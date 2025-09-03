Retroscena Gimenez-Roma: il Milan pretendeva 45 milioni per il riscatto

Sembrava tutto pronto per il maxi-scambio tra Roma e Milan che avrebbe portato Artem Dovbyk in rossonero e Santiago Gimenez in giallorosso. Un’operazione che aveva acceso le ultime ore di mercato, ma che si è infranta davanti alle richieste del club di via Aldo Rossi.
Dopo 72 ore di trattative serrate, con continui rilanci e tentativi di mediazione, la Roma si è vista presentare una condizione giudicata impossibile. Come riportato oggi da Il Messaggero, il Milan ha preteso per il diritto di riscatto dell’attaccante messicano una cifra che sfiorava il doppio rispetto al valore con cui Gimenez sarà a bilancio nel giugno 2026. Una richiesta che il direttore sportivo Frederic Massara non ha potuto accettare.
A rincarare la dose ci ha pensato anche La Repubblica, secondo cui i rossoneri avrebbero sparato 45 milioni di euro come cifra del riscatto, un prezzo che, se pagato, sarebbe diventato il più alto nella storia della Roma. Una prospettiva giudicata insostenibile sia dal punto di vista economico che strategico e che ha fatto naufragare l’affare.
Artem e Evan 40 gol in due ( tra coppe e campionato), a giugno prossimo vendi l’ucraino a 40 mln, riscatti l’ irlandese e Gasp si sceglie l’ altro centravanti.
invece ci sta che il Bilan abbia provato a prenderci per il collo (ci provano un po’ tutti, a dir la verità), bene ha fatto Massara
La Repubblica sta diventando un giornalino di barzellette…… in nome delle libertà si raccontano un sacco di notizie false, ci vorrebbe un po’ di serietà il che non guasterebbe
Tutte invenzioni. Tare ha detto pubblicamente che farebbero lo scambio; Massara ha detto pubblicamente che non è nemmeno mai partita la trattativa. Infatti noi abbiamo due centravanti di peso ed il Milan nemmeno uno…hanno solo Gimenez .
Gasperini ha detto pubblicamente che non è vero che Dovbyk non gli piace (e in entrambe le gare ha fatto staffetta con Ferguson).
Questi i fatti, il resto è fuffa
Il mercato è impazzito, ormai il valore dei giocatori è fuori controllo, concordo con Gasperini quando dice che all’ultimo non si sarebbe un inserimento di qualità, ma sisarebbe buttato un nome ad effetto senza vantaggio tecnico ( vedi Sancho). Oggi più che mai bisogna avere uno scouting forte per trovare ragazzi bravi e non fare mercato con i nomi, e di conseguenza pagare anche i procuratori che vendono il brand.
Sì ma solo quelli degli altri…
Quando se parla dei nostri, so sempre 2 spiccioli.
tutto giusto, ma sarebbe ora di farcelo questo scouting, purtroppo siamo molto indietro su questo aspetto, abbiamo dormito per anni dal portoghese in poi…
a 45 mln hanno fatto bene a lasciarlo dove sta…
ma pure a 25 guarda….
ci lamentiamo che Dovbyk sembri indolente a volte,
Gimenez passa 80 minuti a passeggiare sulla trequarti….
So d’accordo è stata na perdita de tempo sedesse co questi. In generale è proprio questo che nun m’è piaciuto de massara. Un sacco de trattative lunghe e inutile( pure Rios). Comunque mo è finita sta manfrina. Tutti cor Gasp e daje ASR.
questo neanche per 10 milioni l’avrei preso
a quelle cifre prendo un campione, non pippa gimenez
come volevasi dimostrare
Se son vere queste cifre posso solo dire che ha fatto bene Massara a mandare a quel paese sto Bilan del cacchio. C’hanno preso per un agrume da spremere e ricordo ancora come se fosse ora lo sconto che hanno preteso . Speriamo che il Mister svegli un pochino Dovbik e gli metta sulla coda quel pepe che gli manca. Forza ROMA sempre.
sempre forza Roma, il sempre si mette prima se no famo come i napoletani
e allora prepariamo la moka e che che parta la “barchetta in mezzo al mare che è diretta a santa fè…”
Volevano fare un Saelemakers-bis… giocatore rigenerato e non riscattato… Ma anche no!
