FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo mercoledì 3 settembre 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 16:30 – Sogliano: “Baldanzi convinto, la Roma ha cambiato idea”

Il ds dell’Hellas Verona Sean Sogliano ha chiarito il mancato arrivo di Tommaso Baldanzi: “Nei giorni scorsi c’era una buona possibilità, lui era convinto e veniva volentieri. Poi la notte prima della chiusura del mercato la Roma ha cambiato idea e non lo ha fatto uscire in prestito”.

Ore 15:15 – Mancini: “Per la Nazionale sarei venuto anche a piedi”

Dal ritiro azzurro, Gianluca Mancini ha parlato dei prossimi impegni e della possibilità di non giocare contro Israele: “Dobbiamo rispettare la nostra storia e sudare tutte le partite. Per la Nazionale sarei venuto anche a piedi. La guerra in Palestina? Da padre e da uomo è drammatico, ma se ci dicono di giocare lo facciamo”.

Ore 13:20 – Cassano incorona Soulé: “Più importante di Dybala per Gasperini”

Antonio Cassano, intervenuto a Viva El Futbol, ha esaltato Matias Soulé e il suo ruolo nella Roma di Gasperini: “È un talento clamoroso, perfetto per Gasp. Dybala può essere un valore, ma Soulé è il giocatore più importante: fa le due fasi, ha forza, è fenomenale. Con lui Gasperini ha beccato l’allenatore perfetto”. (Viva El Futbol)

Ore 11:15 – Domani amichevole contro il Roma City

Nella giornata di domani è previsto un test amichevole contro il Roma City, squadra che milita in Eccellenza. L’obiettivo è dare minutaggio e continuità a quei calciatori che non sono stati convocati dalle rispettive selezioni, permettendo così a Gian Piero Gasperini di mantenere alto il ritmo e la concentrazione del gruppo. (Corriere dello Sport)

Ore 10:00 – Cori fascisti a Pisa, Digos al lavoro

L’invasione giallorossa a Pisa non è passata inosservata: la Digos sta identificando i tifosi che hanno intonato cori fascisti e inni al Duce sotto la torre. L’episodio potrebbe spingere il Casms a misure drastiche in vista del derby del 21 settembre, con l’ipotesi di anticipare il fischio d’inizio alle 12:30 per motivi di ordine pubblico. Attese novità nei prossimi giorni. (La Repubblica)

Ore 8:45 – Massara-Gasp, solo un’animata discussione

Gasperini non ha apprezzato i ritardi sul mercato e il fatto di non essere stato accontentato su Sancho , che ci sia una frattura con il ds Massara, ma, solamente un’animata discussione che non porterà alle dimissioni dell’ex Milan. (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:00 – Dybala titolare con il Torino: Gasperini punta sulla Joya

In attesa del ritorno di Bailey e sfumato Sancho, toccherà a Paulo Dybala affiancare Soulé nell’attacco giallorosso contro il Torino. L’argentino resta però da gestire con cautela: Gasperini lo ha dosato con Bologna e Pisa, ma ora è chiamato ad aumentare il minutaggio. Entro fine mese è previsto l’incontro con la dirigenza per rinnovare e spalmare l’ingaggio fino al 2027. (La Gazzetta dello Sport)

IN AGGIORNAMENTO…