppo essose non si è chiuso…. è logico, e non ci molto a comprendere che per queste figure si è perso tempo proprio perche si cerca di trattare e ti prende tempo… non è che noi andiamo a rishciedere informazioni ad una società loro ci chiedono un importo e noi chiudiamo…ci vogliono settimane per riuscire a trovare la quadra se in particolare abbiamo limiti finanziari… poi per ultimi ci saranno stati i soggetti presentati al Gasp e che non sono stati avallati da quest’ultimo e sicuramente non avranno perso molto tempo nel decidere di non andare avanti… il vero problema secondo sono i costi troppo alti per un ruolo in cui la richiesta è alta ed i giocatori non sono molti… e credo si siano presi del tempo perche comunque il buco puo essere per ora coperto da altri giocatori
KArl ma cosa centra non perdere tempo con Sancho..ti tieni aperte piu posbbilità… se non chiudevi con Sancho chiudi con un altro… io non capisco come non ci arrivate… il problema non è Sancho che oltretutto leggendo quello che ha detto il Chelsea sono contento non sia venuto, ma che ci sono pochi giocatori a prezzi accessibili a noi… con Sancho o senza Sancho non sarebbe cambiato nulla perche comunque non ce ne erano altri che potevi acquistare…. che sia andato a Londra è normale che vai… perche a volte per sbloccare le trattative serve la presenza…e ti diro che secondo me anche la PRoprietà si è mossa personalmente…ma andarci in presenza non è sinonimo di certezza di chiusura della trattativa… si attendera il mercato di riparazione in attesa di vendere qualche esubero p giocatori che hanno terminato il ciclo qui da noi,tipo Baldanzi Pellegrini forse anche Dovbyk, per avere piu risorse finanziarie e poter avere maggiore scelta
Anche qui, nell’operato del Gasp, non vedo alcuna polemica contro Massara. Finalmente qualcuno che decide di non spendere soldi per chi non convince nel progetto di squadra. Mi sembra invece un grosso passo in avanti rispetto al passato e l’inizio della costruzione di qualcosa destinato a consolidarsi nel tempo.
sono due giorni che leggo solo critiche, per non dire altro. la Roma ha fatto acquisti e innesti mirati che non mi dispiacciono. il resto sono articoli giornalistici di cui non avremo mai conferme.
il vero problema sono state le cessioni. Milan e Juve hanno venduto pippe galattiche a cifre inimmaginabili, finanziando il mercato. in più aggiungerei che, il nuovo tecnico ha giustamente voluto vedere la rosa all’opera e si è fatto un’idea.
altrimenti da Baldanzi a Elsha, passando per Dovbik e senza considerare l’infortunato invendibile di Pellegrini, forse un tesoretto lo avresti potuto investire meglio.
ma basta con articoli e commenti disfattisti a prescindere.
Un sacco di gente si lamenta a prescindere, alcuni per secondi fini, altri per mera abitudine.
Per anni abbiamo imbarcato costose zavorre, tra avanzi di infermeria, figurine, calciatori in ruoli dove non serviva, fastosi rinnovi senza un fondato motivo.
Tutti errori che paghi caro in un club che fattura 200 mln di media in meno della Juve.
Quest’anno, per la prima volta, c’è stato un cambio di rotta, il DS ha cercato di agire in sinergia con l’allenatore invece di andare per i cavoli suoi, una cosa del resto auspicata da tutti.
Qualcosa è riuscito a fare, anche più di qualcosa, altro no, inutile ripetere cosa, non per colpa sua ma per limiti di budget e scelte dei calciatori individuati.
Non è stato possibile trovare un accordo tra DS e tecnico su piani alternativi e si è deciso di fermarsi, persino tenendo qualcosa in tasca.
Tra ciò che sarebbe accaduto prima, con qualche Schick, Nzonzi, Renato Sanches, Wijnaldum, da dare in pasto alla folla festante a Fiumicino, e niente, preferisco niente.
tanto per precisare che il talentuosissimo Dominguez, o presunto tale, oltre a non avere assolutamente le caratteristiche fisiche “dominanti” degli esterni che utilizza il gasp, è talmente ben considerato dalla sua squadra, il Bologna, che ha rifiutato 10+2 mil per il suo cartellino, da non averlo ha inserito nella lista per la Europa League.
