FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo mercoledì 3 settembre 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.
Ore 16:30 – Sogliano: “Baldanzi convinto, la Roma ha cambiato idea”
Il ds dell’Hellas Verona Sean Sogliano ha chiarito il mancato arrivo di Tommaso Baldanzi: “Nei giorni scorsi c’era una buona possibilità, lui era convinto e veniva volentieri. Poi la notte prima della chiusura del mercato la Roma ha cambiato idea e non lo ha fatto uscire in prestito”.
Ore 15:15 – Mancini: “Per la Nazionale sarei venuto anche a piedi”
Dal ritiro azzurro, Gianluca Mancini ha parlato dei prossimi impegni e della possibilità di non giocare contro Israele: “Dobbiamo rispettare la nostra storia e sudare tutte le partite. Per la Nazionale sarei venuto anche a piedi. La guerra in Palestina? Da padre e da uomo è drammatico, ma se ci dicono di giocare lo facciamo”.
Ore 13:20 – Cassano incorona Soulé: “Più importante di Dybala per Gasperini”
Antonio Cassano, intervenuto a Viva El Futbol, ha esaltato Matias Soulé e il suo ruolo nella Roma di Gasperini: “È un talento clamoroso, perfetto per Gasp. Dybala può essere un valore, ma Soulé è il giocatore più importante: fa le due fasi, ha forza, è fenomenale. Con lui Gasperini ha beccato l’allenatore perfetto”. (Viva El Futbol)
Ore 11:15 – Domani amichevole contro il Roma City
Nella giornata di domani è previsto un test amichevole contro il Roma City, squadra che milita in Eccellenza. L’obiettivo è dare minutaggio e continuità a quei calciatori che non sono stati convocati dalle rispettive selezioni, permettendo così a Gian Piero Gasperini di mantenere alto il ritmo e la concentrazione del gruppo. (Corriere dello Sport)
Ore 10:00 – Cori fascisti a Pisa, Digos al lavoro
L’invasione giallorossa a Pisa non è passata inosservata: la Digos sta identificando i tifosi che hanno intonato cori fascisti e inni al Duce sotto la torre. L’episodio potrebbe spingere il Casms a misure drastiche in vista del derby del 21 settembre, con l’ipotesi di anticipare il fischio d’inizio alle 12:30 per motivi di ordine pubblico. Attese novità nei prossimi giorni. (La Repubblica)
Ore 8:45 – Massara-Gasp, solo un’animata discussione
Gasperini non ha apprezzato i ritardi sul mercato e il fatto di non essere stato accontentato su Sancho , che ci sia una frattura con il ds Massara, ma, solamente un’animata discussione che non porterà alle dimissioni dell’ex Milan. (Gazzetta dello Sport)
Ore 8:00 – Dybala titolare con il Torino: Gasperini punta sulla Joya
In attesa del ritorno di Bailey e sfumato Sancho, toccherà a Paulo Dybala affiancare Soulé nell’attacco giallorosso contro il Torino. L’argentino resta però da gestire con cautela: Gasperini lo ha dosato con Bologna e Pisa, ma ora è chiamato ad aumentare il minutaggio. Entro fine mese è previsto l’incontro con la dirigenza per rinnovare e spalmare l’ingaggio fino al 2027. (La Gazzetta dello Sport)
IN AGGIORNAMENTO…
Dybala titolare è un rischio, rischiarlo con una squadra da metà classifica meglio di no. Preferisco El aynaoui. Parere personale, la Roma avrà partite molto più importanti da giocare anche in Europa, oltre che in serie A. In Coppa nessuno può fare la differenza più di Dybala che ha segnato tanto in Europa League e la conosce come le sue tasche
Dybala non ha i 90 minuti nelle gambe, si è visto a Pisa che spesso rifiatava a palla ferma. Se non entra in forma è inutile tenerlo in panca, specialmente in una partita ostica.
E cosa vuoi fare? Dybala è questo. Devi prendere bastone e carota. L’anno scorso comunque la Roma ha dimostrato di poter fare benissimo anche senza di lui. Dybala è il valore aggiunto a questa squadra. Può essere titolare ma soprattutto quella panchina di lusso quando finalmente si riuscirà a fare un calciomercato senza acquistare giocatori fondamentali a mezzo servizio, parlo di Ferguson e Bailey ad esempio che sono giocatori forti ma ti deve andare bene che non si fermano per i problemi fisici. Attualmente i trascinatori della Roma sono Soulè, subito dopo Konè e dopo ancora se gli gira bene Angelino e Wesley. La difesa sembra abbastanza solida. Così com’è ora con il Gasp si può lottare benissimo per il 4to posto. Prima di noi nettamente superiori Napoli, Inter e Juve ma non è detto che devi perdere per forza contro queste tre squadre. Se rinforzano a gennaio e lavorano… Potremmo anche agguantare un 3zo posto. Fondamentale è non perdere punti con le piccole.