Al Bilan so proprio forti, il giocatore non è un gran che ma vogliono i soldoni, io sinceramente dopo l’affare Abraham/Saelemakers non avrei manco più parlato con loro. Preferisco Dobvik che non sarà technico ma con i fatti i gol n’è ha fatti 17. Forza Roma
Ma la colpa non è del Milan, la colpa è nostra che memori della vicenda di Saelemaekers abbiamo ancora voluto fare affari e trattare con sti falsi.
Anzi in malafede penso proprio che lo hanno fatto apposta per farci perdere tempo e illuderci, strisciati makedetti.
mai più affari con il Milan… dopo salemaekers e gimenez, forse la Roma avrà imparato con chi ha a che fare?
Me fanno solo ride poracci
ma strano , l’ipervalitazione poteva essere richiesta anche per dobvik in uno scambio alla pari , mica siamo scemi, entrambe le società ne avrebbero tratto benefici per il bilancio senza esborso, ma sarebbe stato da ufficio indagini. Magari qualcuno ci ha anche pensato,, da qui lo spiffero giornalistico.Tutte supposizioni ovviamente.
Resta da vedere se il Milan lo voleva il riscatto di Dovbyk o si sarebbe accontentata solo del prestito secco. Da quello che si legge la richiesta di inserire un diritto di riscatto era sola della Roma e loro come sciacalli hanno sparato la cifra a caxxo, quindi MAI PIU’ AFFARI CON IL MILAN.
I milanari si credevano negozialmente forti…e i giornaloni li hanno sempre assecondati…
Ma in fondo, se pure dicessero il vero, era pur sempre un diritto: 25 o 45, a giugno non si poteva comunque tirarli fuori, in aggiunta a tutti gli altri riscatti.
Il rischio rimaneva, comunque, il simmetrico mancato riscatto di Dovbyk (a meno che i riscatti fossero reciprocamente condizionati ad essere simultanei…ma mi pare strano).
In ogni modo, questi se la tiravano oltre ogni limite: vedremo a fine campionato come il loro ambiente reggerà alla spocchia, finora inconcludente, di Gimenez e alle impuntature di Allegri.
L’augurio è che spocchia e impuntature gli mandino di traverso l’intera stagione (con disastro finale nei conti)…
A loro conveniva il prestito secco, a noi no, è finita lì prima quasi di cominciare.
Il diritto a 45 mln equivaleva a prestito secco, quindi nisba.
Personalmente non ho mai pensato potesse andare in porto, le posizioni erano due rette parallele, e un affare impossibile da concretizzare in poche ore.
@drastico
Nella geometria euclidea le rette parallele non si intersecano mai, a meno che non siano coincidenti, ma nella geometria proiettiva si incontrano all’infinito.
ovviamente non lo avresti mai esercitato… ma alla fine, se il giocatore ti serviva e soprattutto se dobvik non è di fatto così apprezzato, uno scambio di prestiti in sostanza “secco” forse in questo caso sarebbe stato utile.
non l’ideale, ma utile in questo momento
è chiaro che l’affare non si è fatto perché il milan pretendeva il prestito secco, che poi anche pretendere 45 milioni di riscatto equivaleva a imporre un prestito secco…
meno male che la Roma aveva tutta la libertà di non accettare.
questo fa una società seria.
speriamo che i tifosi aprano gli occhi.
ora si sa la verità
Sancho è un ex giocatore
il Milan pensava che avessimo l’orecchono al naso…
e per il centrocampo abbiamo pisilli, se ora non si può giocare con pisilli allora sarebbe una tragedia. cestiniamo allora tutto il settore giovanile che non siesce più a produrri o scovare veri talenti…
voglio credere che nella sessione di gennaio ci sarà tempo per un rinforzo instelligente, sostenibile
Facce ride??! 😂
Ce dovevano pagare loro per tenerce quel coso!! Forza Roma sempre.
Se pretendevano soldi sarebbe stata pura follia. Forza Dovbik.
Ma, non dicono che valore era stato dato a Dovbyk… 🤷
Ahahahha 45 milioni per quel pacco ma questi hanno pensano che abbiamo l’anello al naso
Furbi quelli del Milan. Volevano il semplice scambio e quando hanno capito che la Roma giustamente pretendeva il diritto di riscatto per evitare nuovi casi Salemekers, calciatore che noi abbiamo rivalutato, hanno sparato una cifra irragionevole. E poi siamo certi che questo Gimenez è meglio di Dovbik?