Di conseguenza o non ci puntano per niente, oppure hanno già un accordo pronto per gennaio, a questo punto speriamo che non sia con la Roma.
Attenzione a crdere che le parole di Gasperini di ieri stiano a dimostrare che lui è tutto sommato soddisfatto del mercato, ma secondo voi un volpone come lui, da primo in classifica, anche se solo dopo due giornate, sfascerebbe tutto parlando male del DS e della proprietà ?
Invece ci sono due elementi che secondo me non sono molto chiari e mi suonano alquanto strani: primo, che è venuto a fare a Roma Dan Friedkin gli ultimi giorni di mercato? Non una dichiarazione nè tantomeno gli effetti speciali cui eravamo abituati. Secondo, non mi dite che il silenzio di Ranieri è normale, lui che lo scorso campionato parlava sempre e di ogni aspetto societario, ora è letteralmente scomparso, ieri per esempio ci poteva stare benissimo una sua conferenza stampa anziche far parlare l’allenatore.
Quanto al mercato, vedo uno strano ottimismo forse dettato dalle prime due vittorie; io però cerco di essere realista e mi ripeto su un punto: Gasperini ha un tipo di gioco e da quello non si smuove, questo gioco ha due must, fare una barca di gol e correre tanto per un ora e mezza; riguardo al primo punto, al netto dei gol di Soulè e di qualcun altro, Dovbyk (già scartato da Gasp) e uno spesso infortunato Ferguson non mi danno assolutamente alcuna sicurezza; riguardo al correre tanto, una rosa che non ha ricambi all’altezza incorrerà inevitabilmente nell’arco della stagione ad un calo notevole,ricordiamoci di quanti cambi faceva Gasp nei secondi tempi con l’Atalanta. Ritengo quindi che, o si comprerà a gennaio per rimediare ai limiti di questa campagna acquisti, o rischieremo seriamente di vedere ridimensionati i nostri obiettivi.
esatto……acquistare a condizioni inaccettabili chi è ancora ” acerbi ” serve solo a buttare soldi e a spingere Juric a sparlare m. sulla Roma….ben fatto così .
meglio così che prende le zavorre che ti porti dietro 5 anni e ti impiccano anche i prossimi mercati
ha bocciato le proposte/altrrnative del DS a sancho o altri richiesti
dire che con il DS va tutto bene è un eresia
Il ds non è all’altezza sia per lentezza sia per non aver nulla di concreto da proporre tranne 2/3 ragazzini
Forza Roma
i bambini dovrebbero scrivere sotto la supervisione di un adulto
fa male constatare l’analfabetismo dilagante che impedisce di interpretare correttamente le parole del mister…ma lasciamoli convinti che sia tutto a posto, sennò si “destabilizzano” 😉
E ti credo che li ha bocciati nessuno di questi avrebbe fatto il titolare
grande Gasp, non sono convinto di un giocatore, oltretutto a quei prezzi, non spendo tanto per spendere ma aspetto nuove occasioni piu’ funzionali nei prossimi mercati. Dimostrazione di un impegno su un progetto a lungo medio termine nella consapevolezza di dover portare avanti un percorso in progressione.
Ben venga un allenatore che mira a giocatori di valore e funzionali al suo progetto. basta, meglio nn prendere nessuno che piuttosto caricarsi zavorre sul bilancio. Già ne abbiamo tante. Ci sono 3 mesi per individuare i giocatori per colmare le lacune…
Dai Mister, adesso tocca a lei e i suoi colleghi, tanta fiducia da parte mia.
Dopo l’articolo di Repubblica per distruggere i rapporti fra Massara e Gasperini la stessa testata pubblica questo articolo.
Perfetto, ammesso che sia così cosa cavolo stai a pregare Sancho per un mese pendendo dalle sue labbra e farti prendere per il cxxo l’ultimo giorno di mercato che va all’Aston?
E poi in conferenza senti Gasp dire noi non preghiamo nessuno! Abbiamo buttato un mese in trattative inutili e qualche altro profili c’era su cui puntare.
Perché letta così o Sancho o niente significa che a prescindere andava bene Dovbyk e non mi pare Gasperini spendesse parole d’oro per lui.
