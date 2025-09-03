Borussia Dortmund, Fabio Silva rimanda ancora l’esordio: rischia altre 4 settimane di stop

La Roma lo aveva seguito a lungo in estate, salvo poi vederlo prendere la strada della Bundesliga. Fabio Silva, attaccante classe 2002 del Wolverhampton, era tra i principali obiettivi giallorossi per rinforzare il reparto offensivo, ma alla fine ha scelto il Borussia Dortmund. Una scelta che, per ora, non gli sta portando fortuna.
Come riportato dalla stampa tedesca, l’avventura in giallonero del giovane portoghese non è ancora iniziata: l’attaccante è fermo per un infortunio all’adduttore che lo tormenta da settimane. Lo stop si sta rivelando più lungo del previsto e il debutto con la maglia del Dortmund è stato rimandato ulteriormente.
Nei prossimi giorni Silva si sottoporrà a nuovi esami strumentali per capire la reale entità del problema, ma le prime stime parlano di un’assenza che potrebbe protrarsi per altre quattro settimane. Una brutta tegola per il Borussia, che sperava di avere subito a disposizione il talento portoghese.
Fonte: Bild
Altra pallottola schivata?
Iniziamo ad assomigliare a Neo versione Boris: bbbucccioodeecuuuuulllll….
ahhahah grandissimo! scena epica!
Beh, dai, la faccenda Bailey è stata già abbastanza grottesca, se ci aggiungevamo Sancho e Fabio Silva sarebbe stata drammatica.
In ogni caso, io non credo che siamo stati più di tanto appresso a Fabio Silva.
Certamente non potevi contemplare una terza punta in organico da oltre 20 mln di euro.
Penso sia stata considerata un’opzione in caso di cessione di Dovbyk, un’eventualità che però non è mai diventata minimamente concreta.
mai piaciuto, non capisco dove sono le sue vedove…tutte sparite
a noi gia c’ha detto male con bailey
Siamo al quinto anno di gestione Friedkin.
Sono stati spesi molti soldi e fatti molti errori gravi.
Spendere male i soldi non può salvarti da critiche anche dure.
Con l’arrivo di Ranieri l’apprendistato dei Friedkin sembra essersi concluso e siamo in una nuova fase, più incoraggiante.
L’arrivo di Gasp e un mercato razionale sono segnali a mio parere positivi e mi piace darne atto alla proprietà dopo le (mie) forti critiche del passato.
Ciò ovviamente non assicura trofei e traguardi, ma una maggior competitività direi che oggi è più vicina.
Sempre Forza Roma, con un po’ di fiducia in più.
però, a detta di tanti, Massara è un fesso perché prende Bailey che si è infortunato….
Si ragazzi però il lupo perde il pelo ma non il vizio.. Massara è da censurare i giocatori a cui si è interessato sono uno peggio dell’altro. Bailey, Ferguson, F.Silva, Sancho con i problemi sentimentali e ora non voglio andare a vedere gli altri, tutti con problemi fisici a rischio di stop e non brevi.. Cioè, ridateci Ghisolfi per favore! Alla fine non ha ceduto Angelino e menomale. Chi ci giocava sulla sinistra quest’anno mio nonno?
Ao
a volte ce dice bene pure a noi
questo e’ stato un mercato folle.
un giocatore appena sopra la norma 50 mln
un giocatore appena decente o futuribile 20-30 mln
gli esuberi vendita a prezzo di rottame
Certi acquisti dimezzeranno il valore durante la stagione
In queste condizioni aver puntato su giocatori giovani , a me e’ parso intelligente
Tutto il mercato della Roma mi e’ parso intelligente ( compatibilmente con le risorse economiche ) A gennaio avremo le idee piu’ chiare e piu’ tempo per capire
Credo che Gasperini ci riservera’ sorprese con Pellegrini , Dovbik, Baldanzi
Finalmente molti capiranno che la pozione magica nel caso di Gasperini non esiste. Ma esiste un lavoro serio e la programmazione
e sono 2
capirai che perdita
Enghe .gne gne. manco Fabio Silva abbiamo preso …Gasperini imbufalito per i mancati arrivi di Sancho e Fabio Silva…dai continuate… forza
è rotto?!??!!?!? stranissimo che non lo abbiamo preso!!
😆😅😂🤣😭😭🤣😂😂😅😅…per fortuna…. altrimenti avremmo dovuto scrivere decine di post sulla bontà delle scelte di Massara e Gasp 😭😭🤣😂
Azienda Ospedaliera pallottole schivate….
” Mercato insufficiente perché non abbiamo preso Sancho, Fabio Silva, Dominguez, Gimenez…” Siamo già a due pallottole schivate, mancano ancora Dominguez e Gimenez, è ancora insufficiente?
Ma perchè,
tu volevi spendere 20Ml per un campione che il BOLOGNA (non il Liverpool, il Bologna) non mette neanche in lista UEFA?
Fai pure 4, su Gimenez fidati di uno che vive a Milano, in confronto Dovbyk in campo è un incrocio da Rambo e Predator.
no perché non abbiamo preso nene dorgeles , mikautadze e rios . queste erano prime scelte
Evviva la faccia di Cristante, che non conosce sorta d’infortunio muscolare.
