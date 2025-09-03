Ladri in casa Wesley: disavventura a Casal Palocco, il vigilante mette in fuga i malviventi

Spiacevole episodio per Wesley, il neo-esterno della Roma che ha regalato a Gasperini il primo sorriso sulla panchina giallorossa con il gol contro il Bologna. Come riportato da RomaToday, una banda di ladri ha fatto irruzione nella sua villa di Casal Palocco approfittando dell’assenza del brasiliano, attualmente in Sud America per le qualificazioni al Mondiale con la Seleção contro Cile e Bolivia.

I malviventi si sono introdotti nel giardino e hanno preso di mira l’Audi del calciatore, parcheggiata all’interno del garage. Intorno alle 19:30 di martedì, però, la loro azione è stata interrotta dal vigilante che sorveglia la zona, distante poche centinaia di metri dalla via Cristoforo Colombo. L’uomo, intervenuto tempestivamente, ha messo i ladri in fuga, evitando conseguenze peggiori.

Resta da chiarire l’entità del bottino, ma ciò che è certo è che il pronto intervento della vigilanza privata ha scongiurato danni ben più seri. Sul posto sono arrivati i Carabinieri della stazione di Casal Palocco, che hanno avviato le indagini.

Fonte: Roma Today