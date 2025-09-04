Test a Trigoria col Roma City: attesa per Pellegrini e la coppia Dybala-Soulé

La Roma torna in campo questa mattina a Trigoria per un test amichevole contro il Roma City, squadra di Eccellenza retrocessa lo scorso anno dalla Serie D. Fischio d’inizio alle ore 11, in un appuntamento che rientra nella tradizione di Gian Piero Gasperini, da sempre abituato a proporre test infrasettimanali per mantenere alto il ritmo partita.
Sarà un’occasione per rivedere sul terreno di gioco Lorenzo Pellegrini, assente in partite ufficiali dal maggio scorso. Il centrocampista, come riportato da Il Messaggero, potrebbe tornare a mettere minuti nelle gambe e iniziare così il suo percorso di rilancio nella nuova Roma.
C’è curiosità anche per la coppia offensiva formata da Paulo Dybala e Matías Soulé. Ieri in allenamento la Joya ha incantato con le sue giocate, e oggi – secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport – Gasperini potrebbe riproporla accanto all’ex Frosinone, nella speranza di far crescere l’intesa in vista della ripresa del campionato.
La squadra giallorossa dovrà fare a meno degli 11 calciatori impegnati con le rispettive nazionali e dell’infortunato Bailey, ma il test servirà comunque a fare prove utili in vista della prossima sfida di Serie A contro il Torino. Intanto, l’Olimpico si prepara a un altro sold-out per l’appuntamento contro i granata.
Fonti: Il Tempo / Il Messaggero / Gazzetta dello Sport
Eh infatti è sold out, in ritardissimo ho provato a prendere un biglietto ma sono rimasti solo quelli da 400 euro praticamente.
Bene così dai.
Sacrilegio, un sottopunta mancino a sinistra, sara’ regolamentare? Il Gasp sembre continuare sulla falsariga del secondo tempo di Pisa, sicuramente per necessita’ ma i risultati potrebbero sorprenderci.
Ho sentito che avere due mancini dietro la punta che si scambiano continuamente posizione senza dare punti di riferimento alla difesa può comportare una denuncia da parte dei radiolari di Roma.
La coesistenza Soulé- Dybala, come trequartisti su fasce opposte, sarebbe un capolavoro. Si è già intravista la classe infinita di Dyba che giostra spostato a sx: solo che, parrebbe più ragionevole impiegarlo a partire dal secondo tempo, quando gli avversari saranno più spompati e meno aggressivi.
Cosa inventerà Gasp per conciliare queste esigenze (almeno prima del pieno recupero di Bailey), è un enigma che può portare ad ulteriori e sorprendenti soluzioni; ed è questo uno degli aspetti migliori di averlo come allenatore: il suo intuito e il suo coraggio.
E “fortuna audentes iuvat”…
FRS!
