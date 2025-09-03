Sancho, arrivano smentite sulle parole del patron del Chelsea: non ha rilasciato dichiarazioni

AGGIORNAMENTO – Nella giornata odierna, sul quotidiano la Repubblica, erano circolate delle dichiarazioni del presidente del Chelsea, Todd Boehly, in cui parlava di Jadon Sancho dipingendolo come scarsamente professionale. Come riporta Fabrizio Romano, però, le citazioni riportate sulla stampa di casa nostra sarebbero false: Todd Boehly non ha rilasciato alcuna intervista ai giornali italiani.
Spuntano nuovi dettagli sul mancato arrivo di Jadon Sancho alla Roma, con retroscena che confermano le difficoltà caratteriali dell’esterno inglese. Secondo quanto riportato da La Repubblica, il presidente del Chelsea ha rivelato i motivi per cui il club londinese ha rinunciato a puntare su di lui, nonostante un accordo già trovato per il riscatto.
“Avevamo un accordo per riscattarlo a 20 milioni, ma il calciatore nell’ultima stagione non si è presentato a diversi allenamenti, una volta neppure allo stadio per la partita, passa la notte a chattare con la fidanzata, il giorno dorme, come ha due giorni di riposo va a Los Angeles dalla sua amata. Per questo abbiamo preferito pagare la penale”, ha dichiarato il patron dei Blues.
Parole che confermano un quadro problematico e che rendono più chiare le difficoltà da parte della Roma di arrivare a dama con Sancho. Nonostante le qualità tecniche restino indiscutibili, il suo atteggiamento fuori dal campo continua a sollevare dubbi.
Al centro della vita del talento ex United non sembra esserci più il calcio, ma la relazione con la rapper americana Saweetie, con la quale Sancho passa gran parte del tempo. Un contesto che ha influito sulla scelta finale del Chelsea e che getta più di un’ombra sulla sua carriera, oggi ripartita dall’Aston Villa di Unai Emery.
Abbiamo schivato un proiettile, altroché. È praticamente un ex giocatore, tipo Origi (sempre se tutto ciò sia vero eh, magari smentisce tutti e fa una bella annata)
Come fa’ a fare una bella annata un elemento simile, nemmeno come portachiavi
Infatti, il problema è che abbiamo perso troppo tempo dietro a sto personaggio.
Però ho la sensazione che, in questo caso, Massara non abbia molte colpe, vista l’insistenza acclarata di Gasp per ingaggiarlo. Penso sia stato un abbaglio del tecnico che non era a conoscenza dell’attuale situazione del giocatore (o ex giocatore). Ipotizzo che anche per questo Gasp ieri abbia rilasciato l’intervista con toni distensivi, perché si sarà reso conto di avere alcune responsabilità anche lui.
La cosa strana è che queste notizie escono ora, a mercato chiuso e, aggiungerei, dopo la FONDAMENTALE intervista di ieri di Gian Piero Gasperini. Fino a ieri, dal danceur Zazzeroni fino all’ultimo dei radiolari, passando per tutte le gradazioni di giornalisti ed “esperti” di mercato vari, stavano a dire “eh beh, certo che non aver preso Sancho, eh beh, certo che Massara, eh beh la società…”. Oggi ci dicono quello che… tutti già avevano intuito (Massara incluso, che ha detto chiaramente che non c’erano le condizioni per questo acquisto, dieci giorni fa ormai e anche Gasp in conferenza stampa aveva parlato chiaro) e cioè che questo calciatore non ha la “testa” giusta per dare garanzie sufficienti. Credo peraltro che la Roma abbia mollato questa pista da quel dì, e Massara lo aveva detto, ma questa cosa era diventata una soap opera, quindi daje a spararle di ogni, proprio per poter dire, alla fine, che la Roma si era fatta “beffare”. Sta storia insulsa di “Sancho sì Sancho no” è servita insomma da detonatore per fomentare lo scontento daaaaa piazza, in un anno in cui si sapeva (Ranieri lo ha detto mesi fa) che il mercato sarebbe stato “complicato”, come minimo, per ragioni oggettive (bilancio, FPF), ma queste cose non ci entrano nella capoccia, evidentemente. Ma del resto era prevedibile che quest’anno, con la Lazio inguaiata e la Roma a 6 punti e con un gioco e un allenatore convincenti, la stampa romana, le radio ecc. si sarebbero focalizzate sul “malcontento” daaaaaa piazza, su Gasp che tira i vasi a Massara a Trigoria quando lo vede e sul fatto che ci siamo fatti scappare… Jadon Sancho.