L’incredibile è che Cassano abbia detto una cosa sensata… Mio dio, dove andremo a finire di questo passo?
“L’incredibile è che Cassano abbia detto una cosa sensata”
Doveva succedere prima o poi.
Come dissero in tanti, anche un orologio rotto segna l’ora giusta due volte al giorno.
CuCs77, confermo Napoli per distacco su tutti, ottima squadra ottimo allenatore. Inter e Juve più attrezzate ma non sottovaluteiei l’incognita allenatore. Voglio vederli quando sailrà la pressione.
che Dybala vada gestito e’ un dato di fatto, ma dopo altri 10 giorni di lavoro e’ possibile che la sua condizione fisica migliori, poi che parta dal primo minuto o subentri sara’ una decisione di Gasperini. Se in condizione e’ un’arma da utilizzare di volta in volta per sparigliare gli incontri.
Piú o meno é cosí, invertendo i ruoli
é ancora meglio.
Forza la Magica il resto conta poco
dani….cassano co la c maiuscola e Dio co la minuscola……mammamia come stamo messi e poi ce lo dimo da soli che stamo a lo abando.
mi sembra sia necessario capire bene quanto si puo’ contare su Dybala e Gasp e’ consapevole dei problemi di Dybala- infatti lo ha utilizzato con parsimonia fino ad ora. E poi c’è il prolungamento del calciomercato estivo che si avvicina. A gennaio e’ un una appendice di quella sessione estiva che e’ finita ora. 00enso che la stima di quanto puoi usare Dybala indirizzi le mosse da fare, o quantomeno le influenzi. Sono sicuro che a gennaio la società si tufferà nel calciomercato per colmare le lacune che dice Gasperini.
Nel 2025 con tutto quello che sta succedendo, ancora cori fascisti ed inni a Mussolini. Siamo messi davvero male in questo paese.
L’unica cosa che non capisco è perchè si ostinino a chiamarli “tifosi”.
Con la Roma, con Roma e con il tifo questi non c’entrano nulla.
Sì, ma pietà anche per il CASMS, l’osservatorio che “osserva” non si sa cosa.
Quattro dementi intonano cori fascisti sotto la Torre e tu minacci di anticipare il derby alle 12.30…ma che roba sarebbe?
Nei pressi della Torre ci saranno più telecamere che piccioni, proprio difficile identificare questi imbecilli e portarli nel luogo di destinazione più adatto a loro?
Ma che caxxo di paese è uno dove si fa pagare tutti per le colpe di pochi?
Il problema risiede nella P.A. in genere dove e’ venuto meno il concetto di “rischio sostenibile”, da cui consegue una gestione “pilatesca” degli eventi che può portare magari a decisioni grottesche per il buon senso ma utili a proteggere chi e’ chiamato alla gestione di eventi pubblici/privati da eventuali processi mediatici…..
“Ma che caxxo di paese è uno dove si fa pagare tutti per le colpe di pochi?”
E’ una delle essenze delle democrazie moderne, sempre pronte a distribuire tra il popolo le colpe e le conseguenze nefaste degli sbagli di quattro gatti (tra i quali spesso chi governa) piuttosto che il potere (come in teoria dovrebbe essere).
Churchill aveva ragione a dire che la democrazia e’ la forma di governo peggiore, fatta eccezione per tutte le altre sperimentate finora. Ma tant’e’.
Mi ricorda molto quanto nelle aziende in cui lavoriamo, se beccano il top manager a fare le creste sui contratti, spendere i soldi a cene e donnine quando e’ in trasferta, o magari molestare qualche segretaria, sono tutti i sottoposti poi a doversi sobbarcare ore extra di “ethics training”. E’ un classico.
Non sono tifosi ma “infiltrati fuori luogo”. Purtroppo c’è anche gente che vive senza propri ideali veri ma di cose che gli vengono dette da fare. Poveracci.
Forza Roma
Invece mi sa che col tifo c’entrano proprio tanto caro Anto L’Originale. Smetterei anche una volta per tutte di chiamarli “4 scemi” e via dicendo, perché di 4 in 4 sono arrivati al governo. Non che tutti quelli che li hanno votati siano fascisti, ma la storia insegna che i fiancheggiatori sono ancora peggio di loro.
