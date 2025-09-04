Test a Trigoria col Roma City: attesa per Pellegrini e la coppia Dybala-Soulé

La Roma torna in campo questa mattina a Trigoria per un test amichevole contro il Roma City, squadra di Eccellenza retrocessa lo scorso anno dalla Serie D. Fischio d’inizio alle ore 11, in un appuntamento che rientra nella tradizione di Gian Piero Gasperini, da sempre abituato a proporre test infrasettimanali per mantenere alto il ritmo partita.

Sarà un’occasione per rivedere sul terreno di gioco Lorenzo Pellegrini, assente in partite ufficiali dal maggio scorso. Il centrocampista, come riportato da Il Messaggero, potrebbe tornare a mettere minuti nelle gambe e iniziare così il suo percorso di rilancio nella nuova Roma.

C’è curiosità anche per la coppia offensiva formata da Paulo Dybala e Matías Soulé. Ieri in allenamento la Joya ha incantato con le sue giocate, e oggi – secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport – Gasperini potrebbe riproporla accanto all’ex Frosinone, nella speranza di far crescere l’intesa in vista della ripresa del campionato.

La squadra giallorossa dovrà fare a meno degli 11 calciatori impegnati con le rispettive nazionali e dell’infortunato Bailey, ma il test servirà comunque a fare prove utili in vista della prossima sfida di Serie A contro il Torino. Intanto, l’Olimpico si prepara a un altro sold-out per l’appuntamento contro i granata.

Fonti: Il Tempo / Il Messaggero / Gazzetta dello Sport