Se la notizia e’ vera questo e’ proprio sce..o, e allora il povero stupidotto Massara, massacrato perche’ non era stato in grado di prenderlo , diventa un genio. Spero in futuro in un maggior equilibrio da parte di tutti.
Avevo intuito che ci stava praticamente sotto x la fi*a. Sarebbe stato l’ennesimo winhaldum, hummels ecc ecc a farsi la luna di miele a Roma con lauto stipendio !! vai vai da zio Monchi che goduria 👋😅
A me pare che il ragazzo abbia perso la testa.
Se poi, anche il Chelsea ha ravvisato comportamenti poco professionali…io non credo che questo, alla Roma, avrebbe fatto di meglio eh…
Anche a livello realizzativo, lascia molto perplesso.
Una cosa è chiara: a Roma non ci voleva venire. E quando devi pregare un calciatore come lui di venire qui, allora…è meglio che resti dove sta.
Ha ragione Gasp: meglio valorizzare Pellegrini, Dovbyk e Baldanzi.
Poi chissà, magari a gennaio ci fanno una bella sorpresa, SE siamo ancora in lotta per lo scudetto.
adesso che diranno tutti i pollacchioni che hanno dato aria ai denti ? Come al solito…..negano pareri….cambiano Nick e i peggiori diranno : l’avevo detto senza averlo detto mai.Spero ci serva a tutti per non sparare sentenze a “pen di cocker”…………
“gmr” c’è annata bene. Sto Sancho panza oramai è finito, anche se potrà far bene sul campo è deleterio per i compagni a causa dell’atteggiamento che ha avuto nei confronti di chi lo ha stipendiato. Forza ROMA sempre.
però tra i pennivendoli c’ è anche chi ha detto; ” una volta che non si è arrivati a prenderlo dalla Roma sono state fatte uscire certe voci”.
Il presidente del Chelsea mi pare sia anche nel consiglio di amministrazione della Roma vero? certo che quando non si arriva all’ uva sta società farebbe di tutto proprio eh….dopo Danso mo pure Sweetie…..sta Roma… sta Roma…. quante se ne inventa. Ma non è meglio se certa gente scatarra in aria e aspetta??
lo avevo pensato anche prima di sta notizia,questo fa la fine di zaniolo
Ecco sul forum bisogna dar retta a @uno vecchio
Occorre equilibrio nei giudizi , parlare quando si hanno le giuste informazioni. Non avventarsi come tori infuriati appena si vede un panno sventolare
Non bisogna servirsi del forum per le proprie antipatie, per evitare sbagliati effetti valanga.
Il giornalismo(?) della carta e delle radio ha bisogno di sensazionalismo , non bisogna cadere nel tranello dell’emozione ma mettere in moto il cervello. Con Sancho , pur essendo un ottimo giocatore, probabilmente l’abbiamo scampata.
Dani74 condivido ogni parola ma che dico, ogni virgola di quello che hai scritto. Giù il cappello!
È colpa di Massara, che non si è intromesso nella relazione seducendo Sweetie e permettendo a Sancho di esser poi libero. Ricky ne stai facendo di tutti i colori.
ahahahah
ahahah
@dani74: lo avevano detto alla DS alla prima di campionato, quindi a mercato aperto. E se lo sapevano loro, lo sapeva anche la Roma…
😁
È colpa di Massara che ci è stato appresso un mese e non ha trovato un’alternativa accettabile per il Mister.
je dovevà trovà ‘na pischella romana, ‘na bella trapper coatta così veniva di corsa
Mamma mia quanto ce la siamo vista brutta!