Tare per sparare così alto non voleva chiaramente più fare l’affare. Offeso per essere stato contraddetto pubblicamente da Massara? Bho vai a saperlo.
DOVBYK farà 20 gol..
Gimenez non lo so. manco lo scarpino destro di Dovbyk può fare.
Ma ‘sti 45 milioni li volevano in contanti ? O andavano bene pure i buoni pasto?
Bisognerebbe prendere la sana abitudine di vedere subito la fonte, poi se ci sta scritto Repubblica allora si evita di leggere.
Allora per Dovbik che ha segnato QUALCHE GOL piu’ del “fenomeno” messicano,quanto doveva chiedere per il riscatto?
Se la spiegazione è questa ovviamente non è certo colpa di nessuno se l’affare non è andato in porto. Nessuno della Roma ovviamente.
che il Milan come al solito volesse guadagnare solo lei è il segreto di pulcinella basta vedere cosa è successo con Abraham-Saelemakers per questo non ci farei più affari
Il punto non è che il Milan volesse guadagnarci soltanto “esso”…il punto è che non c’era un premio di rivalutazione (cioè un prezzo ragionevole di riscatto) a nostro favore, e che il rischio della rispedizione indietro di un Dovbyk ulteriormente svalutato, da vendere entro il 30 giugno prossimo, alla disperata (col suo ingaggione lordo), era insostenibile.
In sintesi, volevano che le potenziali perdite e difficoltà derivanti dall’operazione le sopportassimo solo noi…
Gimenez sarebbe stato un ottimo centravanti per Gasperini, ha potenzialità, avrebbe fatto molto bene alla Roma. Solo che a cifre minori ci sono sul mercato giocatori più forti, ad esempio Nicolas Jackson ( è rimasto al Chelsea per l’ infortunio di Delap), oppure Emegha che era più giovane e secondo me potenzialmente ancora più devastante.
Secondo me potremmo pentircene di non aver preso Gimenez, il Milan probabilmente ne potrà godere dell’ acquisto del messicano in futuro. Con tutti i centrocampisti e attaccanti che il Milan ha potrà fare benissimo.
Con i vari Modric Rabiot Pulisic Leao Jashari Saelemakers potrebbe fare 20 gol tranquillamente
Ah quindi gimenez vale ora 45 milioni ma veramente stiamo scherzando qui.
Non è per niente ma se gimenez vale quelle cifre allora dovbyk a questo punto dovrebbe valere almeno 55 milioni visti i gol fatti l’ anno scorso ed essere stato il capocannoniere della liga due anni fa.
è un rapace dell’ area di rigore, sul filo del fuorigioco è letale, va spesso al tiro e può essere molto pericoloso. Ma tanto in caso Mancini ci potrà mettere più di una pezza 😉
Il calciomercato è ormai diventato schizofrenico in mano ormai a procuratori,agenti,fondi vari etc…,rispetto al pasato ci sono pochi campioni veri,molti giovani di prospettiva,diversi buoni giocatori e tanti scarsoni ipervalutati.
Su i giovani e gli scarponi c”e da tempo una speculazione che ha messo in ginocchio finanziariamente molte società,bene ha fatto la Roma a non farsi prendere alla gola da acquisti folli ad alto rischio,tipo i George e i Gimenez di turno,fortunatamente,mia opinione abbiamo schivato, x volontà del giocatore,la pallottola impazzita di nome Sancho.
Sono CERTO, che lo stesso gioco al rialzo sia stato fatto dal Bologna con Dominguez. Dal Chelsea e dal ManCity
Mi sfugge il motivo per cui a monte non siano andati su Mikaudaze, che può giocare come punta centrale e ala sinistra, di piede destro.
Magari hanno fatto dei sondaggi e non era interessato a trasferirsi in Italia, chissà… Per ogni trattativa che trapela (anche quelle false) sapete quante ce ne sono che non iniziano nemmeno perché non ci sono i presupporti, magari causa agenti sbagliati o indisponibilità varie?
