Calciomercato Roma, retroscena Pellegrini: ha rifiutato una ricca offerta del Trabzonspor in prestito con obbligo di riscatto (VIDEO)

Qualcosa si era effettivamente mosso per Lorenzo Pellegrini negli ultimi giorni di mercato. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, la Roma e il centrocampista avevano ricevuto un’offerta molto importante dal Trabzonspor.
Il club turco aveva messo sul tavolo la formula del prestito con obbligo di riscatto, accompagnata da un ingaggio elevato per il numero 7 giallorosso. Una proposta che, almeno sulla carta, avrebbe potuto soddisfare la Roma e garantire a Pellegrini un contratto ricco.
Ma il capitano giallorosso ha deciso di rifiutare, ribadendo la sua volontà di restare in giallorosso. Non solo: secondo quanto trapela, qualora in futuro si dovesse aprire uno scenario all’estero, il centrocampista prenderebbe in considerazione soltanto destinazioni in Premier League o in Liga spagnola, non in Turchia.
si è promesso all’inter nel prossimo giugno
Ecco… ripartiamo a sparare cavolate come al solito.
Se non gioca altro che Inter
Romanistone… come Zalewsky! Meglio perderli che trovarli questi giocatori/tifosi. Era pure il capitano, che si opera a due giorni dal ritiro e non si presenta a fare gli onori di casa. FRS
Questo se sta cercando de fare l’anno sabbatico a spese della società, e poi andrà via a parametro zero con ricca commissione per lui ed il suo agente. E dice pure de essere attaccato alla maglia.
Tu ci saresti andato a vivere a Trebisonda?
E’ un po’ diverso da Istanbul, ti assicuro…
Visto che dobbiamo tenercelo e che Gasperini lo ha messo in lista Uefa (ci servono giocatori italiani, meglio se hanno fatto da noi la primavera), sarebbe il caso di smetterla di dargli addosso ad ogni notizia buttata lì.
A fine anno se ne andrà comunque, con buona pace di tutti.
“CUCS 2015”, inizio a sospettare che tu possa aver ragione. Non mi sembra di vedere questo amore incondizionato per la maglia, visto che la “tua” tasca (del Pello ovviamente) sarebbe stata adeguatamente soddisfatta e la Magggica avrebbe avuto meno impegni finanziari col “tuo” stipendio e avrebbe potuto mettere qualche soldino a bilancio per il mercato di gennaio. Ognuno può far quel che si pare, ma non venirmi a dire che per te conta solo la ROMA. Forza ROMA sempre.
Ma l’inter se lo prende???
Qui non si ragiona di cuore ma da professionista, io avrei fatto lo stesso
capita’….daje vede a tutti chi 6….fatti trovare pronto…arriverà il tuo momento… buttati alle spalle i vecchi problemi e realizzati….io ci credo! DAJE E FORZA MAGGICA💛❤️
Ragazzi.. Va bene tutto.. Ma queste sono scelte di vita..
C’è una famiglia in mezzo, moglie, figli, deve andare a vivere in Turchia.. Che significa “Amore incondizionato” in un caso simile???
Un ragazzo deve fare una scelta.. Può restare a Roma con la possibilità di vedere poco il campo.. Perdere completamente la nazionale, far perdere anche valore al suo prossimo ingaggio..
Oppure scegliere di partire.. Magari Milano, Napoli, Torino, ma anche Londra, oppure In Francia..
Ma dietro c’è una famiglia.. E se la moglie gli dice.. Io a Trebisonda non ci vengo.. Perché si dovrebbe allontanare da moglie e figli???
Io onestamente per prendere 1/2 mln in più non lo avrei fatto, con tutto l’amore che ho per la Roma..
Una scelta di vita, condivisa con la famiglia, ha più importanza su tutto il resto..
Forza Roma
@Fabio1974 è una notizia, imparate a tifare per la Roma e per la maglia e non più i giocatori o gli allenatori. Allora sì che vinceremo e andremo lontano……
Questa del “tifate la maglia”, frase a effetto che non vuol dire nulla… ma proprio nulla… perché la maglia senza un atleta dentro che la fa vivere, con tutto il proprio talento e qualità, se ne starebbe là afflosciata dentro la sacca. Perciò penso che sia solo una frase retorica e che manco chi la pronuncia poi ce crede!
Retorica smentita da tutte le maglie personalizzate coi nomi dei calciatori vendute stagione dopo stagione.
