“ON AIR!” – FERRAZZA: “Gasp critica la Roma dai canali del club, mossa intelligente”, ROSSI: “Il mister sa che è la sua ultima grande occasione e non vuole bruciarsela”, NARDO: “Ora ci aspettiamo il colpo a gennaio”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Gasperini parla con toni super pacati, dicendo cose normali e non negando la delusione per non aver avuto i rinforzi che voleva. La Roma offre un’immagine più serena. Questo non significa che non vengono smentite le tensioni durante il mercato o che non ci siano stati attriti con Massara, ma questo rientra nella dialettica normale di quello che avviene in un club di calcio… Gasperini e Massara sono due professionisti, poi certo, sarebbe meglio se andassero d’accordo, ma questo non garantirebbe mica i risultati. Nella Roma prevale il professionismo, ed è quello che conta…Gasperini sa che questa è la sua ultima grande occasione in una grande piazza, e non se la vuole bruciare perchè non è arrivato un giocatore…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Siamo abbastanza esperti per capire che non va tutto bene. L’intervista di Gasperini è apprezzabile, perchè serve ad abbassare subito i toni di una città che ci mette poco a scaldarsi. Però non possiamo fare finta che sia cancellato quello che è successo negli ultimi giorni: Massara da una parte e Gasperini dall’altra hanno mosso le loro truppe cammellate. “Gasp furioso” non è frutto di chi scrive, ma di colloqui informali dei diretti protagonisti, e raccontarlo non è fare il male della Roma…Speriamo che le parole di Gasperini mettano un punto, non vorrei che alle prima occasione dicesse “io avevo chiesto Sancho“, allora non mi piace. Ci siamo già passato con Mourinho, che prima parlava di mercato sostenibile e poi dopo tre mesi lo definiva “mercatino da sette milioni”…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Massara faceva sapere di non aver mai pensato di dimettersi. Fra l’altro se la Roma ritiene di essersi rinforzata, ma perchè il ds si dovrebbe dimettere? Detto questo ieri parla Gasperini perchè Massara non è Monchi o Sabatini, non è un battitore libero, è l’esecutore di una linea, è uno strumento dell’area sportiva, altrimenti ieri parlava Massara…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Mandare Gasperini subito a parlare è un segnale di debolezza. E’ come il governo che chiude il Leoncavallo: non puoi aver paura del dissenso. Certo, sono situazioni diverse, ma mamma mia, ma fateli parlare…Qua, vi piaccia o non vi piaccia, c’è la mano di Ranieri. Lui ha voluto che si facesse questa intervista perchè ha capito che il momento non era il massimo. La fissa di Gasperini è avere attaccanti forti, e la Roma secondo me non doveva puntare su El Aynaoui o Wesley, ma puntare tutto su Lookman, lì avresti fatto un piccolo salto…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Gasperini dice certe cose dai canali del club, e questo secondo me è un segnale importante. Racconta di cose che non sono andate, di richieste non esaudite, che tutti i giocatori proposti nelle ultime ore non gli andavano bene. Questo è un piccolo passo avanti rispetto a prima, dove l’allenatore era lasciato da solo. Ora c’è Gasperini al centro, e può criticare la Roma dai suoi canali, e per me è una mossa intelligente. Che il mercato è incompleto te lo dice lui stesso…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Pochi centrocampisti a disposizione? Gasperini ci dice che ha questa necessità di avere tante scelte in attacco. Fra l’altro penso che a centrocampo ci proverà Pellegrini, il suo obiettivo è di utilizzarlo lì, non lo vede con il passo e con lo spunto per giocare dietro le punte. E c’è Romano, che potrà avere delle chance…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Io un tentativo su Dominguez lo avrei fatto. Ma se il discorso è: prendo Dominguez adesso ma poi non posso prendere nessuno a gennaio, beh allora ci penso… Adesso però diamo tutti per scontato che a gennaio arriverà un signor esterno. Però a gennaio è difficile fare il colpone, di solito a gennaio si fanno ritocchi…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Gasperini mi è sembrato molto istituzionale, non penso abbia detto tutta la sua verità e non abbia manifestato tutte le sue emozioni. Ma non ha alzato la voce, e questo mi sembra un elemento positivo…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Gasperini col gruppo è a posto, anzi un paio di calciatori che sono fuori dai radar potrebbero anche rientrare. Non capisco perché, pronti e via, non si è preso il Lookman della situazione. Bailey lo conosco poco, non so se possa essere quella cosa lì…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “Ho visto Gasperini molto allineato rispetto a quello che ha detto. Le cose che mancano le ha rimandate a gennaio, se ci sarà qualcosa da correggere lo si farà in seguito. Questo fa il paio con il fatto che è riuscito a entrare nella mente dei giocatori, tanto è vero che la Roma gioca già in maniera molto diversa rispetto a pochi mesi fa. Ho trovato un Gasperini sereno, in grado di proseguire la stagione in maniera concreta…”

Paolo Marcacci (Radio Radio): “Sul fronte comunicativo è accaduto qualcosa di importante e storico: il canale tematico di un club si è messo a disposizione degli sfoghi di un allenatore, ma dall’interno, senza prestare il fianco a intermediazioni e polemiche. Dietro c’è la regia di Ranieri…”