Anno 2025, dopo 80 anni, una guerra che ha lasciato macerie anche nella memoria di chi l’ha vissuta, rastrellamenti, epurazioni, leggi raziali e una fuga codarda c’è ancora chi inneggia a sto personaggio. Tra l’altro senza averlo mai vissuto ma sentito raccontare da qualche suo criminale complice. Come si può progredire. Magari qualcuno di questi subumani ce lo troviamo seduto accanto allo stadio
Figuriamoci, altro che stadio, qualcuno di questi elementi, che vanno a commemorare a Predappio, ce lo troviamo seduto tra gli scranni del governo, di questo non si preoccupa nessuno
“dopo 80 anni, una guerra che ha lasciato macerie anche nella memoria di chi l’ha vissuta”
Il problema e’ proprio quello.
Che tra quelli che l’hanno vissuta ormai non c’e’ rimasto quasi piu’ nessuno.
In un’epoca in cui l’informazione puo’ beneficiare di tecnologie che anni fa sembravano fantascienza, si capisce ancora di piu’ l’importanza ineludibile della “vecchia” testimonianza diretta.
Mancando la quale, i libri di storia cominciano ad essere riscritti impunemente dal tiranno di turno. E succede non solo da noi, ma in tutto il mondo purtroppo. Ed e’ proprio questo il modo piu’ efficace per ripeterla, quella storia tragica.
Roma acquisti 25/26 e miglioramenti
-Wesley un treno sulla fascia.I suoi inserimenti costringono a scalare dando spazio a Soule.
-Ghilardi capitano Under 21 .Alternativa valida per i centrali e prossimo titolare.Va a prendere il posto del ” grande nome” Hummels ma che con la Roma …
– Ziolkoski da fare crescere e addestrare ( Ibanez non giocava con Gasperini) evitiamo polemiche ed attese immediate vedi DAHL
– Hermoso a tutti gli effetti un nuovo acquisto.Serviva recuperarlo fisicamente e motivarlo. Capitano con Simeone non poteva aver dimenticato come si difende
-Tsimikas deve alternarsi/sostituirsi ad Angelino .Prende il posto di uno quasi mai schierato Salah Eddine.che dire,sicuramente meglio
– Al AYNAOUI è il sostituto naturale di KONE.Gasp se lo coccola spesso ma al Aynaoui e KONE insieme no, la squadra subirebbe troppo le ripartenze
-Soule .Lo scorso anno andava inserito gradualmente e non bruciato. Quest’anno è pronto da subito ed ha margini incredibili
( per me il nuovo e vero Salah )
– Bailey ha giocato e bene anche a sx.Uno forte in Inghilterra in Italia fa la differenza.Un infortunio può capitare , inutile ricordare Sanches a cui capitavano sempre
– Ferguson grinta ambidestro in grado di giocare per i compagni.
Sara un grande acquisto
—-
giusto e DOVEROSO lasciar perdere SANCHO ” passa la notte al telefono come ha 2 giorni vola dalla sua donna”. parole non mie.
Altrettanto giusto non RIVALUTARE Gimenez e non accettare quella cifra di riscatto.Dominguez non lo valuto proprio , Echeverri e El Azzouzi da aspettare troppo e Roma troppo portata a criticare immediatamente
ea non giocherà mai se é come dici tu il sostituto di kone, e lo spero pure Kone deve giocare sempre
Bailey se era forte non lo cambiavi con sancho pazzo
Rick campionato UEFA League Coppa Italia. più le partite con le Nazionali.
Al AYNAOUI avrà sicuramente opportunità di giocare.
Ma sie Mm a a Roma sempre impegnati a cercare polemiche inutili.
Cristante è basilare per gli equilibri di squadra.
—-
fra 1 calciatore Bailey ed 1 che preferisce vivere la propria vita preferisco il primo ( per la Roma).
ingolstadt, aggiungerei che il top scorer dell’anno scorso, ora è il secondo centravanti, che Dybala manderò ancora piu lampi di classe, non essendo piu l’unica opzione in attacco ed avendo compagni con i piedi montati diritti e non tralascerei la pur remota possibilità che Gasp facesse rendere pure Pelle.
se proprio, manca uno con i piedi davvero buoni in mezzo al campo al posto di Leandro ( e la sua garra!), ma col gioco di Gasp non è cosi necessario
quindi abbiamo di che essere ottimisti ( personalmente ho gia messo la Roma nelle prime 4 finali da tempo)
speriamo che tra i nuovi acquisti…..semestrali o annuali si vedrà……possano essere annoverati sia Pellegrini che Dovbik…..mi rendo conto che siamo nell’area dei miracoli, ma magari…….