La storia stessa dei colori dell’AS Roma è fatta delle gesta sportive dei Bruno Conti, dei Falcao, dei Di Bartolomei, degli Aldair, dei Cerezo, dei Totti, dei De Rossi e di tanti tanti altri pure dell’umile dimenticato Scaratti che segna il gol della speranza con un siluro dalla distanza contro il Gornik all’ultimo minuto… la maglia da sola non fa la storia è chi la indossa che la compie.
la passione e aulicamente l’amore per una maglia credo che siano vere. ma vengono dopo, molto dopo ,gli interessi personali. Se non avevi un contratto da 4,5 mil netti l’anno , e la possibilita’ di andare a zero il prossimo anno con i conseguenti vantaggi , ai voglia a parlare di famiglia , secondo me chiunque avrebbe , non perso, ma preso la Trebisonda.Cmq e’ rimasto e sperando possa essere utile ,forza pelle
io ho sentito che ha ruba regolarmente i soldi dalle casse della Roma e si allena un giorno si e un giorno no perchè gli altri giorni va al mare. circola pure la voce che l’inter gli paga un secondo stipendio già da due anni e con quei soldi si è comprato le gli arbitri contro la Roma.
Non era meglio Pagano di Pellegrini? anche perché il duo Pagano-Pisilli ha fatto sempre bene, poi però è successo qualcosa che nessuno riesce a spiegarsi e cioè quello di trattenere Pellegrini e Pisilli e dare in prestito Pagano al Catanzaro, oggi al Bari.
In tutto questo, Pellegrini è ancora titolare e presente nella lista uefa, non era meglio cambiare marcia e aggiungere un calciatore giovane e promettente come Pagano al posto di un calciatore che in questi ultimi anni non ha mai fatto la differenza e che percepisce uno stipendio da top player?
@Gerry…si è operato al naso…non si poteva allenare per l’operazione al muscolo…con o senza operazione al naso, non si poteva allenare comunque 🤷♂️
romano e romanista, sì si
In realtà questa notizia è una bufala o per lo meno è incompleta. Perché Pellegrini è all’ultimo anno di contratto e non può andare in prestito.
A meno che non gli prolungano il contratto prima.
come capitano Futuro….
Virginia , Pellegrini è un professionista non un filantropo, per quale motivo avrebbe dovuto accettare di vivere a pochi km dalla Georgia, vicino a Russia e Iran ? Piuttosto cerchiamo di recuperare questo ragazzo almeno fino a Gennaio e sono sicuro che Gasp e la curva gli saranno vicini.
io, con tutto il rispetto, a Trebisonda non ci sarei andato…sono stato qualche gioeno a Istambul, qualxhe altro giorno sempre da turista a Smirne, tutto bello, belle le foto belle le opwre darte ma poi stop io non ci avrei vissuto….
Onestamente? Farei lo stesso.
è un suo diritto, arrivare a scadenza o tentare la mission impossible di prolungare con noi.
Io no. Andrei contro il regolamento e andrei in cu.o alla mia squadra del cuore che mi ha dato fior di quattrini quando non ne meritavo nemmeno la metà. Comunque può fare quello che vuole ma almeno non fare quelle interviste in cui dichiara di essere felice per aver realizzato i suoi sogni… Poi ti comporti come un mercenario qualsiasi, va bene, ma se ti arrivano bordate di fischi te le prendi e zitto. FRS
Ma infatti. Trasferirsi a Trebisonda anche no. Siamo onesti.
@Gerry – se fosse un mercenario la Turchia sarebbe proprio uno dei primi posti dove andare visto quanto ti pagano di cartellino. Per me Pellegrini è un giocatore che a Roma è finito, salvo miracoli di Gasperini, non lo sto difendendo come calciatore. Ma qui andiamo un pochino oltre le cose di calcio.
@Gerry – di stipendio sorry, non di cartellino
e questo sarebbe un vero capitano? Sarà vera la notizia o è solo un modo per gettare fango sulla roma?
Per me il capitano non è chi porta la fascia, ma chi è disposto ad andare in guerra per la nostra maglia, come fa Mancini.
E sotto questo punto di vista, Pellegrini non si è mai dimostrato tale, perché ha sempre giocato con la stessa grinta di un criceto castrato. Ama la Roma a parole, ma in campo, anni di tocchi leziosi, qualche numero e tante, ma tante, simulazioni.
Comunque manca veramente poco perché si levi finalmente dal nostro monte ingaggi.
Fabrizio Romano, nun spara cassate
Ma non va a scadenza prossimo giugno ??? come fa ad essere prestito con obbligo ?