Pensa un po’ che piombo avremmo preso….e c’hai perso pure un mese.
la cosa che dovrebbe fare riflettere sul serio é che il Chelsea ha dovuto pagare una penale …nella vita reale ci sarebbero tutti i motivi per interrompere ogni rapporto e senza pagare lo stipendio ..questo é.uno dei mali del calcio di Oggi
Abbiamo avuto Renato Portaluppi, re del carnevale di Rio, Cicinho che ha visto Gesù al trentesimo shottino (chissà se gli ha ritirato la patente) Adriano in depressione alcolica…ci mancava il mancino innamorato ( magari avrebbe preteso di andare in campo con il cellulare. (ma quando suona il cellulare a Sancho, se ferma ‘r gioco?). Mamma mia, milioni di cartellino, milioni di ingaggio, milioni di commissioni…
meglio averlo perso, peccato il tempo sprecato per lui
Eh, e l colpa del tempo sprecato di chi è?
hai capito che proiettile abbiamo schivato? gasp, tenta il recupero di dovbik
pellegrini e baldanzi è meglio. poi a gennaio si vedrà.
sfr ❤️❤️💛
A gennaio hai sempre i paletti del PFP
Paul David. E’ vero ma hai sempre i venti milioni di Sancho a disposizione per altri acquisti. FRS
Meglio pellegrini di Sancho
T@sette uno ce scherza ma per Pellegrini questa è l’ultima occasione. È vero che ha fatto i soldi a palate ma se vuole continuare a giocà a pallone a un certo livello deve dare tutto e deve risorge come giocatore. Se fallisce co Gasperini chiude la carriera de calciatore. Per cui te dico ce potrebbe esse la sorpresa.
Pericolo scampato,altro che valore aggiunto.
Bene ha fatto Massara a dirgli passo e chiudo.
A onor del vero è Sancho che non ci filava proprio, per non dire altro di peggio. Invece a Roma avrebbe potuto innamorarsi di una bella lupacchiotta e in campo avrebbe fatto faville…oppure no 🤔… Mah! Speriamo che i nostri mancini si adattino bene a sinistra. Alla fine invece di rientrare devono solo andare sul fondo e crossare al centro col piede buono…come si faceva una volta
Ma pensa te… Lo dicevo scherzando ma a quanto pare tenevo ragione. Adesso capisco perchè il Chelsea se ne voleva liberare Gli è partita proprio la brocca Ehh, “l’amour”😅
Non era il Chelsea a volersene liberare ma in Manchester United ma il succo non cambia.
Bene ha fatto Massara.
” troppo il tempo perso dietro a Sancho” ( non e riferito a te Basara
ma Sancho era la prima e quasi unica scelta per Gasperini doveva provarla di tutte e non è che andava tutti i giorni dal concessionario per guardarla ( visto che molti pensano a come si fa un acquisto nel calcio ).
Ingo ma Gasperini non credo poteva sapere che questo non ci sta con la testa, quindi va capito perché a lui il giocatore tecnicamente piaceva, ma Massara in tempi non sospetti ha detto chiaramente che non c’erano le condizioni ne le intenzioni da parte del calciatore di fare questo matrimonio. E parecchi di noi lo hanno massacrato per questo. Io credo che dovremmo portare tutti un po’ più di rispetto per il lavoro altrui, noi giochiamo in chat ma queste persone maneggiano soldi veri e devono renderne conto ai loro datori di lavoro…
Perché lo abbiamo cercato, avremmo fatto un grosso errore a prenderlo, per fortuna è rimasto in Inghilterra. Si può criticare Massara per il tempo perso su di lui, ma anche Gasp per concentrarsi su questo profilo e basta, l’ errore è comune.Non ci avrebbe migliorato, solo appesantito i conti.In questi 4 mesi trovate l’ attaccante giusto e famola finita co sta storia.
Però a dire il vero Massara già prima del debutto stagionale aveva detto che non c’erano nè le condizioni nè le motivazioni, quindi quanto ci sia stato dietro sarebbe da capire.