45 milioni di calci nel sedere… Con le scarpe rinforzate con la punta metallica…
io avevo previsto un 40-45 milioni e un eventuale esborso di 10 milioni in caso di scambio con Dovbyk. Il fatto che sia a bilancio alla metà non c’entra nulla con la valutazione. Oggi per un buon attaccante con il suo storico e a metà carriera quello devi chiedere, il problema come al solito siamo noi che abbiamo pagato quella cifra un giocatore 5 anni più vecchio e che è imparagonabile con Gimenez. Il mercato oggi è così, cifre assurde per giocatori che 10 anni fa ti avrebbero chiesto la metà, per esempio Lucca….35 milioni….Lucca!!!
In effetti i due sono imparagonabili, Dovbyk 12 reti (spesso decisive) giocando spesso da riserva e infortunato, il bidone argentino 5, quasi mai importanti.
Forse ho capito male io, quindi Gimenez varrebbe 45milioni? Ma non diciamo stupidaggini. La realtà è che oramai il mercato è in mano a speculatori e giocatori che guardano unicamente ai propri interessi. Pur di guadagnare un euro in piu’, sparano cifre da capogiro neanche avessero chissà quale “pedigree” Fa bene la Società ad evitarli come la peste.
Se Gimenez vale 45 milioni, Kone, Soule e Svilar quanto valgono? 145 l’uno… E perché Dobvyk dovrebbe valere di meno, che ha segnato più di Gimenez? Boh…
Tutto fumo negli occhi per il popolo, solo cavolate. Se ci fosse stato il diritto di riscatto e non l’obbligo, avrebbe avuto senso e se dimostrava di valere quei soldi, si comprava, altrimenti via. Questo è un ragionamento ammissibile e logico. Il resto è solo fuffa.
Hai ragione, purtroppo regna l’ignoranza
strano che i nostri non abbiano accettato, intanto loro con soli 9 milioni prendono rabiot, mentre noi con 25 la riserva di cristante.
Come no, dicevate così pure dei grandi Walker e Joao Felix l’anno scorso. Peccato che Rabiot sia stato scaricato dal Marsiglia per un rendimento ormai declinante, prendendo a pretesto il litigio con l’altro tizio, e che guadagni più di 5 milioni netti all’anno, senza contare la provvigione alla mammina. Poi alla fine dell’anno vedremo se El Aynoaui sarà la riserva di Cristante, considerato che l’anno scorso pure Konè aveva iniziato da riserva di Anka Sbilenka…
Rabiot prende 6 milioni netti all’anno, El Aynauoi ne prende 1.5, eccoti la differenza…..
Dicevo io che vi era qualcosa di poco chiaro Dirigenza rossonera a parte, Tare se l’era acchittata bene Rispose bene Massara: “Scambio Dovbyk-Gimenez col Milan? Contenti di Artem, ognuno si tenga il suo. Cerchiamo un giocatore per la zona difensiva”
Menzoniero e Repubblica lasciano il tempo che trovano Ma se fosse vero che pretendevano un riscatto da 45milioni stanno fuori di testa Tare, occhio ad all’abuso di allucinogeni fanno male
Ahahaha se Gimenez vale 45 milioni, non capisco perché il Milan voleva disfarsene…
purtroppo gli abbiamo fatto un grosso favore per saelemakers, ghisolfi ha sbagliato a non inserire un diritto di riscatto, o comunque a non trovare altre soluzioni sul mercato, perché De rossi aveva chiesto esplicitamente un’ esterno di sinistra e, con tutti i soldi che aveva a disposizione, poteva investire su un futuro asset della società, invece di rispedire al Milan un giocatore pronto per fare la differenza. Ce ne sono a bizzeffe di giocatori con più potenziale di saelemakers
Sancho se aveva voglia di giocare a pallone allenandosi seriamente era molto più forte di saelemakers. Un giocatore devastante
SE SI FOSSE FATTO uno scambio alla pari con dovbyk sarebbe stato top, ma quella cifra la spendo per il riscatto di ferguson se dovesse mantenere le aspettative.
Forse non è ancora chiaro che le strisciate, nonostante i tempi siano cambiati, considerano qualsiasi altra squadra come vassalli. Per loro è normale pensare che se qualcuno per qualsiasi motivo dovesse avere un vantaggio di qualsiasi natura, spetterebbe di diritto a loro prima che alle altre. Posso figurarmi facilmente il loro volto stupito di fronte a un’evidenza diversa, come a dire “scusate, che sta succedendo? Chi è questa persona che mi è passata davanti? Qualcuno faccia qualcosa!”. Tutto questo è valido ancora di più per quanto riguarda i loro tifosi, che siano gente anonima, youtuber, pennivendoli, giornalisti, ecc.