La seconda metà del mercato l’abbiamo gestita da schifo.
ti ha detto chiaramente che si sono fatte trattative parallele, cosa che era scontata, e che nessuno ancora comprende…se leggi bene l articolo ti dice anche i motivi e te l ha detto anche ieri il Gasp in conferenza …tra le righe te l ha detto .. si sono presi qualche mese per trovare il giusto profilo che rientri nei parametri finanziari e che piaccia al mister … tutto ciò sembra facile a noi che siamo comodi sul divano e a chiacchiere siamo bravi … lolto più difficile nella realtà .. vedendo i prezzi che circolano fuori mercato sarà una lunga e difficile ricerca
Alla fine dei giochi, a freddo, il problema sorge quando svolgi sia la trattativa principale che quella parallela attingendo essenzialmente dalla Premier…non so se sia una pensata di Massara (in funzione dei suoi presunti contatti, che peraltro vedono un Monchi trionfante last minute, per quanto sia un rospo difficile da ingoiare), o un’ambizione da instant team manifestata da Gasp.
Dal momento che tutto l’ambiente di mercato aveva constatato che tentavi di fare “shopping selvaggio” (…) in Premier, quando poi, negli ultimissimi giorni, ti sei rivolto alle avide e disastrate squadre italiane, ti hanno preso per il collo, pensando che fossi comunque intenzionato a spendere.
Bene ha fatto Gasp a stoppare gli acquisti esosi dei piani C…ma la conduzione strategica del mercato lascia comunque perplessi.
Specie se si considera che l’attacco è il dichiarato pallino di Gasperini e che un trequartista a sinistra e, inutile nasconderselo, un centravanti più adattabile al suo gioco, erano considerati delle priorità.
Si può però ritenere che i tentativi siano andati così a rilento a causa delle mancate cessioni che, e lo si sapeva benissimo, erano molto, molto, difficili da realizzare.
Quindi, la via d’uscita, sta, anzitutto, nelle scadenze e, poi, nella rivalutazione (sul campo), non nell’accantonamento, di quelli che si voleva cedere…pare un po’ contraddittorio, ma è l’unica conclusione logica rimasta.
Anno zero…
se leggi l articolo c’erano anche giocatori di altre nazioni anche del campionato italiano …ma o erano troppi esosi o non piacevano … io preferisco arrivare a dicembre così che acquistare tanto per senza che sia convinto l allenatore … non è il numero dei giocatori che fa la differenza ma loro qualità e che siano adatti al gioco dell allenatore.. io abbraccio questa se il Gasp ha preferito ragionarci dato che le nostre risorse sono limitate …il vero problema sono gli acquisti sbagliati tipo Kumbulla che ci rimane sul groppone per anni e anni e affossa le casse societarie non permettendoci di poter acquistare liberamente negli anni successivi … qui tutti pensano vabbè se sbagli lo cacci oppure ne prendi un altro … ma nella realtà non funziona così
Molto probabile che il Gasp voleva solo un elemento di spessore e non mezze figure. In avanti malgrado le critiche che piovono su Massara la Roma non è messa male. E’ il reparto con più elementi a cui puoi sempre aggiungere anche Pisilli e il redivivo Pellegrini che possono giocare sull’esterno. Semmai è a centrocampo che serviva un elemento in più che a Gennaio dovrà necessariamente essere preso per dare più respiro ai centrocampisti.
lo ripeto per l’ennesima volta…. quanto serviva e mancava uno con Gasp alla Roma!!!
Peppa per Peppa me tengo le Peppe mie
la strada è tracciata, avanti con forza e coraggio
Echeverri in prestito per un anno è una sola, manco il Sassuolo lo avrebbe fatto, è un giocatore acerbo che ha bisogno di giocare, giocare e giocare per adattarsi al calcio europeo. Ha un potenziale enorme, da fuoriclasse, ma secondo me al Leverkusen non farà chissà cosa, ai tedeschi non mancano esterni forti, quindi io me lo sarei tenuto piuttosto che mandarlo in un campionato dove le difese non sono così incredibili. La soluzione giusta era un club di classifica medio bassa in Premier o in Serie A, dove le difese sono più toste
io sono il primo a credere in Echeverri
Mi sfugge il motivo per cui non è stato trattato Mikaudaze.
Punta centrale/lla sinistra, piede destro.
24 anni
ci sarà un motivo suppongo
certo che c’è il motivo.
prova in una telecronaca dove lui tenta drbling,finte e controfinte a nominarlo velocemente e ripetutamente……
sent che esce fuori !
da censuratte tute le telecronache.