Ma poi scusate, avete visto la fanciulla Sawatiee? Ma è già un miracolo che Sanchetto
riesca ad allacciarsi le scarpe, altro che presentarsi all’allenamento su…
non chiediamo i miracoli.
chiunque è libero di fare le proprie scelte e anche subirne, in futuro, le conseguenze……. anche estreme
si, ma quando quelle scelte influiscono anche sulla “vita” di altri, non è che si possa fare proprio tutto quello che si vuole, tanto è vero che il chelsea ci ha rimesso del denaro per le “bizze” di questa!
Il miglior NON acquisto della stagione , daje 🤙🏼
Le avvisaglie ci sono sempre state, talvolta è più importante conoscere i giocatori caratterialmente, e il loro stile di vita.. Che tecnicamente! Possibile che Alla Roma non sapessero queste cose? e nonostante ciò hanno insistito fino alla fine, con il rischio di toppare miseramente… Ora la patata bollente passa all’Aston Villa..
La “patata bollente” è il problema di Sancho.
O’Rey… AHAHAHAHAHAHAHAHAHAH…
E’ sempre Repubblica, d’accordo, ma certo i campanelli d’allarme non sono arrivati solo da loro.
Mi chiedo, ma possibile che uno come Gasperini, così intransigente nel commitment da parte dei propri giocatori, volesse proprio uno così?
Eppure le conferme sono arrivate da lui in persona, una cosa che mi rende perplesso per la grande fiducia che ripongo nel tecnico.
Anche Emery non è uno stupido…poi penso che entrambi hanno provato con Zaniolo e forse la conclusione è che nessuno è perfetto.
In ogni caso mi sembra di poter dire che si tratta più di una pallottola schivata che di un’occasione mancata.
Anche perché questo ti sarebbe rimasto sul groppone per 5 anni a 5 mln netti.
Sono confuso, lo ammetto.
Come sai è un bel po’ di tempo che avevo capito che il problema non era Sancho che non voleva venire alla Roma ma Sancho che (almeno per ora) ha smesso di essere un calciatore.
Si era capito dal fatto che anche il Borussia D. non ci pensasse proprio a riprenderlo. Idem il Chelsea. Che il ManUtd lo volesse sbolognare a tutti i costi. Che altri fossero rimasti ben lontani (incluso Juve).
La Roma ha fatto i suoi tentativi per arrivarci, perché un giocatore del genere a 20 milioni è regalato. Poi evidentemente si sono resi conto che sarebbe stata una scommessa rischiosissima e hanno mollato. Giusto così.
Ma credo che questo sia accaduto da qualche settimana e la telenovela successiva sia tutta dei media. Lo stesso per lo scambio Dobvyk Gimenez.
Per questo penso che il mercato sia da 6.5. Per chi abbiamo preso ma ANCHE per quelli che non abbiamo preso. (come spesso accaduto in passato).
Gasperini si limita all’aspetto tecnico.
Da quel punto di vista il giocatore è fortissimo.
Non è tenuto a fare valutazioni caratteriali, quelle spettano ad altri.
Nè può sapere che questo idiota ha il cervello, le pulsioni e i comportamenti di un preadolescente in pubertà.
Poi non capisco bene: per non presentarsi addirittura alla partita credo ci siano gli estremi, se non per la rescissione, almeno per richiami, multe, messe fuori rosa e penalità assortite.
Non capisco perchè dice ste cose oggi e non al tempo.
Non dico non sia vero eh, ma se se ne usciva prima magari ci faceva un favore.
Wtf io ricordo bene che anche dopo che Massara ha messo una pietra tombale su Sancho questo sito, riportando le notizie dei giornali, ha continuato a sostenere che la trattativa fosse ancora aperta. E da lì, chiaramente, tutti ad inveire su Massara che non chiude la partita…
Mmmh…ragazzi, sono convinto fino a un certo punto.
Gli allenatori tra di loro si parlano, si scambiano opinioni sui calciatori, sotto ogni punto di vista, figuriamoci.
Insomma, queste sono cose risapute nell’ambiente, se veniamo a saperle noi, pensa loro.
