Calciomercato Roma, retroscena Pellegrini: ha rifiutato una ricca offerta del Trabzonspor in prestito con obbligo di riscatto (VIDEO)

Qualcosa si era effettivamente mosso per Lorenzo Pellegrini negli ultimi giorni di mercato. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, la Roma e il centrocampista avevano ricevuto un’offerta molto importante dal Trabzonspor.

Il club turco aveva messo sul tavolo la formula del prestito con obbligo di riscatto, accompagnata da un ingaggio elevato per il numero 7 giallorosso. Una proposta che, almeno sulla carta, avrebbe potuto soddisfare la Roma e garantire a Pellegrini un contratto ricco.

Ma il capitano giallorosso ha deciso di rifiutare, ribadendo la sua volontà di restare in giallorosso. Non solo: secondo quanto trapela, qualora in futuro si dovesse aprire uno scenario all’estero, il centrocampista prenderebbe in considerazione soltanto destinazioni in Premier League o in Liga spagnola, non in Turchia.



