Sancho, arrivano smentite sulle parole del patron del Chelsea: non ha rilasciato dichiarazioni

AGGIORNAMENTO – Nella giornata odierna, sul quotidiano la Repubblica, erano circolate delle dichiarazioni del presidente del Chelsea, Todd Boehly, in cui parlava di Jadon Sancho dipingendolo come scarsamente professionale. Come riporta Fabrizio Romano, però, le citazioni riportate sulla stampa di casa nostra sarebbero false: Todd Boehly non ha rilasciato alcuna intervista ai giornali italiani.

Spuntano nuovi dettagli sul mancato arrivo di Jadon Sancho alla Roma, con retroscena che confermano le difficoltà caratteriali dell’esterno inglese. Secondo quanto riportato da La Repubblica, il presidente del Chelsea ha rivelato i motivi per cui il club londinese ha rinunciato a puntare su di lui, nonostante un accordo già trovato per il riscatto.

“Avevamo un accordo per riscattarlo a 20 milioni, ma il calciatore nell’ultima stagione non si è presentato a diversi allenamenti, una volta neppure allo stadio per la partita, passa la notte a chattare con la fidanzata, il giorno dorme, come ha due giorni di riposo va a Los Angeles dalla sua amata. Per questo abbiamo preferito pagare la penale”, ha dichiarato il patron dei Blues.

Parole che confermano un quadro problematico e che rendono più chiare le difficoltà da parte della Roma di arrivare a dama con Sancho. Nonostante le qualità tecniche restino indiscutibili, il suo atteggiamento fuori dal campo continua a sollevare dubbi.

Al centro della vita del talento ex United non sembra esserci più il calcio, ma la relazione con la rapper americana Saweetie, con la quale Sancho passa gran parte del tempo. Un contesto che ha influito sulla scelta finale del Chelsea e che getta più di un’ombra sulla sua carriera, oggi ripartita dall’Aston Villa di Unai Emery.