Il buon Bryan c’ha la ferraglia al posto delle articolazioni.
A zeno’ se mo se rompe te faccio cancella ‘😂😂😂
Fino a qualche tempo fa, certi neuro-destabilizzati stile Karsdorp e asini zoppi alla Pastore, Renato Sanches ecc. li accoglievamo a braccia aperte con tanto di contratti autocastranti.
Magari Sancho e Fabio Silva non saranno a quei “livelli” (Sancho, in realta’ sono sicuro che lo sia…), ma io ci vedo un grande progresso gestionale a evitare almeno alcune di queste sole d’antan. Ogni tanto, sarebbe bene dire qualcosa di Romanista e riconoscere anche i meriti della nostra squadra e di chi la gestisce.
Faccio anche notare che “er gioiello” Tyrique George alla fine non e’ andato da nessuna parte, manco al Fulham. E’ rimasto al Chelsea.
Di lui e di Dominguez der Bologna, altro campionissimo, mi piacerebbe contare i minuti in campo alla fine di questa stagione.
quello del bologna non sta nemmeno nella lista uefa
Sancho è rotto in testa, peggio de Pastore all’anca….
pagato uno sproposito dai tedeschi, a quelle cifre abbiamo preso Soule’, mi viene da ridere se faccio il confronto
Dispiace per il giocatore. Ma abbiamo già infortunati in rosa. Non si può dire ‘menomale non è venuto’ oppure ‘menomale che Sancho non è venuto…bravo Massara’. Ma bravo de che? Perché non ha acquistato? Siamo all’ipocrisia e si cade davvero in basso. Elogiare per non aver comprato…ma dai. Tra l’altro alcuni non sono voluti venire (buon per noi).
Sancho ha rifiutato la Roma e non viceversa.
Ma meglio che non sia venuto non ci servono apatici. Soulé è una sorpresa si muove bene. Per me 45 minuti li riesce a fare ad alti livelli non 90 minuti. Per questo servono valide alternative.
Bailey se si riprende è forte molto, spero che si riprenda al meglio.
Massara voto 5.5/6. Poteva fare meglio? Assolutamente sì. Adesso le riserve vanno bene (Ghilardi, Pisilli, Rensch, sono giovani e possono migliorare), ora servono titolari: uno forte come Koné, un terzino sinistro, un’ala sinistra.
Stando a svariate fonti, il Borussia avrebbe speso ben 26milioni piu’ bonus Ops…
Si se si infortuna bailey e’ fracico
Entre x il buon silva recriminiamo.
Ma er sor sancho , parlamose chiaro ma se era quello de dortmund ma lo davano a 20k euri? Ce sara’ la magagna . Magari je stavamo simpatici e cha dato na mano
Non sono e non sarò mai uno sportivo che gode delle disgrazie altrui, anche perche sono infortuni che possono capirare e non erano sicuramente preventivati, poteva succedere anche a noi, visto che il primo proiettile lo abbiamo preso noi per primi…..
Il mio vero rimpianto è Rios…gli altri meglio perderli che trovarli
rios kone me vie da piagne, dovevi prenderlo a tutti i costi rios
a tutti i costi di cosa.. lo minacciavi?… l offerta piu alta era la nostra.. lui ha scelto il Benfica …Luiiiiiii….
Per rios offrivi uno stipendio piu alto al giocatore, sai come funzionano le cose? noi abbiamo offerto di piu del benfica ma pagamenti dilazionati come acquisto in 3 anni, ma per l’ingaggio benfica ci ha superati e ha pagato in una sola tranche Rios al palmeiras
avrei fatto uno sforzo per Rios (non avrei preso EA) e avrei accettato questo finale amaro di calcio mercato perché i soldi erano stati destinati a comprare chi voleva Gasp, chi indicava lui fortemente giocatori per cui vale la pena spendere come spiegato da lui 2 giorni fa
il Chelsea quindi ha voluto tentare il bluff per costringere la Roma a prenderlo per una cifra fuori mercato. È inutile c’è poco da fidarsi ma almeno stavolta gli è andata male a giugno manco dieci milioni gli danno
se uno corre male si infortunia, é tutto lì per quanto riguarda infortuni muscolari la sfortuna c’entra ma fino a un certo ounto
al di la di come è andata, 4 settimane in generale sono poche rispetto ad un intera stagione. Il problema per lui e per il borussia è che l’infortunio agli adduttori sono tra i più difficili e si rischiano diverse ricadute . Purtroppo per lui credo che, nell’arco dell’anno, non saranno solo 4 settimane.
Massara genio santo subito
non esageriamo……..
Ma se date notizie di ogni giocatore accostato alla Roma in questo ultimo calciomercato, preparatevi a scrivere l enciclopedia Treccani
“ho un gruppo di ragazzi sano e che sta interpretando al meglio ciò che gli chiedo …”
( Gasperini in una intervista)
Ah ecco…
Ora quel “sano” … assume una valenza diversa.
Te possino Gasperì 😀
aspettiamo notizie di Sancho
Massara ci ha visto bene ed almeno non ha buttato soldi pesanti nel wc con certi giocatori tipo Fabio Silva e Sancho.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.