Gasp non poteva non essere al corrente che Sancho da tre anni praticamente non la struscia, un sospetto te lo fai venire e chiedi in giro, magari non ad Amorim, l’attuale tecnico dello United, che ha tutto l’interesse a toglierselo dalle bolas.
Insomma, alla fine sarei per ammettere che Gasperini, per quanto possa essere un fuoriclasse sul campo, è pur sempre uno che la grande piazza l’ha solo vista di striscio, certi giocatori non si è mai sognato di chiederli, l’Atalanta solo da due/tre anni ha cominciato a puntare gente da 20 mln.
L’errore di valutazione in fin dei conti l’aveva fatto anche con Zaniolo, sul quale c’era già abbondante letteratura disponibile.
Solo che lì si trattava di un semplice prestito con diritto di riscatto, qui rischiavi di impiccare la società per 5 anni, una società che si muove in regime di S.A.
Mi piacerebbe sapere se Ranieri ha ficcato il naso in questa storia, perché lui, a differenza di Gasperini, ha esperienze manageriali di alto livello in giro per l’Europa, certe cose dovrebbe essere in grado di annusarle.
Telenovela tutta dei media? Non lo so, Gasperini fino alla vigilia di Roma-Bologna parlava di un Sancho che “non ha mai detto no alla Roma”.
E poi parliamoci chiaro, fosse stata una storia chiusa da settimane per la Roma, il tempo di individuare un sostituto gradito e nei limiti del budget c’era.
“Limiti” per modo di dire, perché l’investimento complessivo su questo bambacione sarebbe stato di 80 mln di euro per 5 anni, un bagno di sangue, altro che Pastore.
In conclusione, io da questa storia, per fortuna finita bene per noi, io traggo l’insegnamento che non bisogna concentrare troppo potere nelle mani di nessuno.
A ognuno il suo, nel proprio ambito di competenza.
Capito perchè è rimasto in Inghilterra?
Facendo così evita 1 ora e mezza circa di volo in più per gli USA o eventuali scali.
Questo è quanto, un povero idiota.
Ho pensato la stessa cosa.
ma vai a giocare in Mls e non rompere, pericolo scampato
A questo l’ho fiutai prima de subito. Sarebbe stata na croce peggio de Pastore, Renato Sanches e NZonzi messi assieme. C’avrebbe portato ancora più giù…
gran peccato che non è andato alla Roma Sancho..
Ma speràmo che devasti l’Aston Villa de qull’infame pelato flamenquero de sto casso
Ma io dico, al posto di questo qua Massara non poteva provarci a metà agosto per un prestito di Trossard? Tanto si era capito che questa era una trattativa chiusa. Gasperini più che Sancho in se voleva un giocatore dal pedigree importante che avrebbe messo subito El Sharawy in panchina. L’Arsenal avrebbe avuto tutto il tempo per trovare un rimpiazzo di livello, tanto stiamo parlando della terza scelta a sinistra. Invece l’Arsenal, sapendo che la Roma era disperata gli ultimissimi giorni di mercato, ci ha presi comprensibilmente per la cravatta.
Ma non solo Trossard, anche altri 3-4 nomi in prestito. Sabatini faceva un operazione e ne scandagliava altre quattro
Il famoso pelo che tira più di un carro di buoi…
Di sti tempi che il pelo non si trova più, tocca cambiare il detto….. 🤣🤣🤣
FORZA ROMA SEMPRE!
Già detto in un post prima di metà agosto sul forum, lo ripeto, Gasperini voglioso di giocarsela subito per Chiampions e primissimi posti ha preso un grosso granchio e la società ha cercato di accontentarlo, Massara aveva capito da un pezzo che era una sola, ha cercato nel frattempo di cercare alternative di prospetti giovani, tutti reputati non all’altezza dall’allenatore perché voleva già un giocatore pronto, anche lo stesso Chiesa non voleva rinunciare ad un centesimo del suo spropositato stipendio da panchinaro di lusso del Liverpool, fine dei giochi. Hai Soule’, Dybala, Bailey, Baldanzi, Elsharawy, Pellegrini, 6 nomi per due posti per i due trequartisti dietro la punta, Gasperini cercherà di spremere quanto possibile fino a che li avrà a disposizione, probabile che tra gennaio e luglio-agosto 2026 almeno 4 se non 5 saluteranno, in queste due finestre di mercato verranno presi almeno 2 top tra i calciatori giovani adatti al calcio di Gasperini a prezzi individuati congrui dalla Roma. Dobbiamo avere fiducia in Massara e Gasperini, forza Roma.