Di solito rinnovano per un anno per consentire il prestito. Con l’obbligo all’anno successivo sei sicuro che non resta a libro paga
Bravissimo , da qui si evince che è il solito articoletto, vergognoso, contro la Roma e contro Pellegrini.
Pensa io spero sempre che di riprenda e che faccia la sua parte.
Se ci fosse stato obbligo, si sare be allungato suo contratfo
per mettere il costo del cartellino a regime la prossima stagione.
Se c’è l’obbligo di può fare, sarebbe una vendita differita. FRS
Tanti di questi prestiti con obbligo sono solo acquisti a pagherò, formule per spostare la spesa del cartellino all’anno successivo. Infatti, avrai sentito la frase “L’obbligo scatta dopo il primo punto vinto nel girone di ritorno”.
Alla fine tra 1 anno non sarà né Turchia, né Spagna e ancor meno Inghilterra… nel miglior dei casi il DS un pò “stramp” dell’Udinese lo vorrà portare a Udine per fare compagnia a Zaniolo, ma potrebbe anche rimanere senza squadra a 30 anni.
se fa un buon percorso con Gasp……si riduce lo stipendio e rimane ? Sarebbe un buon capitano? Stavamo per accollarci Sancho……
Io credo che sia già d’accordo con qualcuno.FRS
Ma la società non gli ha detto che non lo rinnoverebbe? Forse ci sono motivi non legati alle sue prestazioni calcistiche…
Lo sa Romano che avrebbe prima dovuto prolungare il contratto di un anno?
Per il resto…”qualora in futuro”, quale futuro?
Si svincola a giugno e da febbraio può decidere tranquillamente da solo per chi firmare, alla Roma, che lui non andrebbe in Turchia o in Tasmania, interesserebbe poco o nulla.
L’unica cosa certa è che, qualora fosse vera l’indiscrezione, la Roma ci ha rimesso dei soldi.
Con una decina di gol però ha modo di rimettere le cose a posto.
Anche con 7-8 gol.
Ha tutto il diritto di arrivare a scadenza e di firmare con chi vuole o lo vuole. Mi pare che tecnicamente e amministrativamente dovrebbe però avviare trattative autonome solo dopo il 31 dicembre, giusto?
insomma vuole andare via facendo guadagnare zero euro alla Roma
quindi se si presenta una squadra del Congo belga dovrebbe accettare per fare guadagnare la Roma. E’ facile giudicare le decisioni di vita che non ci riguardano.
Non ci credo manco morto. È la classica voce per aizzare i tifosi contro di lui e creare un ambiente acido.
beh si è noto come Romano ce l’abbia con la Roma. A me sto sentirsi continuamente accerchiato da parte di molto tifosi comincia a stancare
hai perfettamente ragione…. è il solito articolo che come risultato finale in primis semina zizzania nel mondo del tifo giallorosso creando contrasti e divisioni; quindi getta discredito nei confronti di un nostro calciatore già al centro dei riflettori di molti per così dire opinionisti de sta ceppa….. La fabbrica del fango opera non soltanto nel mondo della politica.
Un saluto a tutti i tifosi giallorossi.
Sempre Forza Roma
Penso sia vera, perché sono settimane che molti tifosi del Trabzonspor commentano sotto un suo video con la maglia della nazionale su Instagram, quindi qualche notizia già circolava in Turchia.
ET sono tendenzialmente d accordo con te
Non sono un fan di Pellegrini, mai stato, ma davvero sono notizie che, anche se fossero vere, servono, pubblicate , solo a creare tensione
Peccato che in altro articolo si parlava della disponibilità di Pellegrini a trasferirsi all’estero, apprezzata da Gasperini…
PS: peraltro immagino l’offerta del Trabzonspor, cinquanta euro per il prestito e due milioni per l’obbligo, considerato che i turchi si credono furbi e danno soldi solo ai giocatori.
Eccolo … mr forever . Non guardo di marzio che è un baccalà ma solo “forever” e pedullà.
Sarò prevenuto ma non si può considerare quello turco come un campionato estero qualsiasi; non solo è uno dei campionati più corrotti, ma è spesso teatro di scontri violenti tra tifosi (molto più di altri posti, prima che qualcuno cominci con “e allora qui e là, e allora gli hooligans, e allora pincopallo). Quindi ribadisco: avrei fatto lo stesso, e in Turchia a giocare a calcio non ci andrei mai nella vita. Da turista, semmai.