Prendo il caso del Napoli che glielo ha sbattuto in faccia 2 volte in 3 anni: è più lo stupore per non averlo vinto loro lo scudetto rispetto al complimentarsi qualcuno che ha fatto meglio di loro; è una difformità nel continuum, un intermezzo, un’increspatura sul mare piatto. Se un’altra squadra dovesse aprire un ciclo (purtroppo sembra che sia proprio il Napoli a essersi messo nelle condizioni di farlo, ma il discorso vale per tutti) sarebbe non solo un grosso problema a livello sportivo per le strisciate, ma un vero e proprio dramma umano/psicologico per tutto il loro popolo.
Questo è solo uno dei numerosi motivi per cui ringrazio ogni giorno i miei genitori di avermi fatto romanista.
Come già detto in una precedente chat NO deciso ai mercenari tipo Rios e Sancho, che sposano la causa giallorossa sulla base de quanto me paghi?
Ci siamo già passati con il viscido brasiliano Emerson che comprammo mezzo rotto ai tempi di Capello-Sensi che si commosse fino alle lacrime quando si presentò in tribuna con la gambetta ingessata e venne osannato dal popolo giallorosso, per poi mettere in scena l’anno successivo la presunta depressione per non presentarsi al ritiro della squadra ma intanto flirtava con la strisciata b/n dove finì per approdare raggiungendo l’altro infimo soggetto Capello che di notte scappo da Trigoria per raggiungere Torino perché aveva capito che il povero Sensi non aveva più risorse per accontentarlo….Meditate gente meditate
Sempre Forza Roma
Con Rios i soldi erano da investire, se penso a lui e kone assieme mi mangio le mani
Detto ciò, sono tutti così i giocatori ormai provano a spremere il più possibile durante i loro 10/15 anni di carriera assieme ai loro procuratori
è piu scarso di dovbyk e vale 45 mil!? Se trallallero, i pacchi me li vedo in tv al massimo
daje Roma daje
avere gasperini che rilancia i calciatori è una manna dal cielo, ma inizia ad essere anche pesante che altre squadre chiedano costi impossibili proprio perché sanno che gasperini può fare questi lavori impossibili
Quindi il Milan ci stava per dare un attaccante fortissimo da 45 mln di euro…, Il Milan tengo un attaccante forte , dal valore di 45 mln e lo scambio con quella poveretta di Dovbyk,ed il bello non è chi lo scrive, ma chi ci crede pure.
Altra cosa che se vera “scagiona” Massara. Avremmo fatto un Saelemakers bis – ti prendi il giocatore, lo rigeneri, e poi non lo puoi riscattare. Gimenez è stato pagato 32m, e da quando è al Milan ha perso valore… che senso ha mettere il riscatto a 45m? Ecco, nessuno. Tare sperava di avere il coltello dalla parte del manico… e invece picche. Ovviamente per i giornalai l’incompetente era Massara che non riusciva nemmeno “a dare a Gasperini il centravanti che voleva”…
Scagiona?
È stato lui a farci perdere tempo andando dietro a trattative impossibili mica noi.
Poi mi puzzano ste trattative con il benfica.
tutto è dubbio
l’unica certezza è che ci siamo risparmiati un paio di gol di Dovbyk contro di noi
sicuri come la morte
Col Milan non bisogna fare affari!
Allora fino a lunedì sera Massara era un incompetente e incapace a chiudere trattative. Oggi è bravissimo perchè ha schivato proiettili pericolosi tra proposte irricevibili e calciatori con la testa altrove…sarà che siamo un pò isterici in questa città? Sarebbe il caso di farsi un esame di coscienza ed ammettere che chi conduce trattative per mestiere ne capisce un tantino più di noi?
45 mazzate sul cranio
Rabiot sul mercato è una botta di fortuna, ti capita una volta su diecimila di trovare un giocatore così a un prezzo irrisorio e che ha rotto i rapporti col proprio Club. Il Milan non l avrebbe preso senza l’ infortunio di Jashari, e la Roma non l’ avrebbe mai preso ( altro stipendio improponibile e una madre rompi scatole come pochi come agente). Ma poi il Milan non ha il FFP e ha guadagnato 100 milioni solo da Reijnders e Thiaw, oltre a 20 per Theo e altre cessioni
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.