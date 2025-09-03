SERIE A, anticipi e posticipi dalla 4a alla 12a giornata: il derby domenica alle 12:30

La Lega Serie A ha comunicato nella giornata di oggi anticipi e posticipi dalla 6a alla 12a giornata. C’era grande attesa per scoprire gli orari di Lazio-Roma: il derby si disputerà domenica 21 settembre alle 12.30.
Roma-Inter alla 7a giornata, invece, sabato 18 ottobre alle 20:45. La 10a giornata sarà invece la volta di Milan-Roma, in programma domenica 2 novembre alle 20:45.
Date e orari dalla 4a alla 12a giornata:
4a giornata: Lazio-Roma (domenica 21 settembre ore 12:30)
5a giornata: Roma-Verona (domenica 28 settembre ore 15:00)
6a giornata: Fiorentina-Roma (domenica 5 ottobre ore 15:00)
7a giornata: Roma-Inter (sabato 18 ottobre ore 20:45)
8a giornata: Sassuolo-Roma (domenica 26 ottobre ore 15:00)
9a giornata: Roma-Parma (mercoledì 29 ottobre ore 20:45)
10a giornata: Milan-Roma (domenica 2 novembre ore 20:45)
11a giornata: Roma-Udinese (domenica 9 novembre ore 18:00)
12a giornata: Cremonese-Roma (domenica 23 novembre ore 15:00)
Fonte: legaseriea.it
Non ho capito: il derby è stato anticipato alle 12:30 a causa dei cori fascisti a Pisa?
Perché, a quell’ora non si possono fare?
Il derby alle 12.30 è come latte e biscotti al cenone di Natale.
Odio le partite delle 12: birra al posto del caffè, pranzo domenicale rovinato a prescindere dal risultato e litigata matematica con mi moje
no al calcio moderno….basta televisioni.
credo x gl imcidenti ,gravi ,zona olimpico devastata, del precedente derby! e’ ora che questi tifosi vengano affrontati sul serio e cacciatix sempre,il problema da chi??
Stranamente a settembre ed ottobre oltre a Roma-Torino ed il derby alle 12,30 ,più di una partita alle 15. Scommettiamo che a dicembre è gennaio giocheremo quasi sempre alle 20,45 ? A pensare male spesso ci s’indovina
Mi rispondo da solo : non ero molto convinto ma, evidentemente su questo sito scrivono parecchi laziali ( come più di qualcuno di voi asserisce da tempo) ,oppure gente con qualche problema di comprensione. Ripeto : a Roma a settembre ed ottobre non fa molto freddo quindi le partite alle 12,30 sono un insulto alla logica ( per non dire altro) ,alle 15 ci sta ,anche nel 2001 giocavamo sempre alle 15 ( 17 giugno Rona – Parma ); premesso cio’ la cosa strana è che non si capisce che : a dicembre e gennaio perché mi fai giocare partite insulse ( parlo di appeal televisivo ) ,magari contro udinese,Como,cremonese ? Posso capire i bigmatch ma il resto ….sarò strano io
Scontate le partite alle 20:45 di novembre e dicembre…un derby alle 12:30 neanche per il calcio femminile. Credevamo di essere tornati per sempre al posticipo serale, e invece…
Perche’ alle 18 crea problemi ? Aumentano gli scontri ma anche alle 15 che problema c’era ? Io sta federazione non la capisco ma anche la questura di Roma sono tutti impreparati e lo abbiamo visto al derby precedente. Se pensano che e’ l’orario a fermare gli scontri si sbagliano. Invece di usare la forza devono trovare un punto di incontro con la tifoseria non potendolo trovare con le societa’ lo deve fare la polizia e certo non ci vuole un cervellone per capirlo.
il derby alle 12:30 è una mazzata per lo sport,anche perché di sera c’è inter Sassuolo,poi la Roma che fa europa league gioca quasi sempre di domenica mah,vorrei il calcio di una volta le partite tutte la domenica e le coppe di mercoledì era tutto molto più bello
me menasse gli imbecilli se devono da appuntamento alle 8, non c’e piu’ rispetto per chi vuole devastare un quartiere in santa pace senza doversi svegliare all’ alba