Io ho fiducia in Gasperini però questo fatto che si fosse così impuntato su un giocatore come Sancho da non considerare nessun altra alternativa non mi piace per niente, mi è sembrata quasi una ripicca per qualcosa successo prima (mancato acquisto Rios ?), e questo non è il modo migliore per lavorare tra colleghi.
La dichiarazione ufficiale di ieri da parte di mister Gasperini,che ha esternato l’unità d’intenti tra lui e la società,mi ha enormemente fatto piacere.
Non oso immaginare quale can can si sarebbe scatenato con una diversa comunicazione,auspicata da tante aspidi del giornalismo nostrano,in primis Repubblica.
Ciò premesso, il compito che spetta a Gasperini -di approdare in Champions,come detto da lui stesso – non è facile,ma non lo è neanche per le altre pretendenti.
Inoltre l’operazione recupero di giocatori dati per partenti ( Baldanzi,Pellegrini e Dovbyk) è un’altra stimolante sfida che attende il grande tecnico piemontese,ma in questi salvataggi lui è un esperto.
Bravo Gasperini.
Come volevasi dimostrare, ciò che noi vedevamo quasi con enfasi idonei per la fascia sinistra, Dominguez George, Eguinaldo, etc. In realtà per Gasperini erano solo ripieghi anzi bocciature… Quindi lasciamo scegliere all’allenatore, chi va e chi viene, solo lui sa quali sono le caratteristiche adatte al suo gioco,i nostri pareri contano meno di niente, sono solo argomenti di discussione..
fatto bene perché nessuno di questi valeva i soldi che chiedevano.
come si fa a pagare 26 george che ha fatto appena qualche presenza in premier.
CHIARO che comprare tanto per comprare è un errore e questo lo abbiamo gia provato sulla nostra pelle.
Il nocciolo della questione è un altro: se è cosi come dicono, perchè si è provato a prendere giocatori che gasperini non ha voluto? non hanno una lista di giocatori che piacciono all’allenatore?
Posso capire sancho, ma un nene dorgeles che va al fenerbace per 15/20mln di euro, secondo me poteva essere un profilo alla gasperini.
Perchè andare su profili che sono panchinari senza esperienza?
Ci saranno cose che non sapremo mai, è stato un mercato strano e schizofrenico: prendo subito AL e Wesley a quasi 50mln di euro, ferguson in prestito con diritto, poi stop per svegliarsi gli ultimi 5 giorni di mercato; Up, Down, Up con il terzino e difensore centrale, poi tante trattative andate in fumo.
Addirittura partire per londra… per cosa? per un acquisto? no, una cessione? no.
In accordo NON creare tensioni, ma è evidente che si siano fatti errori di valutazione e applicazione sul campo da parte di massara.
Perchè dico questo?
Perchè a centrocampo non hai ne giocatori sufficenti numericamente parlando e ne cambi all’altezza… perchè non richiedere il prestito con un diritto di riscatto per gourna douath? Quanto esosa poteva essere la tratativa?
CONCLUDO, si poteva fare sicuramente di più e ora la palla passa a gasperini che avrà sicuramente delle attenuanti e scuse per quelle che saranno, spero di no, le sconfitte future.
sondiamo mercato sudamericano per Gennaio Brasile/Argentina qualcosa di buono a un prezzo
più consono forse si trova..
lo dovevi fare a luglio/agosto questo lavoro e prendevi un esterno sinistro di piede destro giovane e veloce a poco o nulla
una scommessa, ma pur sempre un giocatore a poco e da inserire in organico per il campionato
forse a livello scouting in stiamo indietro ultimamente
Forza Roma
Il presidente del Chelsea: “Avevamo un accordo per riscattarlo a 20 milioni, ma il calciatore nell’ultima stagione non si è presentato a diversi allenamenti, una volta neppure allo stadio per la partita, passa la notte a chattare con la fidanzata, il giorno dorme, come ha due giorni di riposo va a Los Angeles dalla sua amata. Per questo abbiamo preferito pagare la penale”.