@sedia vorrei vederti dire di no a millioni e millioni, da sedia diventi poltrona
@Sellallero – povero me/Pellegrini che a Roma patisce la fame… come farà a rinunciare a Trebisonda? (Ma ti rileggi quando scrivi? 😀)
Ma cosa vuole questo giocatore? Chi si crede di essere?
chi si crede? un figlio della Roma, capitano Romano e Romanista . Basta?
“Chi si crede di essere”? Forse uno che è padrone della propria vita?
Mi sa che iniziate un po’ a perdere il senso della realtà…
30/06/2026
C’ho una bottiglia in frigo con questa data.
Se la aprirò prima, benissimo, ma sarò felice di farlo pure in quel giorno.
pensa se , quando la aprirai , saprà di tappo 🙂
Ha fatto benissimo, non è mica Mourinho per andare in Turchia
Piuttosto la notizia è che non lo cerca un top club nemmeno in Turchia, non che non ci vada…
Certo che te mettere Pellegrini e Mourinho a confronto …
Boh.
FORZA ROMA
Nemmeno Zalewsky c’è andato, sta a vedere per che firma a fine contratto sto tifosissimo della Roma. Frs
Romano, cambia mestiere e non ci scoppulare più le ……
vuole fare il fenomeno, in premier League starebbe sempre a terra
Da Roma a Trebisonda, ai margini dell’Impero.
Ha rifiutato?
Come dargli torto!
Ha fatto bene ,ma che vai fare in Turchia ,il problema non è lui è di chia accettato e avallato le condizioni contrattuali
Stai per caso accusando il duo Pinto-Mou ?
“Se potessi ne schiererei tre di Pellegrini”
@ AresRex
mi pare che a tirana fosse lui a tirare su la coppa ( e che , con un altro al posto di anthony taylor , avrebbe tirato su anche la uefa l’anno dopo )
È un sincero democratico, per questo ha rifiutato. Solo dai migliori governi.
La favola dei romani romanisti continua.
È da 3 anni che fa pena e ha pure il coraggio di fare ste robe.
Quindi in quanto romano e romanista dovrebbe immolarsi e andare a vivere per i prossimi anni a Trebisonda (che non è Istanbul) costringendo anche moglie e figli ? ma siete seri?
sai che sono lavoratori e che possono rifiutare la destinazione di lavoro se non gradita ?
Mi sembra anche ovvio, avrei fatto la stessa identica cosa. Ma veramente crediamo che un giocatore, qualunque esso sia, faccia gli interessi della squadra ? Può essere romano, romanista, battersi il petto quanto vuole ma guarderà sempre ai propri interessi. Forse Gigi Riva , a memoria, può aver rinunciato a qualcosa. Neanche Virdis che alla fine finì alla Juventus… forse Di Natale ?
Sempre bene consigliato dal suo procuratore!
Non succede ma se succede che Gasp riesce a recuperarlo è da farlo santo. Io un minimo voglio crederci , alla fine se vuole giocarsi un posto anche da subentrante deve svegliarsi e tenere il passo degli altri, non si sa mai, magari un pò di competizione era quello che gli serviva invece del posto “sicuro”.
Lui e l’Ucraino saranno fondamentali quest’anno.
Forse.
Spero.
Me lo auguro.
Forza Roma
questo è lo spirito giusto. daje!
Ha ragione il mister. Pellegrini va recuperato,non per il suo bene ma per il bene della Roma.
Mai stato un estimatore di Pellegrini. Lo ritengo un buon giocatore con dei limiti fisici e mentali.
Tuttavia penso che giocherà e sarà molto utile nei prossimi mesi. Gasperini troverà il modo di farlo rendere.
Sarei stato leggermente più ottimista se Gasperini avesse dimostrato di crederci da subito e non “obtorto collo”.
La storia del contratto non ha nulla a che vedere con lui, il quale infatti non si fa alcun problema a schierare giocatori la cui permanenza è ancora in dubbio, vedi Dybala.
Ovvio che il via libera alla cessione è arrivato anche dal Gasp, come nel caso di Dovbyk.
Ma a differenza dell’ucraino, che per il momento ha davanti solo Ferguson e il suo spazio lo troverà di sicuro, Pellegrini si ritroverà a fare i conti con Bailey, ElSha, lo stesso Baldanzi.
Ritengo difficile, quasi impossibile, che il tecnico pensi a un suo utilizzo in mediana se non in condizioni di estrema emergenza.
La vedo dura, ma mai dire mai.
L’anno prox a Pellegrini errà rinnovato il contratto.
Mi ci gioco le ⚽⚽altrui.