se massara cercava profili giovani alla portata doveva chiudere per nene dorgeles …
pericolo scampato …
Ma senza.soldi sono questi i giocatori che puoi avvicinare, fuori di testa, infortunati cronici o ragazzini di Bella speranza.
secondo me il rimpianto sarà nene dorgeles …
per fortuna che non l’abbiamo preso,per un pelo…
già, per un pelo…
L ‘ articolo è di repubblica e qualche dubbio lo solleva ma , se le cose. stanno così , sta bene dove è. Però vista la ragazza un po’ lo capisco .
Ti rendi conto? Questo ha l’oro nei piedi e perde tempo appresso alla gnocca di quella, quando potrebbe averne a bizzeffe. E non mi venite a parlare dell’amore, 25 anni li abbiamo avuti (quasi) tutti…
a me questo non mi ha mai ispirato fiducia ma proprio meno di zero..
C’è gente che rimpiange ‘sto scappato de casa…
sesso droga e rock and roll
La questione è: la Roma ha avuto queste informazioni? E se è così, soprattutto, quando le ha avute? Perché sapere queste cose e perdere un mese appresso a un soggetto del genere sarebbe gravissimo e senza scusanti.
Che cialtrone Massara che non ci ha portato questo fenomeno… vero? Dove sono adesso tutti i giornalai di turno beninformati? Nessuno sapeva questi retroscena? Massara ha parlato che mancavano le “motivazioni da parte del giocatore”… ma tutti giù a dire che l’incapace era Massare che non riusciva a prendere Sancho. Bah! Forza Massara – e forza Baldanzi (che è un bravo giocatore e lo dimostrerà).
l’abbiamo scampata bella !
ha fatto bene in tutto sua per sancho sia per Dominguez sia per quello del Chelsea ,doveva scovare uno forte a poco prezzo li si vede il manico
Sta bene in chat con la fidanzata.
Però, la domanda è più insistente di prima.
Ma davvero siamo stati più di un mese dietro a questo?
Tanto l’abbonamento lo faccio da 35 anni, però, stando a quanto riportato dalle varie “fonti di informazione” (giusto ribadirlo…), la domanda è sempre quella.
Ma veramente abbiamo perso quasi un’intera finestra di mercato per prendere sto tizio?
mammamia ma ogni tanto un’analisi un po’ più profonda e meno sbrigativa la fate?
sicuramente un ragazzo che sta in un momento di sbandamento (e menomale che almeno lui stia sbandando per amore..e non altro) , ma se il Sergente di ferro Gasperini voleva provarci lo stesso (con questo genio del calcio..e ha dimostrato già di esserlo al Borussia) magari il gioco valeva il rischio? Ma tanto ormai tutto si liquida con un commento.due righe..
o si osanna (anche l’ inosannabile) o si distrugge definitivamente.
GASPERINI è stato chiaro, lui lo voleva fortemente (e mica è scemo..),ma essendo romanista ormai da tanto tempo , sò anche che forse meglio così perché per quello che leggo questo aveva le ore contate con la maggior parte di voi.
e a Roma poi di frasi terminali siamo i maestri indiscussi…
Può darsi pure che sto ragazzo fosse uno dei tanti profili vagliati da Gasperini ma che l’entourage giallorosso fosse a conoscenza di simili retroscena ci credo poco. All’interno di una qualsiasi Società, vi sono delle regole e dei paramatri da rispettare In base a quanto dichiarato dal Chelsea, Sancho aveva superato i limiti. “Di notte chattava, di giorno dormiva” A causa dei suoi comportamenti strampalati, chissà quanti contrasti e discussioni ci saranno state Prima di accusare gl’altri fareste bene a leggere gl’articoli
Poteva chiede il trasferimento in MLS, almeno stava vicino alla sua amata, evitando de dove’ chatta de notte.