Cassano non perde occasione per dire Cassate. Gli piace mettere zizzania
l’unica volta che parla come si deve, semina zizzania?
Il Roma City gioca in Eccellenza. Lo scorso anno era in serie D, ma è retrocesso.
Tutto questo, per la precisione… (cit.)
mancini leader vero!
Indubbiamente, a dimostrazione che un calciatore con certe caratteristiche e un certa costanza, può essere centrale nella Roma anche per molte stagioni di seguito. Allo stalker che ancora diceva eh ma pure DDR è stato centrale pure troppo nella Roma…(anche solo risponne me fa fatica), DDR calciatore ha chiuso la carriera in Nazionale da Capitano e bomber nella nostra rappresentativa, nei 18 anni che ha giocato con noi, compresi gli ultimi cinque ha sempre lottato per lo scudetto, al Roma era fissa (o quasi) in Champions sia co Checco che senza Checco, con DDR ultratrentenne e capitano ha fatto una semifinale di CL, nessuno degli allenatori che abbiamo avuto (fatto salvo il boemo repeat che prese l’abbaglio Tachsidis) lo ha mai messo in panca. Potemo fa capitolo chiuso?
ancora con DDR basta, apriti una pagina su ddr e parlaci giorno e notte
è finita l’epcoa di ddr alla roma sia come giocatore o allenatore, fattene una ragione
c’è solo la Roma
16 ti do’ ragione su DDR giocatore, nell’ Italia pazzesca degli anni 2000 faceva da riserva a un certo Pirlo che ha alzato Champions League e campionati a ripetizione. Essere il primo ricambio di Pirlo insomma vorrà pur dire qualcosa. E con la Roma ha quasi sempre lottato per le prime posizioni, se l’è sempre giocata contro una Juve mostruosa. Non è paragonabile a Cristante e Pellegrini, è stato troppo più grande di loro, anche come leadership e personalità in campo. Oggi DDR sarebbe titolarissimo nella Roma e nella Nazionale
Adria’, me fai capi’ quando mai DDR è stato riserva di Pirlo in nazionale?
Dal momento del suo esordio, il 4/9/2004 in una partita di qualificazione ai mondiali 2006, e ininterrottamente fino al 10/11/2017, Daniele De Rossi è stato esclusivamente mandato in campo dall’inizio tranne un paio di partite.
117 presenze e 21 reti nella nazionale maggiore
4 presenze e 1 rete nella selezione olimpica del 2004
12 presenze e 2 reti nell’Under 21
7 presenze tra Under 20 e 19
DDR ha indossato complessivamente 140 volte la maglia azzurra segnando 24 reti.
Primatista indiscusso tra i giocatori della Roma, record che non so quando e da chi verrà battuto.
Un mostro, tanta gente non sa neanche di cosa parla.
Mancini c’ha due cocomeri al posto delle bolas
⚽-⚽
E’ amico fraterno di Pellegrini…gli prestasse mezzo cocomero, hai visto mai…
ormai non fa più notizia, ma dopo neache 24 ore non c’è più un biglietto disponibile per il Torino… semplicemente pazzesco!
E vorrei aggiungere che nel mio piccolo (ero proprio giovane) ho fatto parte del VECCHIO C.U.C.S. negli ultimi suoi anni, ero davvero l’ ultimissima ruota del carro, ma ho avuto il privilegio, l’onore, la felicità di conoscere Stefano Malfatti, e tra i vari valori e mentalità che noi incarnavamo (posso comunque dire NOI ) c’era quello di non politicizzare la Curva. Per vari motivi, innanzitutto perché in curva c’è solo la Roma, ma anche per non creare tensioni inutili.
Chi conosce la storia della Curva Sud sa cosa è successo, è proprio anche la politicizzazione ha portato lo scioglimento del Commando.
Però noi siamo nella storia, noi SIAMO la storia della Curva Sud.
DAJE ROMA 💛❤TI AMO
ma tu guarda la ” cassetta dello sporco ” …ancora insistono con Gasperini su Sancho .. per come é andata a finire staranno a festeggia col don perigon
Sono curioso di vedere dall’inizio Dibala Soule e Ferguson.