Per quanto corre, in Inghilterra lo prendono subito. Si sono già messi in fila…
In questi casi e vale anche per Romano, i numeri vanno citati: è fondamentale. Perché può essere allettante per il giocatore e non per la società. La fonte è attendibile e ritenere sia una fake è un’offesa a Romano come professionista e romanista. Nel caso fossero state soddisfatte entrambe le parti, mi
chiedo ora come vorrà inserirsi nell’11, oppure pensa di starsene in disparte? in bocca al lupo.
Quest’anno tuttigiuperterra spacca, deve trovare squadra o rinnovare….
Si è sicuramente promesso a una delle tre del nord a parametro zero proprio un grande romanista
Non mi pare un galletto miope come Zalewski o Zaniolo. Siamo di fronte ad un calciatore, mio modesto parere, ben consapevole che il (risicato) meglio è alle spalle, e che non ha più il calcio come priorità. Spostare una famiglia, per quanto benestante, da Roma a Trebisonda non è certamente uno scherzo, non riesco ad avercela completamente con lui. Lo vedo a Firenze, massimo a Milano, se poi è a gennaio tanto meglio, sarà una leggera toppa su un triste epilogo
con l’ “amore incondizionato per la maglia” non ricordo di aver vinto tutti questi trofei , e tifo roma dai primi anni 60 ; qualcosa si è vinto con liedholm e capello , due “zingari del pallone ” e col giramondo mou ; sarebbe un discorso molto lungo da fare
l’ex capitano avrà pensato : mamma li turchi!!!
Ma è tecnicamente possibile un prestito con obbligo per un giocatore in scadenza?
Non per stare sempre a dire che la stampa inventa… poi ci sta che sbagli io, ovviamente
ma obbligo di cosa che a giugno gli scade il contratto e da gennaio può firmare per chiunque, a Romano e basta con ste ca@@ate che ne hai sparate abbastanza, prenditi una pausa damme retta. Forza Roma
Non sono d’accordo con le parole di Gasperini di voler recuperare Pellegrini. Dopo 7 anni di lautissimi stipendi non c’è più margine per le verifiche, abbiamo già visto tutto, purtroppo. Adesso è il tempo di dare spazio ai nuovi acquisti proteggendo gli investimenti fatti. Pellegrini non lo è più e da tre anni ha rappresentato solo una costosa remissione. Ha deciso di prendere fino all’ultimo centesimo del ricchissimo contratto e la cosa è legittima, quindi rimanesse pure a Trigoria, ma mettiamo una pietra sopra alle sue prestazioni e facciamo giocare i nuovi che di giocatori che pascolano in mezzo al campo non se ne può più.
Pur ribadendo quello che penso di Pellegrini (è un giocatore finito, almeno alla Roma) non dimentichiamoci che Gasp ha vinto l’Europa League co’ Djimsiti e Zappacosta. Se c’è uno capace di tirar fuori il sangue dalle rape è lui, e che possa giocare a sinistra di piede destro SULLA CARTA ci sono solo Elsha e lui. Secondo me una volta rimessosi in salute il titolare in quella posizione sarà Bailey, pur mancino, ma ribadisco Gasp i miracoli sui giocatori li sa fare.
Ma com’è che alla fine di ogni sessione di mercato escono tutti i retroscena più strani? Aspetto il prossimo.
Anche io lo aspetto visto che, dice F. Romano, sarà un video dedicato a Sancho. Me voglio fà due risate. Pallottolissima schivatissima.
lasciatelo lavorare, a fine stagione si tireranno le somme. Pensiamo ad attaccare gli avversari non i nostri giocatori
Pellegrini fara’ qualche spezzone e Gasperini lo aiutera’ sicuramente a recuperare .. da tifoso e umanamente faccio il tifo per lui ..
pellegrini é innamorato della Roma quasi quanto allenatorfuturo….
L’unica differenza è che “l’allenatorfuturo” ha dato l’anima in mezzo al campo, sudato e stretto i denti per la maglia, oltre ad essere un Campione del Mondo…
Trebisonda non è Istanbul…. OK
Il campionato turco non è la Premier o la Liga…OK
A Roma (giochi o non giochi) stai a casa tua lautamente pagato….. OK
Se vai a scadenza, il prossimo anno puoi “scroccare” un contratto più ricco…. OK
Tutto questo ci può anche stare, ma almeno non mi venire a dire che che sei ROMANISTA dentro.Sei un professionista che cura i suoi interessi, come tanti altri che in questa città abbiamo a torto osannato!!!
