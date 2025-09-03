Ladri in casa Wesley: disavventura a Casal Palocco, il vigilante mette in fuga i malviventi

Spiacevole episodio per Wesley, il neo-esterno della Roma che ha regalato a Gasperini il primo sorriso sulla panchina giallorossa con il gol contro il Bologna. Come riportato da RomaToday, una banda di ladri ha fatto irruzione nella sua villa di Casal Palocco approfittando dell’assenza del brasiliano, attualmente in Sud America per le qualificazioni al Mondiale con la Seleção contro Cile e Bolivia.
I malviventi si sono introdotti nel giardino e hanno preso di mira l’Audi del calciatore, parcheggiata all’interno del garage. Intorno alle 19:30 di martedì, però, la loro azione è stata interrotta dal vigilante che sorveglia la zona, distante poche centinaia di metri dalla via Cristoforo Colombo. L’uomo, intervenuto tempestivamente, ha messo i ladri in fuga, evitando conseguenze peggiori.
Resta da chiarire l’entità del bottino, ma ciò che è certo è che il pronto intervento della vigilanza privata ha scongiurato danni ben più seri. Sul posto sono arrivati i Carabinieri della stazione di Casal Palocco, che hanno avviato le indagini.
Fonte: Roma Today
neanche é arrivato già i ladri
Gli ha detto bene… Sulla mia zona in una notte si son fatti una decina di appartamenti Li hanno completamente ripuliti E’ gentaglia ben organizzata
Erano Cancellieri, Luca Pellegrini, Romagnoli e Zi’ Pedro: la Banda dei Complessati
Il classico benvenuto di questa città di animali…
In effetti il Brasile è l’emblema della sicurezza 😄 Capitano dappertutto queste cose. Non scadiamo sempre nell’esterofilia (roba da italiani che hanno massimo una esperienza di viaggi brevi col pupo, moglie e ombrellone al seguito). Sinceramente trovo peggiori, uniche nel loro genere e fastidiose le buche di Roma. Quando guidi pare de ballà er Charleston o de sta su una diligenza in fuga dai comanche.
sono daccordo con la scimmia nuda.
a Rio ti salvi se abiti dal 10′ piano in su’ …. sennò son caxxi… e calcola che per entrare in qualunque condominio che si rispetti hai la guardia armata nella garitta blindata.
vetri oscurati dell’auto SEMPRE.
A Rio si muore per un paio di scarpe, e non è una battuta purtroppo.
❤️🧡💛
Non offendiamo gli animali.
tutto vero ma la situazione da noi negli ultimi 15 é peggiorata a livelli impensabili e i ladri italiani che c’erano prima so quelli che c’è stanno ora… la differenza la stanno a fa’ gli stranieri
viaggio per lavoro in brasile una volta l’anno e a livello di sicurezza in paese fa paura: filo spinato nei giardini ed elettrificato, non puoi camminare di notte, se hai il telefono in mano te lo rubano dopo due secondi etc etc. parlo portoghese e non sono il classico turista. non per difendere le magagne dell’Italia ma davvero all’estero non è che si stia ovunque meglio. A Tolosa si vive bene 🙂
Welcome to Italy
volevano rapire wesley?😩
Pare le telecamere mostrino un panzone con un cappotto da pinguino che cercava liquidità per sistemare alcuni indici finanziari.
La polizia indaga.
così si che mi piaci ahahah. Genialità allo stato puro, grandissimo
Zebrati come minimo…
welcome to Rome.
So sicuramente laziali
in Brasile con tutte le persone che girano possono succedere cose peggiori. Là in Sudamerica tra poveri e drogati ne succederanno di tutti i colori
in Sudamerica girano le peggiori droghe possibili, nelle favelas ti possono far rimanere in mutande in un secondo
È stato Nacho 😀
ricordo male o, a settembre 2001, dei ladri rubarono in casa del nostro terzino destro brasiliano?! 🤣🤣
Nooon avete capito niente: è stato Zenone che dopo aver visto l’elenco dei giocatori di Europa League aveva pensato fosse arrivato Vinicius a Roma….. 😉
hahahaha, ottime battute ironiche, e si e’ stato Zenone…
Ogni tanto capita che riescono a prendere I ladri?
Paese alla deriva grazie ai nostri capi.
so’ stato io co’ mio cuggino, volevo la maglia originale della partita col Bologna e lui la coppetta del migliore in campo, l Audi non mi piace neanche e manco i rolex
