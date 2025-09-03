Retroscena Gimenez-Roma: il Milan pretendeva 45 milioni per il riscatto

Sembrava tutto pronto per il maxi-scambio tra Roma e Milan che avrebbe portato Artem Dovbyk in rossonero e Santiago Gimenez in giallorosso. Un’operazione che aveva acceso le ultime ore di mercato, ma che si è infranta davanti alle richieste del club di via Aldo Rossi.

Dopo 72 ore di trattative serrate, con continui rilanci e tentativi di mediazione, la Roma si è vista presentare una condizione giudicata impossibile. Come riportato oggi da Il Messaggero, il Milan ha preteso per il diritto di riscatto dell’attaccante messicano una cifra che sfiorava il doppio rispetto al valore con cui Gimenez sarà a bilancio nel giugno 2026. Una richiesta che il direttore sportivo Frederic Massara non ha potuto accettare.

A rincarare la dose ci ha pensato anche La Repubblica, secondo cui i rossoneri avrebbero sparato 45 milioni di euro come cifra del riscatto, un prezzo che, se pagato, sarebbe diventato il più alto nella storia della Roma. Una prospettiva giudicata insostenibile sia dal punto di vista economico che strategico e che ha fatto naufragare l’affare.

Fonti: Il Messaggero / La Repubblica