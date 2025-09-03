ULTIME DA TRIGORIA – Squadra al lavoro tra i sorrisi: ok Pellegrini e Dybala (VIDEO)

Dopo i giorni di riposo concessi da mister Gasperini, la Roma ha ricominciato ad allenarsi a Trigoria in vista della partita contro il Torino che si giocherà domenica 14 settembre alle 12:30.
Nella seduta odierna assenti i calciatori impegnati in nazionale. In campo Lorenzo Pellegrini, apparso sereno e sorridente. Ok anche Paulo Dybala. Tanto lavoro, sia atletico che tattico, con esercitazioni sugli uno contro uno.
Per la partita contro i granata il grande dubbio sarà quasi certamente legato alla possibilità di giocare sia con Dybala che con Soulè alle spalle di Ferguson. Certa l’assenza di Bailey, che dovrebbe tornare a disposizione del mister a fine mese.
Qui sotto il video con alcune immagini della seduta odierna.
Riprendere mentalmente e fisicamente pellegrini equivale ad un nuovo acquisto
se Pellegrini con Gasp si riprende e segue l’allenatore…… servirà ancora
comunque come lavora sul campo Gasperini è qualcosa di incredibile: tanto lavoro tecnico tattico, partitelle, esercizi di reattività, corsa su corsa. Sa alzare il livello dei giocatori come pochi
nel frattempo segnalo che tyrique George al Fulham è saltato.
Da mo che e’ saltato!…
Grazie Mattia, si sa da 3 giorni 😁
sra con la DeLorean, vié dar passato
forza capitano
quale?
battute a parte, io non ho mai condiviso o giustificato l’odio verso pellegrini.
anche se riteniamo insufficiente le sue prestazioni e troppo elevato il suo ingaggio, non accetto gli insulti verso un giocatore della Roma.
ma ho sentito parole al veleno anche contro DDR, sia da giocatore che da (ex) allenatore, quindi purtroppo non mi stupisce più nulla.
io, finché stanno qua, sostengo tutti i giocatori e spero sempre che dobvik faccia doppietta p che pellegrini si sblocchi e poi chissà
@Alessio77: io le parole al veleno purtroppo le ho sentite per DiBa, per Giannini, per Totti… a suo tempo abbiamo fatto fuori Liedholm! Non conto Spalletti che giurava fedeltà e volava a Londra a trattare con il Chelsea, Capello che si è dato alla macchia, dopo vari spergiuri sulla Juve è scappando di notte… ne abbiamo viste di ogni. In quanto a DDR, bisogna dire che lasciando stare le capacità come calciatore, come uomo qualcuna se l’è anche cercata. (.)
Da Alessio77 finalmente un commento pulito, sereno e positivo…. questo è il vero tifo che ammiro e che mi appassiona e che mi fà sentire orgoglioso di essere romano e romanista …
NO alla macchina del fango…
touchè….
Sempre Forza Roma