Basta con questo giocatore. oscurate il canale. la vita va avanti e la vita da questo punto di vista è la Roma.
Col senno di poi, a questo punto, ci è andata bene che non è venuto da noi. Non ci serviva un altra “testa” alla Cassano style.
Sempre attuale il noto: ” Val più un pelo di………Spe4riamo che la stessa fiamma non prenda pure Sinner….
Sinner non è umano, è intelligenza artificiale
E Massara è andato appresso a sto tizio per diverse settimane.
Gli obbiettivi di Sancho non farsi male quando gioca vedere la ragazza e prendere i soldi il resto non gli fregava niente
Ma se Sancho fosse arrivato, sarebbe mai uscita questa notizia? E, qualora fosse uscita, gli avremmo dato credito oppure l’avremmo ritenuta la solita bufala da pennivendoli?
mi dispiace ma io non sono così contento di questa notizia!
non sono arrabbiato per il fatto che non sia arrivato questo giocatore, sono particolarmente arrabbiato dell’operazione in se. ora, che il mister chieda un giocatore o dia indicazioni riguardo le caratteristiche di un giocatore e di comune accordo venga individuato il sancho di turno mi sta bene, ma prima di investire su un giocatore dal costo non trascurabile non viene fatta alcuna “indagine”? non si cercano informazioni? non si cerca di capire carattere, mentalità? come si intende costruire una squadra, prendendo i numeri che escono fuori da un database e facendo la somma? se avessimo investito soldi su questo giocatore chi avrebbe pagato i danni? chi si è occupato di questa operazione? spero che all’interno della società qualcuno si faccia venire più di un dubbio!
perchè a me, a questo punto, sono venuti tanti dubbi e non solo sull’operazione sancho.
chi mi garantisce ora come ora che tutti gli altri acquisti rispondano a delle caratteristiche non solo tecniche ma anche comportamentali, mentali, professionali in generale?
La società ha messo i soldi per Pastore, per Renato Sanches… È come quando compri una macchina usata, a volte ti dice bene e a volte no!
mi sembra che nel tuo discorso manchi un elemento essenziale:
la Roma non ha preso Sancho.
pericolo scampato… ex giocatore che sta fallendo ovunque
grazie Monchi che hai preso Sancho Panza !
adesso dopo la Roma rovinerai anche l’Aston Villa.
Vuoi vedere che con Bailey l’affare lo abbiamo fatto noi?
SFR
non tutti i mali vengono per nuocere, meno male che non l’abbiamo preso questo qua, di gente problematica a Roma ne abbiamo già abbastanza; che poi manco fosse Maradona, dai su
L’unica cosa grave è tutto il tempo buttato dietro a sto montato, che poteva essere impiegato in maniera più proficua.
@capitan america
Ti posso confermare che quello che scrivi sono fattori che vengono considerati da diversi club, e quello con cui collaboro mi ha mandato due volte in Asia anche con un kit per effettuare registrazioni video per filmare interviste con giovani ragazzi e calciatori chiedendo di rispondere a voce e filmando il tutto, determinate domande e vedere le reazioni dei calciatori in questione. Mi chiedevano anche di comprendere come vivevano suddetti giovani, come andavano negli studi ed i loro programmi giornalieri, interrogare I genitori e qualche allenatore che li conosceva bene. Io cercavo quindi di comprendere più cose perché proprio dettagli che i 2 principali club con cui collaboro volevano trarre un profilo super dettagliato per ciascun calciatore ritenuto di un certo rating di potenziale. Poi tutto quello che filmavo veniva girato ad una psicologa del club per trarre anche un profilo comportamentale. Qui come detto dal capo scouting, si sta chiedendo al club di investire cifre anche superiore ai 5 zeri, quindi anche queste analisi e valutazioni di ogni calciatore considerato come obiettivo di mercato viene curato, e penso sia giusto così.