Forse abbiamo scansato un altro palo!
il vero upgrade di questa nuova ciclo sta proprio nelle parole del Gasp di ieri …. si muovono all unisono tutti i reparti anche la società che deve essere presente, fisicamente o no, anche nelle trattative perche fanno la differenza … e poi il discorso finale in cui se lui non dà il placet per giocatori che non ritiene adeguati al progetto il giocatore non si prende … cosa che in passato non si faceva e ci ritrovavamo giocatori sul groppone per anni e anni … con gli allenatori che si lamentavano .. invece ora se si prende un giocatore l allenatore è responsabile quanto il DS.. gli errori ci saranno come sempre perché è impossibile non sbagliare mai … ma saranno molto più limitati rispetto al passato
fumo negli occhi sesto settimo posto e vai!
te piacerebbe……..
andatevi a leggere quello che ha detto il presidente del Chelsea su Sancho. Così vi mettete l’anima in pace e facciamo chiarezza sul suo mancato acquisto
Il presidente del Chelsea su Sancho: “Avevamo un accordo per riscattarlo a 20 milioni, ma il calciatore nell’ultima stagione non si è presentato a diversi allenamenti, una volta neppure allo stadio per la partita, passa la notte a chattare con la fidanzata, il giorno dorme, come ha due giorni di riposo va a Los Angeles dalla sua amata. Per questo abbiamo preferito pagare la penale”.
Forse abbiamo scansato un altro palo!
sancho, embolo, eguinaldo, dominguez, gimenez tutti soldi buttati, tutti inutili…… BRAVO GASP!!!! APPLAUSI!!!!
Gasperini nn si è Contizzato
la Roma ha preso Ghilardi Ziolkowsky El Aynaoui, più semplicemente i nomi fatti nn gli piacevano o avevano costi troppo alti, Senza fare uscite
Ma sono richieste sue questi tre? Non lo so rick…
Nemesi .. il Gasp oltre a fare richieste come Wesley … deve anche ascoltare quello che offre il DS che con l area scouting fa quel lavoro altrimenti non avrebbe senso averli.. il Gasp fa l allenatore e non può conoscere tutti i giocatori del panorama mondiale.. non avrebbe tempo … però se i presentano un giocatore lui lo studia e poi da o non da il placet… questo lo ha detto anche in riferimento al suo periodo dell atalanta .. racconto l aneddoto su un giocatore conosciuto , ora non li ricordo chi fosse, che gli fecero vedere il video e lui non lo conosceva e disse di prenderlo immediatamente perché aveva i movimenti ed i tempi giusti per il suo gioco .. questo è il modo giusto di operare
Si ma qua c’è qualcosa che non torna. Chi glieli ha proposti quei rottami? Pippo? Paperino? Pluto?
Rod non abbiamo le possibilità del Napoli?😳.il napoli sta spendendo solo grazie ad una politica ottima di player trading che è stata molto proficua x loro in questi anni..non ultimo Kvaraskelia ed Osimeh!il loro scouting ha funzionato bene ed hanno sempre introitato pure i soldi Champions a parte 2 anni fa!ma Adl non ha il becco di un quattrino ed i soldi non li ha mai tirati fuori perché non li ha!i Friedkin rispetto a lui sono un altro pianeta!prova a mettere il napoli senza Champions x 6 anni e con giocatori svalutati come è stato x la Roma…poi vedi dove era il Napoli con il pappone squattrinato!noi abbiamo cmq retto botta grazie ai soldi dei texani!quindi che il napoli è più ricco di noi non si può leggere
Ecco ..noi scriviamo e dibattiamo su argomenti scritti da persone che non sanno…..e ne esce una realtà distorta e fantasiosa…..la verità era molto più semplice…..non erano adatti e non valeva la pena buttare soldi o farli guadagnare ad agenti ed intermediari…..scelte sagge….e oculate……bravi!!!!❤️🧡
va preso antonio nusa
ora si capisce perché l’estate è meglio passarla con famiglia e amici al mare. senza seguire il calcio.
intervista dopo intervista, una dichiarazione dopo l’altra, emerge sempre di più l’accaduto. Noi dietro i giornalisti abbiamo passato un intera estate a commentare, arriabbiarci e deluderci del operato. Non c’era una notizia vera, neanche vagamente.
mo la colpa di chi è? dei giornalisti che campano di notizie? o nostra che crediamo al primo che apre bocca? senza contare che questa società ha dimostrato solo una cosa negli anni… non danno notizie in alcun modo ai giornalisti.
