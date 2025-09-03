Borussia Dortmund, Fabio Silva rimanda ancora l’esordio: rischia altre 4 settimane di stop

La Roma lo aveva seguito a lungo in estate, salvo poi vederlo prendere la strada della Bundesliga. Fabio Silva, attaccante classe 2002 del Wolverhampton, era tra i principali obiettivi giallorossi per rinforzare il reparto offensivo, ma alla fine ha scelto il Borussia Dortmund. Una scelta che, per ora, non gli sta portando fortuna.

Come riportato dalla stampa tedesca, l’avventura in giallonero del giovane portoghese non è ancora iniziata: l’attaccante è fermo per un infortunio all’adduttore che lo tormenta da settimane. Lo stop si sta rivelando più lungo del previsto e il debutto con la maglia del Dortmund è stato rimandato ulteriormente.

Nei prossimi giorni Silva si sottoporrà a nuovi esami strumentali per capire la reale entità del problema, ma le prime stime parlano di un’assenza che potrebbe protrarsi per altre quattro settimane. Una brutta tegola per il Borussia, che sperava di avere subito a disposizione il talento portoghese.

Fonte: Bild